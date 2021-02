Janković nie zagra w Legii

Komentarze (58)

Rozbawiony - 6 minut temu, *.chello.pl



Kucharski : Nowi piłkarze muszą gwarantować jakość.



Dla przypomnienia.



Ha ha ha ha - 11 minut temu, *.chello.pl



Do czego to podobne,by klub z najwyższej klasy rozgrywek szukał zawodnika,a ludzie odpowiedzialni za transfery,ściągali zawodnika,który nie nadaje się do gry w pierwszym składzie,na dodatek,nie przechodzi testów medycznych.

Tak to można dobierać ludzi do gry na podwórku.

AMATORSZCZYZNA.

qwerty - 24 minuty temu, *.247.180 Ciekaw jestem czy któryś z dziennikarzy wywoła do tablicy DM i zada mu szczere pytania. Ciekawe czy znajdzie sie taki odwazny, chociazby jak byli na konferencji Bonka 2 tygodnie temu.

Oczywiscie sam wlasciciel powinien sie poczuc w obowiazku i zabrac glos w temacie zatrudnienia sztabu, zawodnikow, transferow czy tez prowadzenia polityki w dluzszym okresie. Ale na to , to trzeba miec JAJA, a nie wydmuszki!

Paul Visco - 10 minut temu, *.chello.pl @qwerty: Ale pierdy , dawno juz takich nie słyszałem . Od czasów Leśnego i Miodulskiego , Legia ma najlepszy okres 10-ciolecia od początku istnienia klubu !! W każdym klubie popełniają błędy i dają się wkręcić różnym manager . Polskie kluby w tym najlepsza Legia ma budżet średniaka w 2 lidze niemieckiej . Taki jest potencjał Legii i Polskich klubów i to się nie zmieni dopóki Telewizja i sponsorzy nie zaczną płacić więcej . Na wschodzę i innych słabych ligach jest zasada iż najbogatszego -inne klubu oddają swoich najlepszych zawodników , aby przy odrobinie szczęścia pokazali się w Europie . Telewizja w Anglii POTROIŁA kaśe na ligę po tym jak (chyba jeden wyszedł z grupy , jakoś 3-4 lata temu ) i sukces sezon dwa sezony później gdzie w obu w LM i LE były 4 zespoły angielskie

Tygryseks - 47 sekund temu, *.chello.pl @Paul Visco:

Dziekuje. - 27 minut temu, *.chello.pl

Nie grał przez pół roku,jak można takiego zawodnika sprowadzać do Legii.

Po co?

A po to by siedzial na ławce i bral pieniazki.

oLaf - 27 minut temu, *.vectranet.pl i dobrze!!! Najlepsza wiadomość od miesięcy, nie będziemy płacili kontraktu darmozjadowi.... proponuję następnego wziąć na testy Valencię...

Jim - 29 minut temu, *.tpnet.pl Jeżeli testy słabiutko to gość byłby jak np. Obradovic nie do gry tylko do kasy i przez pol roku lub więcej dochodził do jako takie formy

Luki - 29 minut temu, *.play-internet.pl Jestem ciekawy kiedy Miodulski zrozumie że z takim gośćmi jak Kucharski Kiełbowicz to może budować ale klub z okregówki a nie zespół na mistrza Polski . Transfery narazie na duży minus nie sprowadził nikogo na kim by się dało zarobić A z kasy klubowej na pensje znika co miesiąc grube miliony

L - 44 minuty temu, *.tpnet.pl Mioduski&Kucharski SHOW!!!!

lucho_83 - 46 minut temu, *.81.66 W Wiśle pogonili gościa, bo podobno haftował, teraz u Nas jakiś niedojda. Wystarczy tego szrotu!!!!

Paweł - 54 minuty temu, *.vectranet.pl No i co Panie Dareczku? A wszystko wydawało się takie proate bo skoro taki ,, burak,, jak Prezes Leśnodorski sobie radził i miał sukcesy, to pan Panie Dareczku miał by sobie nie poradzić? To na pana Panie Dareczku miały spływać wszystkie sukcesy klubowe. To pan Panie Dareczku a nie jakiś mruk Leśnodorski miał być prometeuszem Polskiego futbolu klubowego. Wszystko było poukładane, hulalo, wystarczyło tylko dopieścić i się cieszyć. Niestety praca na swoim Panie Dareczku to nie to samo co dawanie twarzy przedsięwzięciom Doktora Jana. Ale spoko Panie Dareczku, mamy akademię o która pan Panie Dareczku tak usilnie zabiegał, a że po drodze pierwsza drużyna zdechnie sportowo i finansowo to wina rządów Leśnego a nie pana Panie Dareczku.

