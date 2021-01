Beniaminkowie z patentem na mistrza

Sędziowie

Główny: Szymon Marciniak

Asystent: Paweł Sokolnicki

Asystent: Radosław Siejka

Techniczny: Tomasz Marciniak



zaba285 - 10 minut temu, *.116.118 dobrze że to nie Podbeskidzie pojechało do Dubaju, strach pomyśleć co by zrobili z Dynamem i Krasnodarem ;) odpowiedz

eLka - 11 minut temu, *.mm.pl Tym razem zagrałam z wami, chłopaki. odpowiedz

jacek - 23 minuty temu, *.chello.pl Dyma czyli dymisja jak mawiał Dyzma tylko komu? odpowiedz

Co powie Artur Boruc o meczu i poziomie obecnej Legii ? - 28 minut temu, *.com.pl Mam nadzieję , że o mecz spytacie się również Artura Boruca ? odpowiedz

Rafix - 34 minuty temu, *.chello.pl W przegranym meczu robimy 2 zmiany na 5 możliwyc. O czym to świadczy? odpowiedz

kkk - 39 minut temu, *.vectranet.pl Zagraliśmy na poziomie piłkarzy których mamy,ja nie wiem skąd takie zdziwienie,będę powtarzał jak mantrę,nie mamy ANI JEDNEGO piłkarza który robił by różnicę i np którego odejścia nie moglibyśmy byle jakim piłkarzem z ligi zastąpić i różnicy by żadnej nie było i tak samo każdy grajek od nas w byle jakim klubie w naszej d.poklasia był by co najwyżej zwykłym niewyróżniającym się zawodnikiem.

Jak na taki skład i tak mamy bardzo dobre miejsce w tabeli no ale to zasługa naszej dziadowskiej ligi która ja osobiście bardzo lubię:)

ps.nie ma teraz co się przejmować i w.urwiać na wyniki Legii bo przez najbliższy okres niestety tak będzie(1 dobry mecz z 3 średnie i 1 ch.jowy) i dopóki nie zostanie wymieniona przynajmniej połowa składu nie ma opcji żeby to się zmieniło,szkoda tylko znowu tych pucharów odpowiedz

Cult⚽️Legia - 44 minuty temu, *.amazonaws.com Rafael Lopes znalazł się przed polem karnym i zdecydowanie zabrakło mu wówczas precyzji.

....Pytanie co robi sztab szkoleniowy?trener spuchniéty ,co robi dyrektor chyba nie sportowy ,a co na to D.M?! odpowiedz

filand - 45 minut temu, *.t-mobile.pl Fajne było zimowe zgrupowanie...Czas na podbój Afryki... odpowiedz

Michał - 52 minuty temu, *.plus.pl Bogus "prezes" Lesniodorski przejął LEGIĘ i zmienił wszystko w złoto Mistrz Liga Mistrzów Stasiu Czerczesow.Dariusz Mioduski "prezes" przejął LEGIĘ zamienia wszystko w gówno.Ot i mamy fachowca właściciela.Za tydzień też porażka bo Czesiu nic nie wymyśli za miękką rurą jest.Pozdro LEGIONISTÓW odpowiedz

floyd - 25 minut temu, *.t-mobile.pl @Michał:malo wiesz kolego... to Boguś zwolnił Czerczesowa, mimo ze ten był w stanie zrobić Wssystko aby pozostać trenerem Legii. Nie wierz we wszystko co czytasz, prawda czasem jest zupełnie inna odpowiedz

dino - 19 minut temu, *.plus.pl @Michał:

Pamiętam grudzień 2012 konflikt na trybunach przychodzi Lesny konflikt zazegnal dublet zdobył doszliśmy do IV rundy Ligi Mistrzów potem 2 sezony to mistrzostwo i puchar plus 2x awans do Ligi Europy a 2016 to już spełnienie marzeń na 100 lecie dublet i awans do Ligi Mistrzów

A potem przyszedł czas samodzielnych rządów Mioduskiego... odpowiedz

Hakon - 59 minut temu, *.plus.pl Jak zawsze na nasze ???? można liczyć... U buka mi się zgadza... odpowiedz

Mati - 1 godzinę temu, *.46.2 Sztab od przygotowanie fizycznego do zwolnienia w trybie pilnym. odpowiedz

Cult⚽️Legia - 52 minuty temu, *.amazonaws.com @Mati: pisałem o faszerowaniu zawodnikòw prochami z puszek I pigułami,jak organizm ma być zdrowy od chemists terrapin odpowiedz

Sss - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dziewczyny z Dubaju... odpowiedz

Elquatro - 1 godzinę temu, *.chello.pl Człowiek niby wiedział ale się łudził odpowiedz

Sss - 1 godzinę temu, *.chello.pl Legioniści z petentem na buka... odpowiedz

piorek7 - 1 godzinę temu, *.46.123 Niech się w Ciechocinku przygotowują może za babami by chociaż biegali bo dziś cienizna zbieganiem i pomysłem na grę z przodu to chyba podbieda stworzyła więcej klarownych sytuacji a trenejro jek smuda bez zmian (dość tych lopezow i valencii to już lepiej łebków z akademii niech się ogrywają.Zamiast za gadanie do roboty itroche radości z gry odpowiedz

Ja! - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Nie stało się nic nadzwyczajnego. Kolejny raz ktoś wytarł sobie buty o wycieraczkę. A wycieraczka do tego przecież służy! odpowiedz

miron - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Wpadamy w coraz większą przeciętność i nijakość:( odpowiedz

maru26 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Mamy średnich zawodników i do tego przepłacanych. odpowiedz

urs - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kur zaczelo sie , ja pier........ odpowiedz

Benson - 1 godzinę temu, *.rogers.com Tak wróciły dziewczyny z Dubaju ładnie opalone ,ładnie wyglądają na zdjęciach w social media a jak przyjdzie mecz to jak we mgle tyle w temacie .

