Nowy selekcjoner odwiedził stadion Legii

W czwartek rano stadion Legii Warszawa odwiedził nowy selekcjoner reprezentacji Polski, Paulo Sousa . To właśnie przy Łazienkowskiej 28 marca w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze, Polacy zagrają z Andorą. Portugalski trener, wraz ze swoim sztabem, dokonał oficjalnej wizytacji stadionu. Sprawdził infrastrukturę treningową, a więc boczne boiska oraz główną płytę. Dokonał także przeglądu strefy pierwszej drużyny, na którą składają się szatnie, siłownia, gabinety odnowy biologicznej, czy jadalnia. Na wszystkie pytania Paulo Sousy odpowiadał dyrektor stadionu, Łukasz Lipiec. fot. Mateusz Kostrzewa / Legia.com

ma(L)bork - 20 minut temu, *.113.228 hmm.. Michniewicz podzieli los Brzęczka? odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 22 minuty temu, *.247.253 Trzeba było po jego wejściu zamknąć bramy stadionu i już go nie wypuszczać ;-) odpowiedz

