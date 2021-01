Pięciobój

Wiktoria i Michalina Wierzba nagrodzone

Sobota, 30 stycznia 2021 r. 07:22 Bodziach, źródło: Legionisci.com / starogard.pl

Wiktoria i Michalina Wierzba, pięcioboistki Legii Warszawa, otrzymały nagrody za sportowe osiągnięcia od prezydenta Starogardu Gdańskiego, Janusza Stankowiaka. Wiktoria i Michalina to kolejne, po medalistce IO z Rio Oktawii Nowackiej, pięcioboistki naszego klubu pochodzące ze Starogardu.



Wiktoria Wierzba pełen pięciobój trenuje od pięciu lat. Swoją przygodę z pływaniem rozpoczęła w IV klasie szkoły podstawowej. Następnie kolejno był bieg, strzelanie, jazda konna oraz szermierka. Jej pierwszym przełomowym osiągnięciem było zdobycie w 2015 roku złotego medalu na mistrzostwach Polski w trójboju nowoczesnym. W 2019 roku, jako młodzieżowiec, zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorów, a w roku 2020 brązowy medal Mistrzostw Europy do lat 24 w sztafecie mix oraz srebrny medal w drużynie wraz z siostrą Michaliną. W czwórboju oraz jako młodzieżowiec w pięcioboju Wiktoria stawała na podium Mistrzostw Polski oraz brała udział w mistrzostwach Świata i Europy. "Sport godzę z nauką już od najmłodszych lat i nie sprawia mi to większego kłopotu. Czasami plany treningowe oraz zajęcia studenckie kolidują ze sobą, ale udaje mi się to pogodzić" - mówi Wiktoria, która trenuje średnio 20 razy w miesiącu.



Michalina Wierzba trenuje od 11. lat. W wieku 8 lat rozpoczęła przygodę z pływaniem. Swoje pływackie umiejętności kształciła w szkole sportowej. Z czasem zaczęła trenować bieg i strzelanie. W wieku 15 lat wyjechała do Warszawy trenować pełny pięciobój. Jak podkreśla, najbardziej satysfakcjonującym osiągnięciem było zdobycie indywidualnego brązowego medalu na mistrzostwach Polski w czwórboju nowoczesnym oraz na tych samych zawodach zdobycie srebrnego medalu w sztafecie mix. Później udało jej się zakwalifikować na mistrzostwa Europy i mistrzostwa świata w czwórboju, na których zdobyła odpowiednio 18. oraz 36. miejsce w finale. Najbardziej satysfakcjonującym osiągnięciem jest zdobyty w 2020 roku srebrny medal na Mistrzostwach Europy Młodzieżowców w Pięcioboju Nowoczesnym w drużynie wraz z siostrą Wiktorią i koleżanką Ewą Pydyszewską. "Trenuję codziennie, wykonując średnio trzy treningi w ciągu dnia. Przez wzgląd na dojazdy na treningi z internatu wymaga to poukładanego planu. Jest to jednak już dla mnie pewna rutyna, której się trzymam" - mówi Michalina.