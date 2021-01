Michniewicz: Nie szukałbym łatwych usprawiedliwień

Czesław Michniewicz (trener Legii): Przegraliśmy bardzo ważne spotkanie. Jadąc tutaj, spodziewaliśmy się trudnego meczu, ale liczyliśmy na to, że umiejętności naszego zespołu, doświadczenie zdecydują, że to my wygramy. Tak się nie stało. W pierwszej połowie mecz był wyrównany, mieliśmy kilka momentów, w których można było zdobyć bramki. Podbeskidzie też miało groźne sytuacje. W przerwie powiedzieliśmy, co nie funkcjonuje dobrze, co trzeba zmienić. Był rzut rożny, zamieszanie, padła bramka. Potem mieliśmy jeszcze bardzo dużo czasu, żeby wygrać to spotkanie. Graliśmy jednak niedokładnie, nerwowo i w efekcie przegraliśmy ten bardzo ważny mecz. - Nie szukałbym łatwych usprawiedliwień w pogodzie i murawie. Przez cały tydzień trenowaliśmy w Warszawie. Warunki były różne, podobne do dzisiejszych, a momentami nawet gorsze. Na pewno nie boisko było przyczyną tego, że przegraliśmy. Spodziewaliśmy się twardej walki w środku pola, groźnych stałych fragmentów. Spodziewaliśmy się jednak, że to my będziemy zespołem, który wykreuje sobie sytuacje i zdobędzie bramki. - Nie przegraliśmy dlatego, że ktoś nie chciał. Nie można mieć pretensji do zaangażowania poszczególnych zawodników. Można mieć pretensje o niedokładność, niefrasobliwość, złe rozwiązania, złe wybory. Absolutnie nie można powiedzieć, że ktoś nie chciał. To był słabszy mecz, ale i tak mieliśmy sytuacje bramkowe.

Marcos - 19 minut temu, *.com.pl Po co jechali do Dubaju? Lepiej było pojechać do Zakopanego. Kiedyś wszyscy trenowali w śniegu i potrafili grać w piłkę lepiej niż te pseudo gwiazdy. Szkoda kasy na tych patałachów. Kapustka miał grać lepiej , a nie potrafi podać dokładnie piłki. Valencia to już wogule porażka, piłkarz w B klasie potrafi dokładnie podać piłkę w polu karnym a nie walić na aferę. Porażka odpowiedz

zzz - 25 minut temu, *.play-internet.pl co chwila słyszę , że wyciągniemy wnioski , poprawimy sie , to jest lekcja na przyszłość po czym przychodzi kolejny mecz i te same klepanie głupot przez zawodników odpowiedz

miro.77@wp.pl - 30 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Idzie idzie Podbeskidzie jak na taki budżet,to dno i kupa mułu

... odpowiedz

Mati - 32 minuty temu, *.proneteus.pl Żenada !!! odpowiedz

Mojo jojo - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl Jacku Magiera wróć! odpowiedz

Jaro - 37 minut temu, *.tpnet.pl Chcemy trenera a nie jakiegoś poznańskiego frajera!! odpowiedz

Darek - 37 minut temu, *.t-ipconnect.de A jeszcze jedno.Teraz proponuję dać 2 dni wolnego.Gwiazdy zapewne są bardzo zmęczone.

Ogólnie to teraz zimno jest i lepiej posiedzieć w domu niż trenować. odpowiedz

Krótko , dosadnie - Amen . - 38 minut temu, *.com.pl Trenerze masz całkowitą rację . Nie przegraliśmy bo komuś się nie chciało . Przegraliśmy bo większości zespołu na dużo więcej już nie stać . I to już jest nie trenera wina , nie jest to też wina zawodników bo nic więcej nie zrobią brak umiejętności czysto piłkarskich nie przeskoczą . Dlatego wniosek jest jeden większa połowa Legii nie nadaje się do zespołu Mistrza Polski . I dopóki nie dojdą Piłkarze , którzy przewyższali by tą naszą ligę w znaczny sposób co nie jest mega wyczynem biorąc jej poziom . To będziemy się bili z takimi kelnerkami w naszej lidze do USR . śmierci . odpowiedz

Jacek - 39 minut temu, *.tpnet.pl No właśnie Panie trenerze przegraliśmy bo nie mamy jakości.

