Oceny legionistów za mecz z Podbeskidziem

Tylko Artur Boruc otrzymał znośną ocenę za mecz z Podbeskidziem. Występ bramkarza oceniliście na 3,0 w skali 1-6. Najniższą notę przyznaliście Joelowi Valencii - 1,5. W sumie oceniało 866 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,0. Boruc 3,0 Luquinhas 2,4 Hołownia 2,2 Juranović 2,0 Mladenović 2,0 Pekhart 2,0 Lewczuk 1,9 Wszołek 1,9 Andre Martins 1,9 Slisz 1,8 Kapustka 1,8 Rafael Lopes 1,7 Valencia 1,5

L - 46 minut temu, *.tpnet.pl Tak a propos Mladenovica to mi się nasuwa taka myśl. Gość miał niezle 2-3 mecze i od razu został przez wszystkich okrzyknięty niewiadomo jakim kozakiem a tymczasem 90% jego gry to są bezsensowne rajdy po skrzydle, nieudolne wrzutki, nieudolne strzały i przede w wszystkim BŁĘDY W OBRONIE. W tym meczu patrzeć się na niego nie dało: błąd za błędem, zrobił chyba ze 100 wrzutek ale żadnej dobrej. Naprawdę oczy bolały od tego co wyprawiał tym bardziej ze wydzierał się na innych kiedy mu nie podawali. Już nie będę mówił o tych jego żałosnych próbach z rzutów wolnych. W tych ocenach pomeczowych jak dla mnie powinien być niżej chociaz wiadomo ze wszyscy maja słabe oceny. Podsumowując zamiast podniecać się tym ze ktoś pare razy prosto kopnął piłkę to zawieśmy poprzeczkę trochę wyżej i nie róbmy z przeciętniaków kozaków. odpowiedz

Felek - 55 minut temu, *.netfala.pl Michniewicz mniej niż zero. odpowiedz

MARKUS - 48 minut temu, *.t-mobile.pl @Felek: Same sedno , DOKŁADNIE odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Za Vukovicia skład był gorszy i były same 4 i 5....milo powspominać.



MARKUS - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jeszcze za wysoko , Powinna być ocena dla trenera odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.124.248 Oprócz Boruca i lukiego

Reszta za wysoko po -------0000000

A czesio za taktykę--------00000

Loczek za transfery i całokształt 0000000 odpowiedz

ju(L)ius - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie wiem w czym Pekhart był lepszy od Valencii.... odpowiedz

L - 42 minuty temu, *.tpnet.pl @roben66: Wybitna wypowiedź! 2021 rok dopiero się zaczął ale już wiadomo ze literacką nagrodę Nobla zgarnie roben66. odpowiedz

