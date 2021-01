Konferencja pomeczowa

Kasperczyk: Cieszę się radością zawodników

Niedziela, 31 stycznia 2021 r. 20:12 Mishka, źródło: Legionisci.com

Robert Kasperczyk (trener Podbeskidzia): Co może powiedzieć trener ostatniej drużyny w tabeli po zwycięstwie nad głównym pretendentem do mistrzowskiej korony? Bardzo się cieszę. Cieszę się radością zawodników, którzy potrzebowali tego zwycięstwa jak ryba wody. Było bardzo dużo niedociągnięć w sferze taktyki, ale o tym będziemy rozmawiać, analizować na spokojnie. Jeśli chodzi o obszar mentalny, to było zwycięstwo razy dwa. To co teraz - mam nadzieję - nastąpi w głowach chłopaków, to będzie przestawienie sposobu myślenia o 180 stopni.



- Jestem bardzo zadowolony z postawy każdej formacji i każdego zawodnika, zarówno tego, który grał od pierwszej minuty, jak i tych, którzy weszli na boisko w drugiej połowie. Mieliśmy niełatwy tydzień, zeszliśmy z dobrych boisk, wróciliśmy do zimy. Tylko raz trenowaliśmy tu na nawierzchni naturalnej. Ale nie narzekaliśmy, czekaliśmy spokojnie, bo taki mamy klimat, chcieliśmy z pozytywnym nastawieniem podejść do meczu.

Umiesz liczyć, to licz na siebie. Nie będziemy się przejmować wynikami innych drużyn. Jeżeli drużyna zafunkcjonuje dobrze, będzie walka, to będą efekty. Trzeba liczyć się z tym, że boisko może wyglądać tak jeszcze przez cały miesiąc. Więc jakie cechy muszą tu przeważać? Przede wszystkim wolicjonalne, walka, pozytywne nastawienie, mental. Nie lans, tylko numerem jeden jest drużyna.



- Nie oszukujmy się - Legia ma lepszych piłkarsko zawodników. To było widać szczególnie w środkowej strefie. Dużo operowali piłką, było dużo małej gry, a nam tego brakowało. My mieliśmy wysokich zawodników i Legia dużo lepiej się poruszała w środkowej strefie. Stąd zmiany u nas na świeżych zawodników z niższym środkiem ciężkości, dzięki czemu udało nam się dowieźć ten wynik. Gratuluję chłopakom i jestem z nich naprawdę dumny. Chciałbym tak mówić co tydzień.