Można oddawać, można sprzedawać, ale kadra musi się zbilansować. Brakuje zawodników, którzy pociągnął Legie do mistrzostwa. Panie Prezesie oby nie było za późno. odpowiedz

Matt - 43 minuty temu, *.tpnet.pl Czy wy nie jesteście już tym zmęczeni? Nie jestem stary, ale po latach oglądania kilku meczów piłkarskich w tygodniu mam dość puszczania tej zaciętej płyty. Nie chodzi mi o Legię, nawet o Mioduskiego, raczej o piłkarzy, trenerów i cały ten półświatek. Czuję się jakbym co roku nastawiał tę samą płytę i ma ona nagrane 37 razy ten sam utwór. Jeśli wiem jaki jest wynik, widzę piłkarza lub trenera zasiadającego do mikrofonu, to już wiem co powie. Wszyscy znamy na pamięć te śpiewki o tym, że nie ma łatwych przeciwników, o derbach, co rządzą się swoimi prawami, o wyciąganiu wniosków. Boże, czy oni mają nas za idiotów, czy sami są imbecylami? Nie widzę już piękna tego sportu, gdzie niby jest drużna, a każdy walczy o swoje, o ile nie przegrywa tego na dnie butelki lub w kasynie. Wolałbym Legię w B-klasie złożoną z ludzi, którzy ją kochają niż to, co jest u nas od wielu lat. Biznesmeni, nie sportowcy. odpowiedz

Pewniak - 50 minut temu, *.play-internet.pl Slisz to jest jednak potencjał tej drużyny, motor napędowy, niesamowity przegląd pola drybling jeden z lepszych w lidze a u derzenie chyba ma lepsze jak kiedyś Kowal!!! Pan Michniewicz niech dalej stawia na takiego grajka a będzie piknie jak dzisiaj!!!! odpowiedz

Hiszpan - 43 minuty temu, *.telnaptelecom.pl @Pewniak : Serce rośnie jak się na niego patrzy. A Kapustka? Kiwa się jak młody Dziekan tylko jest szybszy. No i Paweł Wszołek. Szybkość , drybling atomowy strzał to godny następcą Romana Koseckiego. No i Andre Martins - Leszek Pisz jak żywy, generał na boisku każda akcja musi przejść przez niego. odpowiedz

Pewniak - 25 minut temu, *.play-internet.pl @Hiszpan: Zestawienie zawodników mamy wspaniałe i zobacz w mojej i twojej opinii przerosły takie legendy klubu to jest ekipa aż serce rośnie :) pozdro kolego odpowiedz

FAN - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl Ta gra to tragedia. Oglądając mecz Legii z Omonią i dzisiejszy z Podbeskidziem nie widać żadnego progresu zespołu. Brak jest zdecydowanie lidera w drugiej linii który potrafiłby pokierować grą drużyny, dodać jakość i obsłużyć dokładnym podaniem napastników. Z taką grą nie ma czego szukać w Europie, co pokazują ostatnie europejskie " popisy ". odpowiedz

Onaaa - 58 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Trener może. Ma i swoją wizję, ale kto ma ja zrealizwoac, jak co drugi na boisku, dwie lewe nogi do gry w piłkę...

Wielkie gwiazdy, z Dubaju... ???? odpowiedz

(L)eon - 1 godzinę temu, *.plus.pl Spoko jest tydzień do następnego meczu proponuję polecieć w nagrodę na Zanzibar odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.ilabs.pl Mioduski von z LEGII szkodniku pasożycie odpowiedz

Legia sk-ce - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl A komu sie chcialo........na taki mecx nie macie żadnych usprawiedliwień........dno dno. I jeszcze raz dno..... odpowiedz

Zbylu - 1 godzinę temu, *.orange.pl Panie trenerze, koncepcja i taktyka to pańska rola. Dlaczego Legia grała jak debiutant bez ładu i składu? Pomysł na grę nie wypalił i to pana jako trenera kompromituje! odpowiedz

Hiszpan - 29 minut temu, *.telnaptelecom.pl @Zbylu: Piątkowski z Rakowa idzie za 6 mln EURO. Nie wiem czy nasza 11 jest tyle warta. odpowiedz

Informatores - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl To był jego ostatni mecz w Legii... odpowiedz

Fan Williama - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dobrze że te stadiony pozamykane bo kusiło by iść i to coś oglądać odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Taktyka wrzutki na napastnika.

