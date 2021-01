Komentarze (143)

Pit - 43 minuty temu, *.net.pl Dziadostwa ciąg dalszy!! odpowiedz

Zbylu - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ten mecz to całkowita kompromitacja, Legii, trenera, sędziego i tego sępa właścicielskiego! odpowiedz

JACUNHO - 2 godziny temu, *.kampinostelco.pl I jak tu jutro pokazać się w robocie? odpowiedz

RobL - 2 godziny temu, *.centertel.pl wstyd wstyd hańba wstyd. Warszawa! odpowiedz

CBR - 2 godziny temu, *.mm.pl Ja bym im dał DUBAJ......... mamy ośrodek treningowy to tam zapier........, a nie po ciepłych krajach. A później jest tak jak dzis. Nie chcę im się biegać i zapier....... Bo zimno. A kapustka to chyba z połowa drużyny się nie rozumiał i zaczyna jak Lewandowski łapami machać. Porażka. Oby się obudzili szybko bo nie dość że kasy nie ma na transfery to zaraz jeszcze nie będzie mistrza. Na dłuższą metę ciężko to widzę dopóki będą takie rzady odpowiedz

Cult⚽️Legia - 2 godziny temu, *.amazonaws.com To wszystko projekt szefa od wszystkiego inic,w planie nowego ..... pozd dla orto I gramy I tego wszystkiego co nie ma nic do ✨⚽️✨ odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Powiedzieć słabo to nic nie powiedzieć. Michniewicz nigdy nic nie osiagnol i nie osiągnie odpowiedz

Mojo jojo - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl co to sie k**** dzieje w tym klubie? miodek pakuj się! odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Brawo włodarze, BRAWO Legia , BRAWO piłkarzyki, BRAWO trenerzyna ,Brawo sędzia, mecz się odbył WIELKI WSTYD i żenada odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.124.248 Jak zawodni na zgrupowaniu ma jeszcze siłe na zwiedzanie wycieczki kąpiele to trener jes obrazu do wywalenia

Kapustka dno

Valencia dno

Wszołek masakra

Lopez zenada

Michniewicz co powiesz

Taktyka tysiąca podań buchaaaaaa

Loczek odejdź nie masz bladego pojęcia o prowadzeniu klubu wonnnn

odpowiedz

Miodek out - 2 godziny temu, *.114.160 Wstyd! odpowiedz

MarcinWLD - 2 godziny temu, *.chello.pl Masakra. Na to patrzeć się nie da "gwiazdeczki"- wolałbym oglądać na boisku naszych młodzików. Gorzej grać byłoby trudniej - młodych by się wypromowało - dużo mniej kasy na pensje i serce do walki za L. odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl Mladenovic i Juranovic - katastrofa! Oni sabotowali grę. A ma dojść jeszcze jeden jugol - Jankovic. Personalnie, mamy skład na środek ligi. Pogoń, Raków, Górnik, Jaga, Pyry, Śląsk - mają lepszych piłkarzy. Czas skończyć tą komedię. odpowiedz

Pójde boso - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Piłkarze myslą jeszcze o Dubaju ciekawy jestem jaka wymówke będa mieli ze przegrali za długie wakacje.???? odpowiedz

Levinho.onet.pl - 2 godziny temu, *.orange.pl Powtórzyć Marsylię...... Żenada.... K.... Wstyd.... Z Mielcem w ryj,z Bielskiem w ryj, zdać sprzęt, ogolić właściciela i wszystkich kopnąć w d...... odpowiedz

Ginka - 2 godziny temu, *.chello.pl Moja króciutka recenzja tego meczu: Bodbeskidzie - wycieczkowicze dubajscy 1:0! odpowiedz

Lido - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Za tydzień ma być jeszcze zimniej, słabo to widzę. Żadna drużyna którą trenował Michu nie grała dobrze na początku sezonu a później może być już pozamiatane z taką formą. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.atman.pl Tytuł jednego z tekstów wyjaśnia wszystko...kurs na mecz "formalność Legii"...czyli dobry kurs to się da dobrze zarobić. odpowiedz

Tyu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Transfery brak

Porażka z tym zarządzaniem

Jak można nikogo nie kupić noniby 1 h...j wi kto to

A ten szRot w obronie to masakra Lewczuk jedrzejczyk którego nie było aut odpowiedz

Luta - 2 godziny temu, *.plus.pl Grali jakby pierwszy raz razem na boisko wyszli .

