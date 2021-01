Lewczuk: Zagraliśmy słabo

Niedziela, 31 stycznia 2021 r. 19:50 Woytek, źródło: Canal+ Sport

- Zagraliśmy słabiej, popełniliśmy błąd przy bramce i nie stworzyliśmy wielu sytuacji. Nie ma co szukać usprawiedliwień takich jak boisko czy temperatura, tak byłoby najłatwiej - powiedział po meczu Igor Lewczuk.



- Na pewno nie mieliśmy wielu klarownych sytuacji, chyba nie było stuprocentowej okazji. Był jakiś problem, bo Podbeskidzie zagęściło środek. Może boisko nie było idealne, ale to za prosta wymówka. Staraliśmy się przedrzeć i szukaliśmy wrzutek na Tomasa, ale się nie udało. Szkoda.



- Nie wiem co będzie ze mną po 30 czerwca. Nie dostałem żadnego sygnału, czekam na to co się wydarzy. Robię to, co robiłem przez kilka ostatnich lat, czyli podchodzę jak najbardziej profesjonalnie do swoich obowiązków. Każdy ma z tyłu głowy w takiej sytuacji różne myśli, ale staram się myśleć o tym jak najmniej.