Pisałem wcześniej trzeba było ich wysłać w góry do Zakopanego niech zapier.. laja moze by im zimno w paluszki nie było odpowiedz

Rambo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Zagrali tragicznie. To jest po prostu farsa. Mioduski nie kompromituj się dłużej i sprzedaj klub komuś kto się na tym zna. Wracając do meczu na miejscu Króla Artura strzeliłbym po meczu Kapustkę w pape. Co to kur.a jest za machanie łapkami na kolegów z drużyny. Już ktoś mu wmówił, że jest tu gwiazdą? Morda krótko patafianie!!! To jest Legia Warszawa. odpowiedz

Różyk - 1 godzinę temu, *.kompex.pl Dziady bez kitu. odpowiedz

Norbi - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ja wiem że jest zima ale k..... wa kiedy na tą bandę sprzedawczyków spadną liście???

Przecież oni co mecz plują nam w twarz!!! odpowiedz

TOMEK PEKART - 1 godzinę temu, *.mgk.pl MIODEK WON CHORZYSTA WON odpowiedz

olo - 1 godzinę temu, *.116.28 "dziewczyny z Dubaju":))) odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Brawo Panie Michniewicz. Widać ze druzyna juz nabiera Pańskiego stylu gry. odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.plus.pl @grzesiek:

Zobaczysz pod koniec rundy jak naładowane w Dubaju akumulatory odpala odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.chello.pl ze Stalą grała Legia bramki kosmiczne zenada . Z Góralami to samo . Panie trenerze to jakaś farsa . Brak słów odpowiedz

Wilanow - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Bez napastników nie da się wgrać meczu. To taki ostatni dzwonek dla Pudelsów, że nie da się cały zaklinać rzeczywistości i mówić bzdury na temat przyszłości klubu bez jasnej strategii i bez dyrektora sportowego. Jeśli chce się coś osiągnąć dzisiaj w Europie najpierw trzeba zainwestować aby móc odcinać kupony od wygranych meczy czy to w LE czy LM. Chyba, że największym sukcesem klubu w 2021 jest ostateczna sprzedaż Karbownika. Dodam, że nie mam nic do trenera poza tym, że jak się przegrywa z pastuchami to się zmienia taktykę i rzuca się do przodu, aby wygrać mecz za wszelka cenę. Idę się czegoś napić bo mnie cholera wzięła. Pozdrawiam zacne grono kibicównaszej L odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Dajcie spokój ze złą oceną trenera, to jest temat zastępczy. Jeden jedyny człowiek za to wszystko ODPOWIADA. Od 5 lat ten sam. Oby jak najszybciej zmienił sie właściciel Legii... odpowiedz

Dziad kudlaty - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tego niedało sie odwidziec...ale wstyd ...musieli u buka postawic tak jak psg i real odpowiedz

Rio - 1 godzinę temu, *.oxynet.pl Dubaju się zachciało, teraz są efekty.

Trzeba było jechać w Bieszczady trenować. odpowiedz

Licznik wstydu... - 1 godzinę temu, *.virginm.net Dziś powinniście dodać z 1200 dni... odpowiedz

Jaro - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl poznański słowik OUT odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Czy dozyje kiedys takiego trenera ktory wezmie cale to przytulanskie towarzystwo wzajemnej adoracji i odbudowywania, i zamiast na floryde, dubaje i inne c*ujaje wysle ich na zgrupowanie do Gawrych Rudy i kaze zapyeeeerdalac na Binduge?

Pewnie nie, bo inny klimat, kazdemu byle komu przecierz trzeba dac szanse, przytulic, pokochac, niech sie odbuduje. *uj z wynikami, *uj z trofeami. Ale przytulic, dac szanse, odbudowa... odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Kolego, podstawowe pytanie powinno brzmieć tak: Czy dożyjemy czasów w któtrch za sterem klubu stanie człowiek z jasną wizją jego działania i odpowiednio przygotowana strategią? Bo jeśli na nie odpowiemy twierdząco to inne części układanki zaczną do siebie pasować.



Vide: Świerczewski w Rakowie i Mroczek w Szczecinie. Ile czasu pracują zatrudnieni tam trenerzy? Jak zmieniają sie wspomniane kluby? Przyszłość należy własnie do takich ludzi, którzy pomału, krok po kroku budują swoją pozycję. Jesli nie zmienią strategii (tzn. nie zgłupieją nagle) to wkrótce bedą świętować. odpowiedz

spasiony - 1 godzinę temu, *.41.227 @Krzeszczu: pamietam zdjecia z wycieczki do wiezowca, towarzystwo wystrojone jak gimbaza w drodze na melanz, kazdy w inny desen, do tego Czeslaw w koszulce pasiaku jak majtek w wojennomorskij flot. Ida jako druzyna, reprezentuja Legie i powinni byc ubrani w klubowe ciuchy, chocby i dresy... Ktos powie, ze drobiazg ale takie detale pokazuja, ze nie ma tam dyscypliny, nikt nad tym towarzystwem nie panuje. Po tej porazce tez bedzie przytulanie jak na plazy? odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Wolfik: Totalnie sie z Toba zgadzam. Wizja, strategia, to tylko dwie ale jak wazne cegielki w budowie klubu i sukcesow. U nas nie ma tego od wielu wielu lat. Smiem twierdzic ze nawet kiedy kilka lat temu byla Liga Mistrzow, to juz wtedy bylo widac brak jakiejkolwiek strategii na przyszlosc i wizji. Bo puste gadanki "ze odjedziemy", ze bedziemy jak Ajax i inne gadki szmatki pod publike, mnie juz wtedy nie krecily. Staczamy sie, oj staczamy. Wiesz co mnie najbardziej niepokoi? Mowi sie ze zanim bedzie lepiej, musi byc gorzej. A my chyba jeszcze nie dotknelismy dna marazmu (zeby sie od niego odbic). Smutne czasy, bardzo smutne. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @spasiony: Wiem dokladnie o czym mowisz, bo wlasnie tak bylo w moim klubie i druzynie. Zawsze schludnie ubrani, nawet kiedy to byly te dresy czy inne, bo to bylo profesjonalne i wzbudzalo (samo)szacunek. Ale nie kazdy moze byc "profesjonalista" bo nie kazdy kuma o co w tym chodzi. I nie wystarczy byc wyzelowanym i miec odyeebany w kosmos kontrakt.