Kapustka macha łapami A daje piłki do których by Bolt nie dobiegł. I to nie jeden raz Ale z 5 razy.

Zero pomysłu co z tego że potrafią z piłką zrobić dużo na treningach jak wychodzą i każdy gra pod siebie na alibi.

A i Hołownia dziś lepszy niż Lewczuk robił co mógł na nie swojej pozycji odpowiedz

Gruby - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo Michniewicz. Porażki z dwoma beniaminkami. Mega wynik - szacun. odpowiedz

Mango - 2 godziny temu, *.tpnet.pl To ile zarobili na przegranej w zakładach? odpowiedz

legion - 2 godziny temu, *.chello.pl BRAWO !!!!!!!!!!!!

Michniewicz WON !!!!!

Mioduski WON !!!!!!!!!!!

i cała reszta też WON !!!!!!!!!!!!! odpowiedz

D.Wilanów - 2 godziny temu, *.chello.pl Panie Dariuszu czy jak przegramy z Rakowem to Czesiu poleci? A może Pan się wreszcie podda?

Co to było? odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl No to chyba nadchodzi odpowiedni moment na kolejny motywacyjny oklep (a la Marsylia). odpowiedz

mazovia2 - 2 godziny temu, *.plus.pl s z m a c i a r z e! dobranoc odpowiedz

M3 - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Wstyd. Jak tu w cokolwiek wierzyć jak oni nie potrafią wygrać z beniaminkiem... z dwoma. Podania do tyłu.

Boruc miał więcej kontaktów niż niejeden piłkarz podbeskidzia. Wrzutki to skandal. Niedokładność i brak porozumienia. Po co zdejmował Wszołka ??? odpowiedz

OLaf - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Poznański słowik OUT odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl BRAWO !!! SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!! Byliście lepsi, mieliście pomysł i wykonawców. Macie też zespół zaangażowanych ludzi utożsamiających się z Klubem, a nie zbieraninę pobierających pensje pracowników zarządzanych przez prezesa frajera. odpowiedz

Hawryl74 - 2 godziny temu, *.virginm.net To nie sensacja to bukmacherska ustawka.

Żenada i oby to się zemściło.

Pajace, pajace, pajace !!!!!!! odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.com.pl Sm nie wierzę w to co napiszę, ale chyba nawet Gwilia byłby w drugiej linii bardziej produktywny niż Kapustka. odpowiedz

koczi - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl ża tydzień Raków pewniak u bukmachera, mozna zarobić na frajerach! odpowiedz

Tomasz - 2 godziny temu, *.plus.pl Ładnie opaleni odpowiedz

ryba socho - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl do Bielska ich a nie do Dubaju !!

WSTYD !!

Kto za to płaci ? odpowiedz

Rado 1970970 - 2 godziny temu, *.chello.pl Co to q......jest....poziom jaki poziom....żenada ....mistrzostwo....jakie mistrzostwo....zero akcji .....a o groźnych?ch z w..... odpowiedz

Ewelina - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Niebywałe. Same nieporozumienia, gra wolna, schematyczna. Co oni robią na treningach? odpowiedz

Kwas70 - 2 godziny temu, *.oktv.se Banda frajerow odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Liście, Liście akcja Liście... qurwa mać Legia grać!!!! odpowiedz

Legia to my. - 2 godziny temu, *.chello.pl Kapustki widać bałkańska grupa nie lubi i to wzajemna relacja odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.virginm.net Brawo prezes haha ! odpowiedz

Loka - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No masakra jakaś odpowiedz

Pisia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Kapustka!!! Co? Pała!!! odpowiedz

Czarny76 - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Jak będzie akcja ,,liść dębu,,jadę z wami koledzy odpowiedz

Paisley - 2 godziny temu, *.as13285.net wrzytka wrzutka i nic... odpowiedz

Piotruś - 2 godziny temu, *.play-internet.pl WSTYD !!!!!!!!



