Raport medyczny: Gwilia z koronawirusem

Komentarze (19)

+ dodaj komentarz

dodaj

OIF - 24 minuty temu, *.orange.pl Czyżby razem z Misztą po powrocie szlajał się po Warszawie i przywlókł ze sobą wiruska ? odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Jakby przestrzegali tak zwanej "izolacji społecznej" to by nie było problemu. Po pierwsze modna knajpa w dubaju w której była masa ludzi. Po drugie zwiedzanie wieżowca w którym też było sporo ludzi. Po trzecie Legia wstawiła video gdzie jakaś rodzina jest na treningu i rozmawia z trenerem i piłkarzami - klepią się po plecach i tak dalej. Jakim prawem w ogóle są wpuszczani jacykolwiek ludzie (którzy nie wiadomo czy są zdrowi bo jak sami powiedzieli na filmiku mieszkają w Dubaju więc nie mieli robionego testu tak jak by to miało miejsce gdyby byli turystami z Polski) z zewnątrz na trening??? Ludzie przecież to jest nie poważne. Chyba każdy się ze mną zgodzi, że mogli sobie odpuścić te 3 rzeczy które wymieniłem - byli w luksusowym hotelu blisko plaży. Atrakcji by wystarczyło na 10 dni jakby siedzieli tylko w okolicy hotelu. Ja wiem że mają rodziny, że ich dzieci chodzące do szkoły mogli ich zarazić ale do kur.... nędzy niech ograniczą ryzyko zarażenia do minimum. I to pieprzenie czesława "711" że tego plecy bolą a ten sie źle poczuł. Zaczynam wierzyć w to co ludzie z pzpn (tfu!) mówili o Legii pare miesięcy temu - że po prostu nie przestrzegają reżimu sanitarnego. Najlepsze jest to że ze strony trenerzyny, pseudo dyrektora czy pseudo prezesa nigdy nie usłyszymy przyznania się do błędu. Zawsze będzie jakies usprawiedliwienie. Szkoda, że nie możemy przyjść na stadion i dać do zrozumienia ludziom z klubu co o tym wszystkim myślimy.... odpowiedz

Pacz - 47 minut temu, *.t-mobile.pl @L: Why so serious? odpowiedz

TopCWKS - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Brak gruzina można traktować tylko w kategorii wzmocnienia! Ważne żeby Pan Krzysztof przeszedł łagodnie oraz wyzdrowiał jak najszybciej odpowiedz

Bie(L)any - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @TopCWKS:

100 % racji ???? odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.centertel.pl @TopCWKS: Popieram. odpowiedz

adriano - 1 godzinę temu, *.163.22 @TopCWKS: mylisz się, przydałby się bardzo na ten mecz, choćby na zmianę. odpowiedz

Stefan Batory - 2 godziny temu, *.plus.pl Było takie zdjęcie ze zgrupowania gdzie ćwiczyli sobie na siłowni obok dwóch młodych dziewczyn. Jak napisałem, że dla mnie to niedopuszczalne ze względu na wirusa to się wszyscy napisali na mnie. A mi chodziło o to żeby uniknąć takiej sytuacji jak teraz, że nie ma kim grać. I co teraz napinacze? Jak 2 już zarażonych to jutro się może okazać że jest ich 6. odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Knajpka w Dubaju, zwiedzanie wieżowca... A virus robi swoje... odpowiedz

Zbycho(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl @Sputnik 44: Zanim coś napiszesz to pomyśl. To nic nie kosztuje. ZEA jest jednym z najbezpieczniejszych państw jeśli chodzi o ilość zachorowań na Covid. odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Zbycho(L): wystarczy jeden chory i rozwali ci cała drużynę. Sportowcy zawodowi powinni mieć to z tylu głowy. Zobaczymy za tydzień ilu jeszcze padnie... odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Zbycho(L): Ty pomyśl zanim coś napiszesz. W jakie ty dane wierzysz co? Każdy lekarz czy inny wirusolog ci powie że w tym momencie te dane nic nie mówią bo po pierwsze testy są wadliwe a po drugie to że zbadano araba miesiąc temu to nie znaczy że arab teraz nie ma wirusa. Wirus rozprzestrzenia się tak szybko że nawet jeśli przebadali prze ostatni rok cały kraj to i tak nie wiadomo ilu jest chorych. Po drugie jeśli wierzyć w i tak zakłamane dane to 28 stycznia przybyło tam 4 tysiące chorych. To wcale nie jest mało. Po trzecie nawet jeśli byłoby zajebiście mało chorych w ZEA to i tak jest ryzyko zarażenia a ich pier...nym obowiązkiem jest ograniczanie tego ryzyka. odpowiedz

Sputnik 54 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @L: dokładnie tak Kolego! Nawet w naszej z nazwy ekstra lidze piłkarze zarabiają ogromne pieniądze, dla większości nieosiągalne. Ale coś za coś - w weekendy podróżują i grają, mają mało urlopów etc. A w czasach jakich doczekaliśmy powinni pilnować zdrowia bo inaczej ryzykują zarażeniem reszty kolegów a co za tym idzie narażają pracodawcę na straty... odpowiedz

Mocny jesteś koles ;-) - 32 minuty temu, *.36.50 @L: "każdy wirusolog ci powie że testy są wadliwe...." ;-) Przepytałes rozumiem KAŻDEGO wirusologa?

Wklei tu linki przynajmniej do trzech takich wypowiedzi.... odpowiedz

L - 20 minut temu, *.tpnet.pl @Mocny jesteś koles ;-): Ty za to jesteś mocniejszy. Mocniej sie nie da. Mam brata który jest lekarzem pracującym na oddziale zakaźnym więc jest blisko tematu. Nie musiałem przepytywać każdego wirusologa bo to jest wiedza powszechna że testy są wadliwe. Sam Gvillia najpierw miał negatywny potem pozytywny. Chciałes sie przy..ebać ale ci nie wyszło. odpowiedz

Borubarek - 3 godziny temu, *.245.14 Jeszcze kilka dni i 3/4 składu będzie miało wirusa po tych arabskich ekscesach. odpowiedz

lob - 3 godziny temu, *.chello.pl Dwa dni wolnego po Dubaju i już złapał tego syfa...............jego trzeba by skoszarować w tym Centrum Legii..........jak nie plecy to czerep słabo pracuje........ odpowiedz

ehh - 3 godziny temu, *.tpnet.pl nie mogą usiedzieć na dupie w domu jak należy.. odpowiedz

MACIEK LEGIA MISTRZ !!! - 3 godziny temu, *.orange.pl Walerian - zdrówka !!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.