Bo, mozna i w pasiaku, jak wojennomorskij flot (hahahahaa, rozwaliles mnie tym porownaniem lol) odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Cóż..tez mi się wydaje, że "ciekawe" czasy mamy dopiero przed sobą. Bo do tej pory było jeszcze kogo sprzedać. Prawdziwe jajca zaczną się, gdy i tego elementu braknie. odpowiedz

Darek Miodousty - 1 godzinę temu, *.chello.pl Już widać rękę Cześka. Zaczęło się zabijanie futbolu. Chcemy trenera, a nie poznańskiego frajera! odpowiedz

Lester Chwalipięta - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl jak wam pisłem "zapłaczecie po Vuko" to licytowaliście się kto lepiej mi nawrzuca..



No to teraz macie Kręcine i te wyniki o których pisaliście!

odpowiedz

Rdzenny - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Grajcie dalej pod bukmacherke , moze hajs z tego jest ale szacunku naszego juz zadnego patalachy... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.plus.pl po meczu z mielcem pisałem, odkąd rządzi w ekstraklasie STS i FORTUNA tak będą mecze wyglądały... niestety, jest to żałosne.... przecież większość ludzi co grają stawiali na Legię! U Buka zostały pieniążki to moze niech kupią kogoś do Legii a nie tylko wolny transfer i najlepiej pozyskać kogoś za darmo. MIoduski wstydu oszczędź i odejdź odpowiedz

spasiony - 1 godzinę temu, *.41.227 Haha, ten Dubai bedzie im zapamietany na dlugo. Swietne warunki, atrakcyjni sparingpartnerzy:) ciezka praca na silowni wiciskanie 10 kg sztangi, zabawy kolonistow na plazy, eh, to zgrupowanie przejdzie do historii:)



Koledzy, nie traccie ducha! W kolejce do podpisania kontraktu czeka kolejny wirtuoz futbolu, jest tak dobry, ze przez dwa lata nic nie gral! odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Teraz czas na wycieczkę na Zanzibar bo też w modzie.Nasi panowie tacy piękni opaleni fajnie.A tak naprawdę to sami wiemy Mioduski out i z nim Michniewicz ten z Włoch i banda nieudaczników trenerów Kielbowicz z Kucharskim też.Mioduski sprzedaj LEGIĘ NASZĄ LEGIĘ komuś kto się zna na zwycięstwach i chęci zwycięstwa a nie tylko na odwalaniu panszczyzny i sprawdzaniu czy kasa na rachunku się zgadza.Może jeszcze zatrudnijmy trenerów z Brazylii i Argentyny to może nawet Lukinias zacznie w światło bramki strzelać i w ogóle zaczniemy bramki strzelać i wygrywać.Nazwiska z Podbeskidzia chyba naszych dziś w strach powaliły.A ten strzelec bramki to ten z serialu "Barwy szczęścia" ?bo tam też jeden gra piłkarza Janickiego.Dno i 100 metrów mułu.Za tydzień baty od Papszuna niestety bo nasi teraz tydzień będą dpoczywac.A kibice co tam na trybunach ich nie ma a w domach niech się denerwuja.Pozdro la prawdziwych Legionistów odpowiedz

TakiJa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Czyżby Stal bis?

Ja to widzę tak, piłkarzyki wydali kasiorkę w Dubaju to teraz trzeba było..... odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net Bo to taka akcja na WOŚP była i Podbeskidzie wygrało licytację...

Spokojnie następna akcja wygraj kolację z Prezesem na Walnęgowryj czyli Walędrinki... odpowiedz

Jogurt - 1 godzinę temu, *.chello.pl Chyba chłopaki postąpią honorowo i zrzekną się z pieniędzy za ten mecz. odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dubaj ekipa dała popis. Kucharski gdzie jest tapeta? Zgubiłeś? Quo Vadis Panie Mioduski? odpowiedz

Bukmacher to macher - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Kolejny ustawiony mecz. Bukmacherzy rządzą. Naiwniacy, to nie jest sport to ustawki bukmacherów i ich klientów plus pralnie pieniędzy odpowiedz

ADAMOWICZ ALE NIE PAWEŁ - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Bukmacher to macher: 100% racji tylko jak to jest robione że nikt za to nie odpowiada odpowiedz

Sss - 50 minut temu, *.chello.pl @ADAMOWICZ ALE NIE PAWEŁ: Bukmacher wie przed meczem ile pieniędzy zostało postawione na dane drużyny, wie kiedy sie opłaca "podzielić" z klubem zyskami za "przysługę" W postaci przegranej..... Odkąd bukmacherzy sponsorują kluby jest mnóstwo meczów w których klub z czołówki przegrywa z klubem z dołu tabeli....... Jedyna szansa by to zmienić, to gdyby ludzie zmądrzeli i zaczeli grać przeciwko faworytom, choćby w blokach na kilka błędów.... Ale to jest mało realne, bo ludzie sie łudzą że sport jest czysty..... odpowiedz

Mietek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Szkoda, że na zgrupowanie nie pojechali na Mauritius, pewnie remis by wyciągnęli... Nie wiem co oni robili w tym Dubaju, bo gra wyglądała jeszcze gorzej niż przed świętami. Chaos i wrzutki na Pekharta. Nie wiem co Czesiek widzi w Sliszu czy Valencii, przecież to są paralitycy bez pomysłu na grę. Do rezerw się nadają a nie do pierwszego zespołu. Mam wrażenie, że Slisza na siłę pcha się do pierwszego zespołu, aby błysnął i upchnąć go komuś, aby kasę za niego chociaż odzyskać. Ku.wa takiego dziadostwa się nie spodziewałem. odpowiedz

PPU - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie mamy drużyny, nie mamy trenera, do tego parodia dyrektora sportowego. odpowiedz

Komediodramat - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Czy to już czas by sięgnąć po drugą kopertę - jak w dowcipie o 3 kopertach... odpowiedz

Poirytowany - 1 godzinę temu, *.a2mobile.pl Luquinhas tak na 3 zasługuje, Boruc też, a reszta 1 z minusem. Tragedia! Obóz przygotowawczy? Czy wakacje? Zwiedzanie Dubaju i rozrywka to jak najbardziej, ale na pewno nie widzę tu progresu i gotowości do gry co powinno nastąpić po przygotowaniach. Chłopaki jakby nigdy nie grali ze sobą na boisku. Nie ma żadnego porozumienia między zawodnikami. Nie ma prawie pomysłów, a nawet jak są jakieś pojedyncze to brakuje koordynacji lub umiejętności. Tu nie ma co zwlekać z transferami, bo obecnie nie ma żadnej jakości. Ewentualnie Luquinhas i Boruc, który zbliża się do końca kariery... Niestety z dwoma zawodnikami, którzy grają w ogóle w piłkę i mają ambicje i z wysokim, stojącym drągiem do kończenia akcji to my nic nie zrobimy odpowiedz