Simon - 59 minut temu, *.centertel.pl Kolejne okno transferowe i super skauci wyszukuja wspaniałych zawodników, zero profesjonalizmu. Wstyd.

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl W jednym Michniewicz miał rację. To rzeczywiście jest "ekscytujące" okienko transferowe....

jo - 1 godzinę temu, *.sekocin.pl Zobaczył jak to wygląda i udało mu się uniknąć uczestnictwa w tej żenadzie...

Zuch, czujny jak ważka.

Władeczek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl @jo: Ja to bym faken powiedział, że czujny jak mucha, bo to ona wyczuwa największe gówno, żeby je zjeść faken.

Felek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Nie ma co, pełna profeska w Legii. Ręce opadają.

Mlbets - 55 minut temu, *.centertel.pl @Felek:



Czyli powinni go podpisać mimo, że na testach wyglądał jakby miał 80 lat czy co?

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Amatorka pełna gębą.Czyli bieda z transferami.Wstyd dla Mioduskiego i jego skautów.Z nich tacy skauci jak z Legii Polski Bayern Monachium.Wstyd że kibice tyle czekają na jakiegoś dobrego grajka.Teraz pewnie porażka z Panem Papszunem.Pozdro

Paweł - 1 godzinę temu, *.com.pl @Michał: Czyli wg Ciebie brać co popadnie żeby tylko publika widziała ilość... a potem ponarzekać, że szrot itd. Nikt dobry nie przyjdzie do polskiej ligi i dalej Nasi nie mogą tego zrozumieć. Plus w dobie pandemii i spadających obrotów każdy normalny biznesmen obróci kasą 3 x. Ale płaczki zawsze będą tylko żądać i żądać, wymagać i wymagać.

Skola - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dobra decyzja

Lipa - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie odstawałby od reszty było brać.Do tej pory nikomu z działaczy to nieprzeszkadzało że kupujemy szrot.

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Lipa: Z czego mają mu opłacać pensję ? Do tej pory banki i fundusze udzielały kredytu i to się już skończyło............trzeba jeszcze sobie korty załatwić, to może jakiś bank pod te korty udzieli pożyczki..........życie na kredyt to fajne życie, przynajmniej do momentu, aż trzeba zacząć spłacać zaciągnięte kredyty........powodzenia loczek..........

singspiel - 14 minut temu, *.atman.pl @lob: ale te kredyty są zaciągnięte na długie terminy - w tym roku Legia musi spłacić ok 5 mln pln

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Przecież to jest kompromitacja na całej linii. Kogo pozatrudniano w tym klubie??? Mamy w ogóle jakiś scauting, bo dyrektora sportowego to my nie mamy od trzech lat. Na jakich zasadach w ogóle gość był rozpatrywany, bo przecież nie obserwowano go na boisku skoro nie grał dwa lata? Ludzie, jaja sobie robicie??? To ma być pion sportowy 14-krotnego MP???



Skoro nas nie stać na sprowadzenie kogokolwiek do gry od zaraz w 1-szym składzie, to wystawiajcie młodych. Ligi i tak w tym roku nie wygramy a do miejsc pucharowych nie ma się co pchać.

PAW - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jak raz, dobrze przebadali i nie wyszedł drugi Obradovic. Pytanie czy jest alternatywa.

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl Amatorszczyzna pełną gębą..........Legia to wielki klub z najlepszymi kibicami. Właściciel, trenerzyna i te piłkarskie pokraki zrobili z Legii pośmiewisko na całą Polskę...........

Może się ktoś zlituję i odkupi Legię od tego amatora. Oby jak najszybciej.............

Alex Bielany - 1 godzinę temu, *.chello.pl Trzeba bylo brac i bez formy. Wpasowalby sie elegancko do reszty pajacykow i trenera spaslaka

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Prezes nie ma pieniędzy na kontrakt?

Dyrektor sportowy to pozorant ?

Tomek - 2 godziny temu, *.plus.pl Widząc wczorajsza grę Legii sam się dziś podłożył na badaniach żeby tu nie mieć zmarnowanego kolejnego epizodu ????

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nic nie dziwi. Po prostu to tylko potwierdza że mamy dyrektora nieroba , prezesa niedojdę i marnych grajków.

