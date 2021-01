27 lutego zbiórka krwi na Legii!

Piątek, 29 stycznia 2021 r. 14:16 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Serdecznie zapraszamy na kolejną już akcję honorowego krwiodawstwa na stadionie Legii Warszawa. Zbiórka organizowana przez KHDK Krewcy Legioniści oraz Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa odbędzie się w sobotę, 27 lutego w godzinach od 9:00 do 14:00. Zbiórka organizowana jest dla uczczenia Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".



W akcji wezmą udział 2 autokary - krwiobusy z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z ul. Saskiej w Warszawie. Zachęcamy do udziału w akcji - to nic nie boli i nie kosztuje, a można pomóc. Nie bądź obojętny! Jeśli Ty nie możesz, namów znajomego.



Czekamy na Was od 9:00 na stadionie Legii!