Alex Bielany - 2 godziny temu, *.chello.pl Gruby Czesiu won! Znowu buk byl grany odpowiedz

155 - 2 godziny temu, *.orange.pl Dupaj odpowiedz

(L)egionowo - 2 godziny temu, *.orange.pl Chyba myślami zostali jeszcze w Dubaju ku**a mać. odpowiedz

Mrok - 2 godziny temu, *.chello.pl To będzie nasza najgorsza runda od lat. odpowiedz

Orti - 2 godziny temu, *.com.pl Uchodźcy z Dubaju... odpowiedz

rroy - 2 godziny temu, *.mm.pl Kapustka HAHAHAHAHA "spielmacher" HAHAHAHA co za błąkanie po boisku i jeszcze ta papa na wszystkich no bo on jest najzajefajny HAHAAHAHAHAH co za dureń piłkarski!!!!1 odpowiedz

SzB - 2 godziny temu, *.pljtelecom.pl Mam nadzieję, że po powrocie na trybuny jeśli ten rozkład będzie tak dalej postępował, to jakoś inaczej się odniesiemy do tego czegoś, co już nawet trudno nazwać niż "Nie poddawaj się"..... odpowiedz

Jogurt - 2 godziny temu, *.chello.pl Gratuluję wszystkim osobom które doradzają prezesowi. Jesteście najlepsi. odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.vtelecom.pl @Jogurt:

Ja gratuluję prezesowi w końcu ktoś te osoby wybrał odpowiedz

Góry w Polskim Zakopanym dla prawdziwych Facetów - Lazurowy Dubaj dla różowych Panienek ! - 2 godziny temu, *.com.pl Poziomem jesteśmy dziś faktycznie na ligę Dubajską . Może Mistrza Polski uda się zdobyć , ale tylko dlatego , że mamy dziś poziom Polskiej Ligi na poziomie Ligi Dubajskiej . Schody przyjdą jeśli uda się zająć miejsce dające prawo gry w Europejskich Pucharach taka jest czarna , ale jednak prawda . odpowiedz

Luta - 2 godziny temu, *.plus.pl Kapustka macha łapami A daje piłki jakby co patrzyła jak najdalej ;)

Oni chyba za mało trenowali gry z piłką bo wyglądali jakby losowo na osiedlu składy wybierali .Boruc wybronił wszystko co mógł gol przypadkowa asysta głowa xD

Zlepek piłkarzy nie drużyna. Hołownia jak tak będzie grał to Wieteska 3 stoper będzie bo zagrał bardzo dobrze lepiej niż Lewczuk

odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Luta :



Hołownia był fatalny. Zero czucia rywala, odległości. Już w pierwszej akcji uratował go liniowy chorągiewką, kiedy Roginić wygarnął mu piłkę w polu karnym, gdy Hołownia próbował zablokować rywala i wywalczyć piłkę od bramki. Kilka minut później ponownie Roginić go ośmieszył, kiedy obrońca Legii nie potrafił ustawić się do rywala, który czeka na przyjęcie długiej piłki. Brak jakichkolwiek podstaw do gry na tej pozycji. Najgorsze, że ten piłkarz nigdy nie pokazał, by potrafił grać na jakiejkolwiek... odpowiedz

Luta - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Mateusz z Gór: To samo mówicie o Jedzy który idzie na raz i o Lewczuku który zanim głowę podniesie by rozegrać to ma już 2 rywali na sobie.a to ich pozycja od lat;)

Czego się spodziewałeś że Hołownia się pchał na stopera? A i obejrzyj jeszcze raz to zobaczysz że więcej wygrał pojedynków niż przegrał więc dajcie chłopakowi spokój bo kilka piłek wybił przerywając akcje.

Zagrał lepiej na stopera od Igora dzisiaj i taka prawda jest. I pewnie lepiej niż Bartek jeden i drugi zresztą A grał na nie znanej sobie pozycji odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Bez napinki. Trzeba przeczekać okupanta. Może jak Mioduski odejdzie nadejdą lepsze czasy . A w tym roku niech Pogoń wygra. Mają pomysł i trenera. A przy okazji Kuchy i Stolarski dziabną złoty medal. odpowiedz

Goleniow - 53 minuty temu, *.tpnet.pl @Hiszpan: Dzięki Hiszpan odpowiedz

Pl - 2 godziny temu, *.play-internet.pl K,,,,a co to było??? Można przegrać ale bez żadnej akcji?!!! odpowiedz

xxzzyy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl za wysoki był kurs ,wiedziałem ze możemy umoczyc odpowiedz

jim - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Zero akcji, zero pomysłu, zero zaangażowania nie było pół zawodnika który by się cokolwiek wyróżnił wszyscy dno a Lewczuk czy Kapustka poniżej dna. Taktyka trzystu podań na swojej połowie w tempie osiemdziesięcioletnich staruszek i strata za stratą lub podanie do Boruca . Graliśmy dzis z zespołem który jest słaby ale zajmują ostatnie miejsce więc to chyba normalne, stworzyli pół przypadkowej sytuacji i potrafili strzelić gola a my nie stworzyliśmy nic i poziomem sportowym im dorównaliśmy. Znowu po wznowieniu rundy drużyna bez formy a dodatkowo taktyka na najwyższym europejskim fu klasowym poziomie. odpowiedz

Majster - 2 godziny temu, *.centertel.pl buk tak chciał. odpowiedz

Julon - 2 godziny temu, *.timplus.net Czesiek za zmiany powinien być wychłostany publicznie! odpowiedz

gazza - 2 godziny temu, *.inetia.pl Za każdy przegrany mecz powinno się im obcinać wypłatę o 25 procent !!! odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @gazza:



