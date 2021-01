Michniewicz o Jankoviciu: Bardzo liczę na niego

Piątek, 29 stycznia 2021 r. 10:26 Woytek, źródło: Legionisci.com

- To zawodnik bardzo zaawansowany technicznie, umiejący rozwiązywać trudne sytuacje na boisku w niekonwencjonalny sposób. Tego nam trochę brakowało. On ma nieszablonowość, dobre uderzenie, pomysł na tworzenie małej gry. Bardzo liczę na niego. Może grać na dwóch pozycjach - jako środkowy pomocnik blisko napastnika, a także jako prawy pomocnik schodzący do środka i kończący akcje lewą nogą - mówi Czesław Michniewicz o Marko Jankoviciu, który dziś ma zostać zawodnikiem Legii.



- To typ zawodnika, który cały czas jest w ruchu, cały czas się przemieszcza. Może nie ma zbyt dobrych warunków fizycznych, ale akurat na tej pozycji to w niczym nie przeszkadza, a czasem jest nawet atutem. Jest szybki, zwinny i świetnie operuje piłką. Myślę, że dużo dobrego o nim powiedziałem, a resztę pokaże nam, jak będzie z nami trenował.



- Sprawy formalne się jeszcze toczą. Jak wszystko dobrze pójdzie, to dziś podpisze kontrakt, ale zanim będzie zawodnikiem zgłoszonym do Ekstraklasy, czekają nas jeszcze sprawy formalne, które potrwają kilka dni. Na pewno nie będzie brany pod uwagę na mecz z Podbeskidziem, ale niewykluczone, że pojedzie jako zawodnik dodatkowy, żeby poznawać drużynę i naszą ligę.