Michniewicz odejdź z Legii !!! odpowiedz

CZYŻBY ZNÓW SZYKOWAŁO SIĘ POWITANIE GWIAZD NA ŁAZIENKOWSKIEJ ? - 2 godziny temu, *.com.pl ZNÓW POWITANINE WARSZAWSKICH GWIAZD NA ŁAZIENKOWSKIEJAK ZA NAJLEPSZYCH LAT . odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.mm.pl Brak aklimatyzacji w górach widoczny odpowiedz

jacek - 2 godziny temu, *.sbcglobal.net 711 dzwonic trzeba,juz 80 minuta!! odpowiedz

Legia to my. - 2 godziny temu, *.chello.pl Akcja liść!? odpowiedz

Popieram - 2 godziny temu, *.virginm.net @Legia to my.: odpowiedz

? - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mordy,jak sytuacja z kuponami na dzisiejszy mecz? odpowiedz

Tomek - 3 godziny temu, *.chello.pl

W przyszłym roku na Zanzibar może niech jada.

Ladne plaże,piasek biały,cieplutki,drinki,dziewczynki,cisza spokój,może ten Dubaj był niezbyt odpowiedni,zmęczyli się. odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net @Tomek: i Żelisław może komentować.... odpowiedz

Mecze nadal sa sprzedawane - 3 godziny temu, *.plus.pl Duch fryzjera nadal żywy, caly ten pseudo sportowy związek PZPN to kombinatorzy i cwaniaczki z SB, ale juz niedługo wezmą sie wam za dupe odpowiedz

Piotruś - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Tego nie da sie oglądać !!!!!! odpowiedz

Zbyszek - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Pierdylion, nic nie wnoszących dośrodkowań, ale po co zmieniać taktykę skoro zabawa na plaży się udała. żeby k... nie było jednego grajka co nie boi się i umie strzelić z innej pozycji !!! odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net Panie i Panowie, jest taka sytuacja, bo nasi chłopcy są nie przyzwyczajeni do takiego mrozu dlatego proponuje byśmy zaintonowali we własnym domu to co słyszą niezależnie od wyniku i z kim grają na żylecie:

Nie poddawaj się, Ukochana Ma,

Nie poddawaj się...

odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Zbieranina odpadów z różnych klubów pod wodzą byłego dyrektora od skautingu ogrywa aktualnego MP. Co tu jeszcze komentować.... odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @Wolfik: Najwieksza zniewaga chyba jest fakt ze nawet taka skisla potrafila sciagnac pilkarzy gotowych do gry. A u nas tlumy pieja z zachwytu nad nastepnym paralitykiep po przejsciach, na odbudowe. Ale ale, moment, jeszcze nie kopnal pilki! Dac mu szanse! Tylko ze ten ciec od dwoch lat nie kopie pilki.

Polityka transferowa Legii Warszawa czytaj Mioduski i Kucharski, tudziez ambicje kibolstwa. odpowiedz

RMFC - 3 godziny temu, *.orange.pl Jeżdżą po Dubajach a u nas pierwszy mecz na mrozie, boisko jak klepisko i chuuj z tych treningów w ciepłych krajach. A poza tym nie mamy pomysłu na grę. Podbeskidzie się całe broni a my walimy głową w mur. odpowiedz

Paweł - 3 godziny temu, *.vectranet.pl W Dubaju to była wystawa w celu znalezienia inwestora. Mioduski zaczyna się pocić, kupę swojej kasy wladowal w klub, długi rosnąć ni widu ni słuchu aby miodek mógł odzyskać swoje pożyczki. Klub zaczyna mu przeciekac przez palce. odpowiedz

Szkoda , że tylko na 1 Rundę Eliminacji do nich . - 3 godziny temu, *.com.pl FAKTYCZNIE MAMY ZESPÓŁ NA LIGĘ EUROPY odpowiedz

Antek - 3 godziny temu, *.centertel.pl No i w pi...du wylądował odpowiedz

Byku - 3 godziny temu, *.156.220 Czesław się zesrau odpowiedz

Andreas - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Pojechali pospacerować po boisku odpowiedz