Model amerykański zakłada premie, które są znacznie wyższe niż podstawa. Pensja bez wyników może być nawet kilka razy mniejsza niż w przypadku zwycięstw. Kiedyś do E-klapy zawitał gracz, który bujał się po USA i nie mógł się nadziwić, że w Polsce wystarczy chodzić na treningi, by zarabiać kokosy. odpowiedz

floyd - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wspaniały dream team, który ma jeden jedyny pomysł na strzelenie gola: do boku i wrzutka na Czecha... a tak na marginesie: szanowna Redakcjo, naprawdę uważacie ze taki tytuł artykułu jest odpowiedni do tego co się wydarzyło? Nie była to czasem kompromitacja, żenada, wstyd, lekceważenie wszystkich kibiców itp? odpowiedz

MAKEN - 2 godziny temu, *.151.165 Trener ma kłopoty z otyłością. Przygotowania też był bizantyjskie i wypasione. Tylko rezultaty są chudziutkie. Za dwa mecze po Czesiu. Następny będzie Bzyk. Też nic ciekawego. odpowiedz

Majster - 2 godziny temu, *.centertel.pl buk tak chciał. Zobaczyłem zostaw par wiedziałem że będzie 1. Wierzycie jeszcze że warto drzeć gardła? Ekstraklapa to jedna wielka mistyfikacja odpowiedz

Wsciek(L) y - 2 godziny temu, *.mm.pl W.... Mmć odpowiedz

Ko(L)o - 2 godziny temu, *.orange.pl Dno, dno, dno. Czesiek wstyd !!!! odpowiedz

Student_L - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Jak dla mnie to Podbeskidize miało wielkiego farta, ta piłka trafiła im się, jak ślepej kurze ziarno i tyle. Legia była bliska bramki w pierwszej połowie i niewiele brakowało aby otworzył się worki j z bramkami. Szkoda. Nawet tym składem powinni zmieść Podbeskidzie. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @Student_L:



Ja się nie zgodzę. Gdyby ta bramka nie padła mogłoby dojść do modyfikacji taktyki i Podbeskidzie tak czy siak wygrałoby 1-0. Kasperczyk wciągnął Michniewicza nosem. odpowiedz

Luta - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Mateusz z Gór: czym go wciągnął? Przypadkowym golem z zajebista asysta?czy graniem z kontry przy prowadzeniu?nic nie grali poprostu nasi nie grają w piłkę A rywal z tego skorzystał mamy zlepek piłkarzy nie drużynę i każdy o tym wie.nie ma dynamiki i tyle.Luqinias ma prawo mieć słaby dzień Ale wypadało by by inni choć raz mieli dobry ;) odpowiedz

s - 2 godziny temu, *.centertel.pl Szkoda słów na popisy pajaców, nie godnych noszenia koszulki z (L) na piersi.Wór 50 kg na plecy każdy i z buta do Warszawy....najniższy wymiar kary. odpowiedz

Polskie Góry w Zakopanym dla prawdziwych Facetów - Cieplutkie Dubaje dla cieplutkich Panienek - 2 godziny temu, *.com.pl GÓRY W ZAKOPANYM DLA TWARDZIELI LATYNOSKI DUBAD DLA .... odpowiedz

genzo - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @Polskie Góry w Zakopanym dla prawdziwych Facetów - Cieplutkie Dubaje dla cieplutkich Panienek : w zakopanym?? Naprawdę?! odpowiedz

WWY - 2 godziny temu, *.it4polska.com zatrudnijcie pawla kaputa z wyszkowa na trenera... beda efekty odpowiedz

lolo - 2 godziny temu, *.plus.pl Z jakim patentem? Na takich kołków nie trzeba mieć patentu tylko trochę pobiegać! Wystarczy! Ale ten Slisz to drewno, dziś dopiero było widać! W ofensywie dramat! Z czym na mistrza?Przecież te drewniaki przegrają jeszcze z 10 meczów! odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Boruc 4

Juranović 2

Lewczuk 2

Hołownia 1

Mladenović 3

Wszołek 2

Slisz 3

Andre Martins 3

Kapustka 1

Luquinhas 4

Pekhart 4

Valencia 1

Rafael Lopes 3



Michniewicz 0

Zmiennicy 100

odpowiedz

Vuko - 2 godziny temu, *.tpnet.pl W szatni jura pierdyknal kapustke odpowiedz

Adam z Wswy - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Tak na żywca : nadal się kupuje typy buka, brak ambicji jednego zawsze mało drugiego brak kończąc te wywody powiem tak nie mamy drużyny odpowiedz

Jajeb*e - 2 godziny temu, *.orange.pl Co to jest?! Mladenovic nie potrafi wykonac rzutu roznego, mladenovic ze sliszem przepychaja sie o to kto ma strzelac z wolnego, kapustka macha rekami i przewraca oczami na kolegow... zero dyscypliny. Jak dzieci. Po co Legia leci do Dubaju? Zeby dostac wpie*dol od ostatniego zespolu w tabeli...

Zero kreatywnosci o celnosci podan i przyjeciu podania nie wspominajac, to sa zawodowi pilkarze? odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.vectranet.pl O rany Boskie.



Zwykle daleki jestem od skrajnego oceniania piłkarzy w którąkolwiek stronę, ale za takie dno jak dzisiaj, redakcja powinna wyjątkowo dać możliwość ocenienia występu na zero. Boruc w dalszym ciągu nie potrafi wznowić gry. Obrona żenująca, sam nie wiem kto był z nich najgorszy - nadający się do pierwszej ligi Hołownia, czy może starszy Pan Lewczuk. Juranović z Kapustką rozumie się mniej więcej tak, jak przeciętny chłopak z podwórka ze swoim partyjnym wujkiem na bezalkoholowym weselu. Luqi w pierwszej połowie coś, w drugiej dostosował się poziomem i człapał jak wszyscy. I ten spocony i wykończony Lopes po 15 minutach gry.

Szkoda strzępić ryja na to wszystko. Rundy przedwstępne LM - drżyjcie. Nadchodzi "miodowe" królestwo. odpowiedz

Luta - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Ja: Hołownia zagrał dobry mecz.