Cała pomoc do bani. odpowiedz

FANATYK - 1 godzinę temu, *.67.98 Może jeszcze raz na tydzień do Dubaju?!?! Na obóz w polskie góry a nie kasztany z Dubaju w głowie panie Loczek! odpowiedz

Pewniak - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl I tym razem się nie pomyliłem zawsze w bukmacherze śmiało można stawiać ze Legia swój pierwszy mecz bez znaczenia z kim gra zawsze przegrywa!!! odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Za wysokie progi dla Ciebie po mimo że mamy 14 zawodników do gry odpowiedz

LSANMBRD - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Michniewicz to koń trojański w Legii. Kto w to nie wierzy to się myli. Co powiedzą obrońcy tego pseudotrenera i co sądzą o jego wspaniałej myśli szkoleniowej? Michniewicz won z Legii pókim dobrzy! odpowiedz

pg - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl ja sie pytam co trenowaliscie w dubaju oprocz pilki noznej

odpowiedz

Dziad kudlaty - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @pg: wypelnianie kuponow w sts i fortunie odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Odszedł Karbownik i nie ma drużyny. Wszyscy słabo obrona pomoc atak to papierowe tygrysy bez ambicji. odpowiedz

Piotruś - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jacek Magiera WROĆ !!!!

odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Piotruś: popieram1000% odpowiedz

1909 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Farme(L): Tylko Jacek umiałby to poukładać... Na tapecie mamy trzy nazwiska Miodulski, Kucharski, Michniewicz wszysty do odstrzału odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Czyżby Czesio taktyk zapomniał uruchomić drony?Taka taktyka,tyle dni w Dubaju i wszystko psu w dupe. odpowiedz

xaxa121 - 1 godzinę temu, *.114.196 przereklamowany trener. wyleci szybciej niż się spodziewacie. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @xaxa121: To, że przereklamowany wiedziała większość ludzi piszących na tym forum. Ale Mioduski forum nie czyta, to skąd miał to wiedzieć. Zresztą Michniewicz, Brzeczek czy inny Probierz, co za różnica. odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Czesiek przecież ty to przewidziałeś. Drużyna jest nie przygotowana. I ty to wiesz. Odejdź to nie ten level. Jesteś za słaby. Destrukcja klubu według projektu Mioduskiego trwa w najlepsze. odpowiedz

grubas - 1 godzinę temu, *.pio-net.pl Gruby wracaj do Wronek odpowiedz

Robert.. - 1 godzinę temu, *.chello.pl Michał Probierz się podał do dymisji po jednej porażce...Taka mała podpowiedź... odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Robert..: Oni już nawet zaczęli grać po "probierzowemu" czyli milion dośrodkowań do jedynego napastnika. Wystarczy im dołożyć tego "najmądrzejszego trenera" a skończymy na poziomie Cracovii. Zresztą....do niego właśnie zmierzamy. odpowiedz

Damian - 2 godziny temu, *.multiplay.pl Juniorami ligi nie wygramy odpowiedz

legionista - 2 godziny temu, *.comcast.net Niestety Czesiu ale Legia to za wysokie progi dla Ciebie, zrob jak Probierz i

