Na inaugurację rundy wiosennej Legia niespodziewanie przegrała z Podbeskidziem. Do Bielska-Białej wybrała się liczna grupa kibiców ze stolicy, którzy zza stadionu dopingowali swoją drużynę. Zapraszamy do obejrzenia pierwszych zdjęć z Bielska-Białej. Fotoreportaż z meczu - 43 zdjęcia Piotra Kuczy

L - 33 minuty temu, *.tpnet.pl Wiem że ten komentarz gówno zmienia ale przydałby się na następnym meczu z Rakowem konkretny transparent który da do zrozumienia mioduskiemu że wszyscy mamy go dosyć. odpowiedz

W MOIM SERCU WIECZNIE JEST TYLKO LEGIA CWKS - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jak to niespodziewanie przegrali ;-)?

Pewnie mieli kłopoty z aklimatyzacją po tym Dubaju...;-)

Syberia powinna być dla tej bandy najemników, a dla naczelnego zarządcy to nawet Kołyma. odpowiedz

MichniewiczOut - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl na plus tylko kibice....drużynę chyba trzeba wysłać jeszcze raz na wakacje bo za krótko odpoczywali w Dubaju.. może tym razem Bali? odpowiedz