Pierwszy jako stoper i widziałem że górne piłki dawał radę wygrać, szybkosciowo to Jedza,Lewczuk i Wieteska się chowają więc bez przesady chłopak się nie pchał do składu więc dajcie spokój nie on zawinił. Nawet potrafił akcję zrobić z przodu gdy reszta osrana po pachy była. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.plus.pl Mioduski czy Tobie się czasem loki nie wyprostowały patrząc na tą grę ? czy jeszcze w dubaju siedzisz? odpowiedz

WWY - 2 godziny temu, *.it4polska.com do odsniezania zatrudnie... odpowiedz

Jogurt - 1 godzinę temu, *.chello.pl ja zastanawiałem się żeby do ugniatania kapusty ich wziąć ale z tym zaangażowaniem z ich strony to nic by z tego nie wyszło odpowiedz

bronek49 - 2 godziny temu, *.chello.pl niech ten michniewicz spie..la z Legii to jest koń trojański końcówka sezonu przegrywają u siebie z przedostatnią Stala początek sezonu baty z ostatnim Podbeskidem tak mogą grać tylko te antypiłkarzyki którzy są aktualnie w Legii ,popędzić tego poznańskiego słowika michniewicza jak grali padakie tak dalej grają odpowiedz

Michał. - 2 godziny temu, *.chello.pl

Jedzcie na Zanzibar bo zmęczenie jesteście.

Należy się odpoczynek po Dubaju. odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.centertel.pl odejście kolejnych zawodników, żeby odchudzić budżet, powodują, że nie ma nawet kogo zmienić. Jak dojdą do tego kontuzje, kartki i kwarantanna, może być płacz i zgrzytanie zębów odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Grał mistrz Polski z beniaminkiem i ostatnią drużyną w tabeli.Podbeskidzie ma najgorszy atak i najgorszą obrone w dupoklasie.I stało się to co pisałem przed meczem.Na nas to wystarczy.

Widać że u nas w drużynie sami fachowcy tylko zapewne te steki w Dubaju im zaszkodziły.A może Czesio 711 zapomniał zadzwonić gdzie trzeba?

Żartuje oczywiście.Zrobili to co mieli zrobić.To samo zrobili z Piastem i ze Stalą.

Ja oczywiście postawiłem na Podbeskidzie tylko zrobiłem mały błąd.W piatek postawiłem już kupon gdy kur wynosił 5,80 a dzisiaj był 6,70.

Dzieki gamonie.Trochę grosza zawsze sie przyda. odpowiedz

Kieł - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Darek : Ja zapomniałem postawić wcześniej na Podbeskidzie, ale jak strzelili na 1:0 to zagrałem od razu chociaż na ten kurs 2,02 bodajże. za 3 stówy zagrałem więc też parę groszy wpadło :) odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl BRAWO !!! SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!! Byliście lepsi, mieliście pomysł i wykonawców. Macie też zespół zaangażowanych ludzi utożsamiających się z Klubem, a nie zbieraninę pobierających pensje pracowników zarządzanych przez prezesa frajera. odpowiedz

P - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie ma niczego!!! odpowiedz

minek - 2 godziny temu, *.amazonaws.com benjaminek z patentem na frajerów odpowiedz

Konkretne góry w Zakopanym dla prawdziwych Facetów - W Dubaju tylko Panienki się wylegują . - 2 godziny temu, *.com.pl Do przygotowania fizycznego do sezonu najlepsze są Polskie góry w Zakopanym niż ciepły piasek na plaży z przezroczystym morzem w Dubaju odpowiedz

Zly Kuba - 2 godziny temu, *.chello.pl



Kapustka 6 prostopadłych zagrań za linie bramkowa Podbeskidzie.

To jest 5 liga.

Nie dziwie się,że grzał ławę za granica,a tu przyszedł po kase. odpowiedz

1909 - 2 godziny temu, *.plus.pl Trzeba ich godnie przywitać jeden liść, drugi liść trzeci leci na plaży w Dubaju wypoczywały śmieci... Miodulski głowa do góry będzie jeszcze gorzej... odpowiedz

Miro - 2 godziny temu, *.com.pl Żenada. Szkoda słów. Jak najszybciej podziękować lewczukowi, Hołownia jest młody, to nie poziom na ekstraklasę. odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Dni, dno, dno! Podsumowaniem meczu były "tajne znaki" Andre Martinsa podczas wykonywania rzutu różnego, po czym dośrodkowuje nad wszystkimi piłkarzami w polu karnym... odpowiedz

Normalny człowiek - 2 godziny temu, *.chello.pl Bez niespodzianki w Bielsku.

Legia Dubaj Warszawa pod wodzą prezesa dekady i jego świty oraz fantastycznego treneiro - światowca, weszła w sezon dokładnie tak, jak wejsć musiała. Dostała plecy od ogórków...

Czy jeszcze kogoś to dziwi?

Czy dalej ktoś uważa, że pod wodzą amatorów jesteśmy w stanie wskoczyć na wyższy level?

Czy ktoś mysli na poważnie, że w analogicznym momencie, tj. po rundzie mistrzowskiej, możemy pokonać średniej jakości przeciwników w drodze do pucharów?

To jest kpina odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Były wpisy na tym forum, że 1-szy skład mamy tak mocny, że o mistrzostwo nie trzeba się martwic. Realnie patrząc na poczynania członków tej kadry jestem skłonny przypuścić, że w okolicach marca zostanie nam bić się o PP. Porażka może się zdarzyć. Ale patrząc na jej tło trudno opierać swój optymizm na czymkolwiek.



Koledzy! Zostaliśmy ograni przez piłkarzy których skreślono z innych klubów a dowodził mimi były szef skautingu. No błagam...to ma byc kandydat na MP??? Wolne żarty, w tym sezonie bijemy się o najwyżej o miejsce w pucharach. Chociaż i to może się nie udać. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.247.5 @Wolfik: w sumie, jeśli w pucharach ma być jak co roku, to nie ma się co bić o 3 czy 4 miejsce. Jak dla mnie to bić się warto o Mistrza, a jeśli nie to niech się biją o co chcą, byle nie spadli z ligi. Ale myślę, że teraz będzie lepiej i przypomną sobie jak grać, bo jak nie będzie wysokich kursów u buka na drużynę przeciwną, to nie będzie powodu, żeby przegrywać ;-) odpowiedz

WarszawskaOchota - 2 godziny temu, *.orange.pl Następnym razem proponuje zorganizować zgrupowanie na Malediwach albo na Fidżi.

Drużyna jest nieprzygotowana do rundy, kilku piłkarzy odeszło, nikogo nie sprowadzono, zgrupowanie w Dubaju to były wakacje a nie ciężka praca przed wznowieniem rozgrywek.