Sobo(L)ew - 3 godziny temu, *.centertel.pl Za mało klub jeszcze roz...any ???????? ale i tak większość jara się ze loczek zbudował akademię a tym czasem gra to totalne gówno. odpowiedz

Mietek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Spokojnie, z powodu świąt i wakacji w Dubaju nie było czasu na wyciągnięcie wniosków po meczu z Mielcem. odpowiedz

Korda - 3 godziny temu, *.centertel.pl Po co było robić jakieś zgrupowania, treningi, sparingi. Przecież to co nazywacie składem to w tym czymś nie ma żadnego zgrania. Tzw. kopnij, biegnij może się uda. odpowiedz

Pójde boso - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Miodek dałeś ciała z tymi transferami, myslał ze ma wirtuozów fudbolu a tu taki wstyd przegrywamy z ostatnią drużyną w lidze w tym klubie nic mnie jusz nie zdziwi. odpowiedz

Zbyszek - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Ewidentnie widać już zmęczenie sezonem. k.... m.. odpowiedz

Mioduski - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Od jutra Probierz w Legii odpowiedz

I tyle - 3 godziny temu, *.chello.pl Przypominają mi się piekne zdjęcia z dubaju,kąpiele,slonce,plaża,uroki miasta,wyśmienite samopoczucie,wycieczki na drapacze chmur.

odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Wakacje były- były więc o co Ci chodzi? Hihihi dziadostwo aż oczy bolą i okulary też. odpowiedz

koczi - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Przez godzinę gry z beniaminkiem, ktory ma najgorsza obrone nie zrobic nawet pół akcji to świadczy o słabości Legii. Nóż sie otwiera w kieszeni jak to oglada sie. odpowiedz

koczi - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Następny obóz proponuję zorganizować na Dominkanie lub Hawajach, niech gwiazdy złapią słońca a na boisku "jakoś bedzie" odpowiedz

ksieciunio - 3 godziny temu, *.chello.pl co by się jeszcze nie zdarzyło to Czesiu WAL SIĘ Z TAKĄ GRĄ !!!!!!!!!! odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Może próbują tego samego numeru co piłkarzyki Cracovii?Skoro z Probierzem się udało! odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.chello.pl Poczytajcie,co pisałem pod artykułem "Marciniak sędzią meczu z Podbeskidziem "... odpowiedz

Powinni zasuwać w ZAKOPANYM i biegać w pełni śniegu i pod górę . - 3 godziny temu, *.com.pl Niema kasy na transfery to powinien być okres przygotowawczy w Polskich Zakopanym zamiast lazurowego Dubaju . odpowiedz

Pójde boso - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Pewnie przegramy chciałbym sie mylic te wakacje w Dubaju odbiją sie nam czkawką. odpowiedz

atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl Najlepsze jest to ze dokladnie przewidzialem obie porazki ze stala i z podbeskidziem :-D odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Dramat... Więcej Dubaju, mniej treningów i transferów... Kuźwa żeby rzutu rożnego nie umieć wykonać... odpowiedz

Yeti - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Ku.wa mać gra pierwsza drużyna (przed tą kolejką) z ostatnią drużyną. Nie widać róznicy klas. Ku.wa co oni robili w tym Dubaju??? odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @Yeti: Przytulali sie. Nie widziales sprawozdan? Dodam tez, ze zbawca (tego burdelu) wydaje sie facet ktory w ostatnich 2 latach kopnal pilke moze trzy razy. Jeszcze go nie ma, ale tlumy juz leja w gacie z radosci. Ehhh, do czego to doszlo... odpowiedz

Pójde boso - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Ale dziady wiedzą tylko jak kase brać . odpowiedz

Dajcie Spokój - 3 godziny temu, *.com.pl MISTRZOWIE POLSKI odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Buahahhahaha - miodek... rozje&ałeś ten klub. WYPIER#ALAJ !!! odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Jak już Janicki strzela nam bramkę, to nie może się to wszystko dobrze skończyć....I nie mówię tylko o tym meczu. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @Wolfik: Po Dubaju nie mialem jakichkolwiek zludzen. Moze ten akurat mecz jeszcze sie jakos ulozy, ale na dluzsza mete.... ehhhhh, szkoda slow.... odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl No i 1:0. Ważne że sie dobrze w dubaju bawili. Kogo by martwiły wyniki.... odpowiedz