Odejsc jak najszybciej, wez Kucharskiego z soba i mozesz isc do Lecha. odpowiedz

MK - 2 godziny temu, *.chello.pl Jest ch..owo ale stabilnie

dramat odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Myślałem, że za Radovicia mało i słabo trenowali, ale za Grubego, to nie dość , ze nie trenują, to jeszcze darmowe wczasy mają w Dubaju... Szybko sprowadzili Szejków z Dubaju do pionu... Najgorzej, ze poza Borucem, to nikt nie pokazał nic... odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Czesiu to co do ch... było przyczyną przegranej??? Co robiliście w Dubaju??? Gra Legii wyglądała dramatycznie. Chaos i wrzutki na Pekharta. Zamiast poprawy zagraliście takie samo gó.no jak z Mielcem. odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Panie Trenerze gratuluję i dziękuję. Ilość sytuacji bramkowych jaką wykreował Pana zespół była wystarczająca . Akcje kunszt i poziom nie pozwoli mi z emocji zasnąć. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Hiszpan: Masz podobnie jak ja Kolego. Wielcy piłkarze ograni przez odpady z ekstraklasy. Taktyka przygotowaną przez byłego szefa skautingu.... odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl @Wolfik: Cieszę się że Ty też traktujesz to spokojnie. Po prostu mamy dramatycznie słabych piłkarzy , trenera i prezesa. Nie mamy szans z Kazachamj , Azerami o drużynach z Czech i Słowacji nie wspomnę. A będzie tylko gorzej. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Hiszpan: NIe wiem czy traktuje to spokojnie. Bardziej prawdopodobne jest to, że nie spodziewałem się niczego innego. I masz rację, lepiej nie będzie. I gdy się ma tego świadomość, o ten pozorny "spokój" chyba łatwiej.... odpowiedz

jasio865 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Co tu komentować?jednym słowem jaja,gdy ostatni wygrywa z "liderem"!!! odpowiedz

Greg95 - 2 godziny temu, *.chello.pl Legia gra tylko. jednym wariantem Podaj do Pekharta.Nic więcej.Srodek nie funkcjonuje .Wolne i różne są fatalnie wykonywane.Zero jakości.Niedokladne podania i fatalne strzały.W Dubaju byli na wakacjach i teraz zaczynają przygotowania. Za 3 tygodnie może będzie lepiej odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.chello.pl Kapustka pajacu słabe zagrania i prucie się do kolegów o niby źle zagranie .Kim ty jesteś kasztanie jak Ci nie pasuje gra w zespole Legia to bujaj się bo dla mnie jesteś marny leszcz tylko odpowiedz

Luta - 59 minut temu, *.plus.pl @Wawa: Zgadzam się Kapustka macha łapami A daje piłki fatalne bez czucia i zamiast przeprosić za to krzyczy na kolegów w sumie to na Juranovica któremu z 4 razy podał tak że wstyd. Wszołka nie ma na boisku już z rok czasu nie wiem co sie stało z tym chłopakiem od zeszłej zimy.brak skrzydłowych i napastnika A biorą kolejnego pomocnika więc tak będzie to wyglądać odpowiedz

bielsko-białab to nie dubaj - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Klęski ze stalówką i podpiźdz.odbiją się czkawką na koniec sezonu.Myśle że za dwie,trzy kolejki wszystko będzie już wiadome odpowiedz

Cesiu 711 - 2 godziny temu, *.156.220 Tu nie ma co trenować, tu trzeba dzwonić!!! odpowiedz

Osa - 2 godziny temu, *.124.248 Michniewicz co ty

Bredzisz gdzie ty widzaleś te swoje momety

Buchaaa chlopie twoja taktyka to twoja kompromitacja gra tysiąca podań

Michniewicz won

Michniewicz won

A loczek

Razem z tobą wstyd. odpowiedz

Rytm - 2 godziny temu, *.centertel.pl Te wypowiedzi grubego są przepisywane słowo w słowo? Jeśli tak, to on lotny nie jest. I ciągle się powtarza w jednej wypowiedzi i to już nie pierwszy raz. odpowiedz

1909 - 2 godziny temu, *.plus.pl Mij honor odejdź... PREZESIE CHYBA CZAS NA ZMIANĘ TRENERA... CHCEMY TRENERA NIE POZNAŃSKIEGO FRAJERA odpowiedz

Andreas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czesiu peskovic był bezrobotny. Stado baranów co się spotkało żeby poklepac piłkę A nie wygrać mecz. Połowa grajkow oddała panszczyzne. Drony, teorie nie pomogą jak nie chce się biegać i nie ma się ambicji. Ciekawe co zrobi z nami Raków w sobotę odpowiedz

Student_L - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Czesio orze czym może.. odpowiedz

koczi - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl po takim meczu powinniscie na piechote do Warszawy wracac!!! odpowiedz

koczi - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Jakie sytuacje mieliscie? z najgorszą druzyną nie potraficie strzelic gola to wstyd!!! odpowiedz

