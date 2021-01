Bezpośrednią transmisję z meczu Podbeskidzie Bielsko-Biała - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Premium. Początek spotkania o godzinie 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!

Komentarze (10)

+ dodaj komentarz

dodaj

Prośba - 6 minut temu, *.ziggo.nl Czy możecie podesłać link do jakiegoś streamu? odpowiedz

Ja - 2 minuty temu, *.vectranet.pl @Prośba: masz na strims world (bez spacji i w środku kropka) odpowiedz

1909 - 14 minut temu, *.plus.pl Dlaczego nie ma Ariela Mosora? Najlepiej obstawiona pozycja to bramkarze czy CZESIO zna zasady gry w piłkę nożną? CZESIO DZIŚ DYMISJA DZIĘKUJEMY!!! odpowiedz

Tłusty Bob - 4 minuty temu, *.t-mobile.pl @1909 : Przeszedł do twojej Wieczystej. Wracaj do Krakowa, tam jest twój klub. odpowiedz

Szymon - 38 minut temu, *.209.98 Witam. Czy ktoś może podesłać mi linka do meczu? Z góry dziękuję. odpowiedz

filand - 39 minut temu, *.t-mobile.pl Debiut? Mateusz Hołownia???? Powodzenia ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ odpowiedz

Dimas - 45 minut temu, *.play-internet.pl Tak... drugi bramkarz na ławce rezerwowych to rozumiem jakby trzeba było drugiego młodzieżowca wpuścić :)

Podstawowa jedenasta okey ale nie ma na rezerwie czym straszyć :)

Dziś tylko 3 pkt sie liczą :) odpowiedz

Tylko Podeskidzie w Bielsku ! Prawdziwi Górale ! - 48 minut temu, *.36.125 idzie idzie Podbeskidzie ! 2-0 dla nas dzisiaj ! odpowiedz

Andrzej - 53 minuty temu, *.plus.pl Dwóch bramkarzy na ławce to faktycznie słabo wygląda.

Mieliśmy nadwyżkę środkowych pomocników a teraz bryndza. Odszedł Antolic, Karbownik i teraz covid ma Gvilia i 3 żółte kartki Martins. odpowiedz

Artur - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czas zacząć odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.