WWL - 3 godziny temu, *.chello.pl Dziadostwo do potęgi bo przegrywamy odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Brawo odpowiedz

WWL - 3 godziny temu, *.chello.pl Narazie dziadostwo odpowiedz

Cult⚽️Legia - 3 godziny temu, *.amazonaws.com A czego sie spodziewaliście?!wychodzi im wycieczka I trener gruba beka za wszystkim stoi antyLegionista #kucharskiout ! odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Polska myśl szkoleniowa polerowana w Dubaju.W marcu Cesia zastąpi Wuja,chyba że wcześniej w Krakowie poleci Hyballa,to Pudel weźmie Probierza i dalej będziemy się tytłać w tym rodzimym gównie. odpowiedz

1909 - 3 godziny temu, *.plus.pl Qrwa m.c LEGIA GRAĆ!!! odpowiedz

Echhhh - 3 godziny temu, *.chello.pl Szacun. Tak sie wkrecilem, ze chyba zwymiotuje. odpowiedz

Chris - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl ŻAL to oglądać, szkoda pieniędzy na DUBAJ lepiej trenować w LCA, bez zaangażowanie nic się nie wygra, Legia to dziś niestety nie WYGRA!!!! odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Chris : jak będą tak spacerować to może jakiś tam zamarznąć na murawie z powodu bezruchu... odpowiedz

Faken - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Nawet niezły doping w bielsku, szkoda ze naszych nie slychac odpowiedz

Julon - 3 godziny temu, *.timplus.net Kilka wrzodów jest największym jest Ślisz! odpowiedz

koczi - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Połowa drużyny do wymiany. Widac jest zbyt zimno dzisiaj. To nie Dubaj tylko Bielsko Biała.

odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.chello.pl To nie mecz, to sparring. I to chodzony, anie biegany. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Takie są realia Kolego. odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Oglądałem większość spotkań ekstraklasy i tam inni piłkarze biegają, a tu chodzą. Trochę szybciej tu chodzą niż emeryci pod Halą Mirowską ale dużo wolniej niż inni piłkarze... Oczy krwawią. Nic się nie zmieniło od jesieni. odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net A już chciałem pochwalić Borubara... a tu wujowie wyprowadzenie../ odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.com.pl Ten Kapustka miał tak brylować po tym zgrupowaniu, a tu jednak bez zmian. Na boisku go nie widać. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Jerry: On i brazylijczyk to jedyni którzy próbują jakiś niekonwencjonalnych zagrań jak dla mnie. Cała reszta mladenoviciów i innych wszołków to jest podanie do najbliższego albo nieudolna próba wrzutki. odpowiedz

Książę Nocy - 4 godziny temu, *.inetia.pl Nie jestem w żadnym stopniu zaskoczony tym co widzę. odpowiedz

Yato. - 4 godziny temu, *.com.pl Gdyby ktoś kiedys stwierdził, ze S. Marciniak drukuje to ja powiem ze niekoniecznie. On poprostu jest bardzo słabym arbitrem. Robi takie kardynalne będy, że oczy bolą. odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl @Yato. :



Najgorsze, że jest tak pewny siebie, że pozwala grać, gdy powinien czekać na VAR oraz ignoruje swoich asystentów. Jedno i drugie miało już miejsce w pierwszej połowie. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Yato. : Marciniak jest uczciwym sędzią, zapłacili za 0:0 i będzie 0:0 ;) odpowiedz

Farme(L) - 4 godziny temu, *.virginm.net Jedyny gwiazdor na boisku to....