W tej drużynie nic nie funkcjonuje jak należy i myśle ze będzie tylko gorzej.

odpowiedz

Tony⚽️Cult⚽️Super⚽️Coach⚽️Warsaw - 2 godziny temu, *.amazonaws.com #kucharskiout #michniewiczout #supercoachtime #supertrainer #fittrainers #organicveganfood #superfood #superLegia #superfans odpowiedz

Do Dubaju - 2 godziny temu, *.32.241 Wyp*******ć!!!! odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Gratulacje dla Michniewicza,Poznań dziękuję i liczy na więcej takich wyników. odpowiedz

Misiek75 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Brak słów, tu nawet nie ma co komentować!!!!! Kompromitacja po raz kolejny z ostatnia drużyna w tabeli. Dno, piach i kilo mułu, teraz już tylko w dół tabeli podróż. odpowiedz

Szkielet - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Słabo wygląda nasza Legia.

Zero transferów.

Zero bramek.

Zero punktów.

Pozdrawiam i do zobaczenia na trybunach. odpowiedz

word!up - 2 godziny temu, *.net.pl No i sru . Czesio nie odrobił lekcji. odpowiedz

andreas - 2 godziny temu, *.chello.pl Jakim patentem. Legia ciągle na plaży w Dubaju. Nie wyszła na mecz. Wyglądali jak stado baranów co się pierwszy raz spotkało. Wolno bez szybkości holowanie. Pospacerowali po boisku, bramkarz rywali bezrobotny. Wstyd i hańba. Dyrektor sportowy prezes zaliczyli po wycieczce do Dubaju i to dla nich się liczy. Kryminał kto ściągnął chorego Lopeza, kto przegapił Świerczoka. Jakie cele mamy na ten sezon. odpowiedz

Wstyd - 2 godziny temu, *.chello.pl Każda drużyna która biega wygra z Legią. Tego się nie da oglądać. Na podwórku grają dokładniej. Po co wracali z tego Dubaju? odpowiedz

D.Wilanów - 2 godziny temu, *.chello.pl Panie Dariuszu czy jak przegramy z Rakowem to Czesiu poleci? A może Pan się wreszcie podda?

Co to było? odpowiedz

Niebywałe!!!! - 2 godziny temu, *.chello.pl N-I-E-B-Y-W-A-Ł-E!



Jak Wam nie wstyd piłkarzyki pajacyki odpowiedz

pogoniarz - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A Pogoń liderem, sialalala ; D odpowiedz

dorsz - 2 godziny temu, *.amazonaws.com @pogoniarz: śledzie odpowiedz

caii - 2 godziny temu, *.chello.pl Jest kolejne "trofeum" do gabloty Mioduskiego. Trzeba by kiedyś spisać listę tych kompromitacji odkąd "wyratował" Legię przed pewnym upadkiem obejmując samodzielne rządy odpowiedz

Konrad - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Myślę że po pracy z chłopakami, gdybyśmy wyszli na boisko to pyknelibysmy tych "profesjonalistów" odpowiedz

Tylko Podeskidzie w Bielsku ! Prawdziwi Górale ! - 2 godziny temu, *.36.125 czego się spodziewaliście ? łatwej wygranej ? śmiech jaka liga taki Mistrz. Podbeskidzie pokazało, że mistrz jest nagi! odpowiedz

Anka - 2 godziny temu, *.chello.pl @Tylko Podeskidzie w Bielsku ! Prawdziwi Górale !: Nie bądź ĆWOK. Przeciez wiadomo że BKS bije was nawet młodym składem odpowiedz

Tylko Podeskidzie w Bielsku ! Prawdziwi Górale ! - 1 godzinę temu, *.36.125 @Anka: oczywiście. Popytaj w Bielsku, czy ktoś myśli że jeszcze istniej BKS ? myślą , że taki klubik istniał w latach 90 ale wymarł, tak jak u was Polonia. Choć Polonia ma konkretną ekipę do teraz, a BKS może kilku gość reszta się wykruszyła. Piłkarsko ogrywamy Mistrza Polski i to się liczy. W tym roku trzymamy za Pogoń. Nich was solidnie pogoni bez puchrów kolejny rok! U was w klubie liczy się interes Prezesa i kibiców , a klub macie gdzieś , dlatego nie ma pucharów i nie będzie jeszcze wiele lat ! Zaraz będziecie się napinać choć wiecie że łapka łapkę myje. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Proponuje obejrzec film ,,Wyjazd integracyjny,, to pokaze klimat wycieczki do Dubaju. A po powrocie mysleli, ze ciag dalszy integracji bedzie po goralsku. Czyli oscypek i okowita, a tu sie okazalo, ze trzeba jednak grac w inny sport... Na ile czas pozwoli, bede pisal, bo robi sie bardzo goraco wokol klubu, niestety jest to pozar.... odpowiedz

grev - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Kur.a!!! Czeka człowiek jak ostatni debil na jakąś zmianę na lepsze, a tu taki .uj. Mioduski won. odpowiedz

grev - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Kur.a!!! Czeka człowiek jak ostatni debil na jakąś zmianę na lepsze, a tu taki .uj. Mioduski won. odpowiedz

Tt - 2 godziny temu, *.chello.pl Za zimno było tej bandzie nieudaczników! Szkoda mi już czasu nawet ich wyklinać odpowiedz

Adam wozniak - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Mamy do czynienia z dwiema sprawami. Raz typy buka nadal się sprzedaje dwa ambicja jednego nie macie drugiego wam zawsze za mało odpowiedz

Saska Kępa (L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wielkie dzięki produkty piłkarskodobne:-) Dzięki Wam na czysto wpadło u buka 1900 zł. Jeszcze raz wielkie dzięki Wam i Czesiowi słowikowi:-) odpowiedz

1909 - 2 godziny temu, *.plus.pl Jesteście tak słabi że nie chce was nawet WIECZYSTA KRAKÓW... Michniewicz podziękuj za wakacje w Dubaju i odejdź!!! Dajcie chłopakom tydz urlopu bo za zajechani i jeszcze się nie zaaklimatyzowali po powrocie z wakacji. Polska liga weryfikuje wszystko odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl Legia Michniewicza jest nudna jak jajecznica umieją tylko jedno dośrodkowanie na Pekharta tylko ta jajecznica jest z domieszką gówna! odpowiedz

PN - 2 godziny temu, *.telkab.pl nie napiszę nic... odpowiedz

Rafa(L) Tarczyn - 2 godziny temu, *.centertel.pl Z powrotem do Dubaju trzeba lecieć!!! odpowiedz

Adrenalina - 2 godziny temu, *.net.pl Dwa kompromitujące blamaże z beniaminkami -co będzie dalej !!!