Cult⚽️Legia - 2 godziny temu, *.133.10 To teraz #kucharskiout! Za całokształt jego cièżkiej udawanej pracy...

emoka - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Co myśli nasz strateg ?, naczelny dyrektor ekstraklasy:



a w FM tak dobrze wyglądał... taki był ładny jugosłowianski szkoda..



Phoenix(L)k - 2 godziny temu, *.centertel.pl ... liczyłem, że to będzie najlepszy transfer tej zimy...

Pacz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mało grał, mało jadł, a trener tak na niego liczył...

Luq - 2 godziny temu, *.virtuaoperator.pl No konkret z tapety Kucharskiego!

Kompromitacja

Cyniek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Przecież Mioduski przebija Bareje naprawdę komedia

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl To testy medyczne wyszly slabo czy moze Legia przegrywajac z podbeskidziem okazala sie niekompwtetna dla tego zawodnika

Ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Legia jest kompletnie spłukana nie było pieniędzy na kontrakt jankovicia, mecze przegrywamy bo nie ma wypłat, a czasy Drużyny Okuki nie wrócą gdy grając bez pieniędzy zdobyli mistrza !!!

singspiel - 2 godziny temu, *.atman.pl największy problem Legii zaczął się od zwolnienia Żewłaka, na którego tak wielu forumowiczów pluło zajadle

grev - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ja pier.olę. Ale Mioduski bagno zrobił. Brawo.

Tak na marginesie - 2 godziny temu, *.co.uk Jak on nie grał tyle czasu to na jakiej podstawie nasz skauting go wybrał? Dobry w PlayStation czy jego dupa wstawia fajne zdjęcia na fejsa....

zdzicho - 1 godzinę temu, *.16.195 @Tak na marginesie : był jedynym, który chciał gadać, reszta grzecznie podziękowała, a nawet byli tacy, co wyśmiali ofertę odpowiedz

Osa - 2 godziny temu, *.124.248 Ale maja pojęcie o prowdzenu klubu buchaaaa

Kucharski buchaaaaaa

Loczek buchaa haaaaaassssa odpowiedz

CWKSiak - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Gość wczoraj zobaczył jak gramy i się zawinął...

Nie mogę zejść z tej wczorajszej żenady. odpowiedz

maniek - 2 godziny temu, *.chello.pl I bardzo dobrze!!! Dosyć już parodystów w Legii. A testy medyczne muszą być w końcu na profesjonalnym poziomie odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Skoro nie przechodzi się testów, to sprawa dla orzecznika ZUS, za nadmiar tłuszczu i brak kondycji RENTY nie przyznają I to jest efekt pracy skaltingu , istna PARODIA odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de A to niespodzianka.Od kiedy Hilderberto majacy 17 kilogramów nadwagi przeszedł u nas testy to myślałem że każdy je przejdzie.

A Czesio tak na niego liczył.2 mecz w serii B w sezon to prawdziwy zbawca.Za pół roku już by był wstanie zagrać 60 minut jak Valencia.

I co teraz zrobi miłościwie nam panujący Dariusz? odpowiedz

Maniek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Zaje... te transfery, zaje.... y skauting, nic dodać nic ująć. Dramat, ręce opadają. odpowiedz

k - 2 godziny temu, *.99.7 @Maniek: Mi nie tylko rece opadly:) odpowiedz

Grzegorz - 2 godziny temu, *.skyware.pl Dramat, co oni zrobili z naszą Legią !!! odpowiedz

Pesymista Pudel - 2 godziny temu, *.151.98 Ojejej to już po Mistrzostwie.. odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl Po co te negocjacje, po co ta pozerka? Skoro szukali faceta na cito, to pi kiego grzyba próbowali gościa, co nie grał dwa lata? odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Czytalismy niedawno wypowiedzi Michniewicza o jego zaletach. Skąd do kur... nędzy on miał takie wiadomości, skoro klient ledwo łazi???? odpowiedz

Greq - 2 godziny temu, *.gov.pl Ważne że Valencia już pół roku się odbudowuje. odpowiedz

Cafu - 2 godziny temu, *.gov.pl Ważne że Kucharski się opalił w Dubaju i łyknął vit. D.

To już nawet nie jest śmieszne lecz żenujące, Mioduski daj sobie spokój z prowadzeniem klubu bo nie masz o tym pojęcia, dymają cię wszyscy pracownicy na czele z piłkarzykami. odpowiedz

Andrzej - 2 godziny temu, *.plus.pl ku... dramat, gość nie grał i czego się spodziewano ze będzie dostępny do gry na juz, debile w klubie, debile odpowiedz