Szymon...

odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Dlaczego sędzia nie został zbadany alkomatem? Po pijaku kartek zapomniał. odpowiedz

Autor - 4 godziny temu, *.chello.pl ma ktos link? odpowiedz

Książę Nocy - 3 godziny temu, *.inetia.pl @Autor: strims . world odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.chello.pl @Książę Nocy: dzięki. Znalazłem też na m a n i a k t v odpowiedz

Siwy - 4 godziny temu, *.sky.com Cos ktoś wie co z tym Czarnogórcem? Już po testach a o transferze cisza odpowiedz

Sobo(L)ew - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Siwy: bada się na koszt Legii i jak zobaczy dzisiejszy mecz to zmieni zdanie i spier...li gdzie indziej. odpowiedz

Wukashi - 4 godziny temu, *.197.174 dlaczego na papie nie ma transmisji? odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Już po 10 minutach widać że jedyny pomysł na strzelenie bramki u nas to wrzutka na pekharta. odpowiedz

Jerry - 4 godziny temu, *.com.pl @L: Pekharda. odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @L: copy-paste dosrodcovia. niestety. Miazga. Kazdy komentator czy tzw ekspert tv wychwala jaki to mamy zeyeeebisty sklad, a cala nasza gra i mysl taktyczna sprowadza sie, jak wspomniales, do dosrodkowan na Pekharta. odpowiedz

Jerty - 4 godziny temu, *.com.pl @Jerry: Petarda !! odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Jerry: No chyba jednak nie... Gość nazywa się Tomáš Pekhart. odpowiedz

Jerry - 4 godziny temu, *.com.pl @L: Racja, mimo to jednak wielką literą

odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl Po dwóch akcjach Hołowni na stoperze już wiemy, że on się nie nadaje do gry na tej pozycji i Roginić robi z nim co chce. odpowiedz

Prośba - 4 godziny temu, *.ziggo.nl Czy możecie podesłać link do jakiegoś streamu? odpowiedz

Ja - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Prośba: masz na strims world (bez spacji i w środku kropka) odpowiedz

Prośba - 4 godziny temu, *.ziggo.nl @Ja: Dziękuję. odpowiedz

Różyk żyje! - 4 godziny temu, *.kompex.pl @Ja: ta strona to dno odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.jmdi.pl @Ja: Dzięki Bracie! odpowiedz

1909 - 4 godziny temu, *.plus.pl Dlaczego nie ma Ariela Mosora? Najlepiej obstawiona pozycja to bramkarze czy CZESIO zna zasady gry w piłkę nożną? CZESIO DZIŚ DYMISJA DZIĘKUJEMY!!! odpowiedz

Tłusty Bob - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @1909 : Przeszedł do twojej Wieczystej. Wracaj do Krakowa, tam jest twój klub. odpowiedz

1909 - 3 godziny temu, *.plus.pl @Tłusty Bob: Mój klub to LEGIA WARSZAWA ale swoją drogą Jedza, Valencja, Cierzniak, Wieteska do DUMY Krakowa do Wiiiiiieeczysteeej Kraków :) odpowiedz

Szymon - 5 godzin temu, *.209.98 Witam. Czy ktoś może podesłać mi linka do meczu? Z góry dziękuję. odpowiedz

filand - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Debiut? Mateusz Hołownia???? Powodzenia ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ odpowiedz

Dimas - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Tak... drugi bramkarz na ławce rezerwowych to rozumiem jakby trzeba było drugiego młodzieżowca wpuścić :)

Podstawowa jedenasta okey ale nie ma na rezerwie czym straszyć :)

Dziś tylko 3 pkt sie liczą :) odpowiedz

Tylko Podeskidzie w Bielsku ! Prawdziwi Górale ! - 5 godzin temu, *.36.125 idzie idzie Podbeskidzie ! 2-0 dla nas dzisiaj ! odpowiedz

:D - 3 godziny temu, *.master.pl @Tylko Podeskidzie w Bielsku ! PrawdziwePipy !: odpowiedz

Andrzej - 5 godzin temu, *.plus.pl Dwóch bramkarzy na ławce to faktycznie słabo wygląda.

Mieliśmy nadwyżkę środkowych pomocników a teraz bryndza. Odszedł Antolic, Karbownik i teraz covid ma Gvilia i 3 żółte kartki Martins. odpowiedz

Artur - 5 godzin temu, *.chello.pl Czas zacząć odpowiedz