Wstyd się ku.wa przyznawać że jest się kibicem Legii bo już nawet w domu rodzina kpi sobie ze mnie ....

Totalny upadek gównianych graczy - efektów piłkarskich zero ,wstydu od groma..

Paranoja odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.124.248 Buchaaaa Dubaj

Bez składu ładu

Michniewicz wonnnnnn

Nie masz pojęcia o taktyce

Gra tysiąca podań z których nic nie wynika

Podbeskidzie nic nie pokazało i pokonało pseudo gwiazdki Ambicją i zagarzowaniem

I dobrym trenerem to co wyrabiał Kapustka Wszołek Valecja tragedia

Loczek wonnnnnn

Michniewicz pseudo trenerze woooooo

odpowiedz

Roger - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Plastyczna Legia? Raczej je..ne plastusie odpowiedz

Daro. - 2 godziny temu, *.chello.pl Żenada! Początek końca. Nie dało się na to patrzeć. Kiedyś to była LEGIA!!! odpowiedz

As - 2 godziny temu, *.chello.pl Jak można być taaak słabo przygotowanym do sezonu? Po UJ byli w Dubaju skoro ostatnia drużyna nas pociśnie. Dramat. Szkoda było to oglądać:(:(:(!!!!!!! odpowiedz

Grygi - 2 godziny temu, *.chello.pl Panu trenerowi dziękujemy. Zostań w tym Bielsku i nie wracaj odpowiedz

Tommybielany - 2 godziny temu, *.chello.pl Przypadki nie rządzą tą ligą widać,kurs na beniaminka idealny i wygrana ich...a pózniej wygarana ze wszystkimi innymi.Nas eksportowy sędzia też nie od przypadku delegowany do tego meczu...a jednak człowiek się łudzi.

odpowiedz

hehehe - 2 godziny temu, *.telefonica.de hehehe odpowiedz

Topol - 2 godziny temu, *.smgorczewska.pl No i gdzie jest ta strategia i zamysł trenerski Michniewicza? Gdzie jest ten styl? Nie da się zadzwonić do fryzjera, to i wyników nie ma. odpowiedz

Chris - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Czesiu dlaczego nie wpusciles tej nowej 10. Tobiasz chyba go zwa

Mioduski sprzedaj ten klub wstydu oszczedz. odpowiedz

lolo - 2 godziny temu, *.plus.pl @Chris: Kup i zarządzaj ćwoku!!! odpowiedz

Gery - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Za krótkie wczasy były odpowiedz

1909 - 2 godziny temu, *.plus.pl Jesteście tak słabi że nawet WIECZYSTA KRAKÓW WAS nie chce i to bez wyjątków... MICHNIEWICZ PODZIĘKUJ za wakacje w Dubaju i odejdź... Koszmar., tragedia,!!! Dać chłopcom tydz urlopu bo są zajechani odpowiedz

WWO - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dobrze jest, porażka tylko jedną bramką.

Michniewicz bez maseczki z wielkim bębnem pokazuje przykład pajacykom.

Kurs ponad 6 zl ... można zarobić. odpowiedz

Jogurt - 2 godziny temu, *.chello.pl Czemu ten trener nie dzwoni. Pogadać o pogodzie by wypadało odpowiedz

Nh1234 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Tragedia... potrzeba napastnika pomocników i ogólnie na każdej lini WZMOCNIEN odpowiedz

Danije(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mogło być trochę za zimno... odpowiedz

ksieciunio - 2 godziny temu, *.chello.pl CO TO K............... JEST Czesiu debilu !!!!!!!!!!!

odpowiedz

Brat - 2 godziny temu, *.chello.pl Wypie...do Dubaju i nie wracać! odpowiedz

GlanWLKP - 2 godziny temu, *.sky.com Schematy taktyczne CzesuaFa są tak zajebiste, że nawet piłkarze sięw nich gubią. Większość chciała Vuko Out(gościu z Legijnym DNA), to mamy. odpowiedz

KibicL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Legion nic się nie stało, przegrać 1 do 0 to przegrać mało. Panie Mioduski czas wybrać się do tartaku i uzupełnić skład drewna. odpowiedz

Ginka - 2 godziny temu, *.chello.pl Moja króciutka recenzja tego meczu: Bodbeskidzie - wycieczkowicze dubajscy 1:0! odpowiedz

Przywitanie godne Mistrzów to by się znów należało MISTRZOM na Łazienkowskiej - 2 godziny temu, *.com.pl Wiadomo kiedy planowany jest powrót Mistrzów na Łazienkowską ? odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Przywitanie godne Mistrzów to by się znów należało MISTRZOM na Łazienkowskiej :



Jak bedzie cieplej odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.plus.pl kapustka dzisiaj przesadzał, nadal gra valencja, LEGIO , Panie Michniewicz ....polska liga to nie Dubaj no chyba że ustawiacie mecze dla fortuny bo kolejny z beniaminkiem w plecy odpowiedz

Suchy - 2 godziny temu, *.vectranet.pl DNO !!!!!!!!!!!!! Szkoda pisania ........... odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.master.pl Zostali w Dubaju.Żenada nie do oglądania. odpowiedz

G - 2 godziny temu, *.interkam.pl Żenada odpowiedz

ZIBI - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jaki kurs był na Podbeskidzie? Czy Artur obstawiał? odpowiedz

XX - 2 godziny temu, *.mm.pl Najważniejsze, że byli na największym budynku w Dubaju i powygłupiali się trochę na plaży. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Czekam z niecierpliwością na wypowiedź cześka "711". Przegraliśmy przez to że chłopakom palce zmarzły czy co innego było przyczyną? odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.play-internet.pl I znowu wstyd ! odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kompromitują ten klub wszyscy trener piłkarzyki prezes spierd.... odpowiedz

