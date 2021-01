Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 30 stycznia 2021 r. 21:45 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Sobota była udanym dniem dla drużyn akademii Legii, które rozegrały mecze sparingowe z wymagającymi przeciwnikami i zakończyły je bez porażki. Juniorzy starsi pokonali 3-2 Raków Częstochowa U19, Legia U17 wygrała 3-1 z Widzewem, a gracze o rok młodsi wygrali z rówieśnikami z Łodzi 2-1. Zespół U15 zremisował 4-4 z Lotosem Gdańsk, odrabiając w końcówce 3-bramkową stratę. Legia U14 wygrała z Lotosem 4-3 po golu w ostatniej minucie.



Legia U18 3-2 (0-1) Raków Częstochowa U19

Gole:

0-1 14 min. Mateusz Jezierski

1-1 50 min. Dawid Barnowski (z karnego)

2-1 54 min. Jordan Majchrzak (głową, as. Ivan Vidošević)

2-2 65 min. Mateusz Jezierski (as. Eryk Kuszaj)

3-2 84 min. Michał Kochanowski (as. Miłosz Pacek)



Strzały (celne): Legia 17 (11) - Raków 11 (7)



Legia: Maciej Kikolski [04] (46' Jakub Murawski [05]) - Miłosz Pacek, Szymon Bednarz [04] (71' Marcel Myszka), Damian Urban, Jakub Czajkowski - Bartosz Ślendak (56' Jerzy Munik), Łukasz Rytelewski (46' Michał Kochanowski), Ivan Vidošević (56' Ignacy Dawid) - Kajetan Staniszewski, Dawid Barnowski, Jordan Majchrzak [04] Ż

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



Legia U17 3-1 Widzew Łódź U17

Gole:

1-0 37 min. Maksymilian Stangret (as. Bartosz Dziemidowicz)

2-0 38 min. Igor Strzałek (as. Bartosz Mikołajczyk)

2-1 62 min. Gracjan Milczarek

3-1 70 min. Szymon Siodłowski (dobitka wł. strzału)



Strzały (celne): Legia 15 (11) - Widzew 6 (3)



Legia: Jan Sobczuk [05] - Marcel Krajewski, Sebastian Kieraś, Tomasz Okulicki, Jakub Rutkowski (Kpt) - Igor Strzałek, Bartosz Mikołajczyk [05], Kacper Knera (46' Szymon Siodłowski [05]), Marcel Ruszel, Bartosz Dziemidowicz - Maksymilian Stangret [05] (61' Bartosz Krasuski [05]). Rezerwa: Tomasz Zieliński (br)[05]

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Legia U16 2-1 (2-0) Widzew Łódź 2005

Gole :

1-0 31 min. Lucio Ceci (as. Tomasz Rojkowski)

2-0 40 min. Oskar Lachowicz (z rzutu wolnego)

2-1 68 min. Jakub Blichar (z rzutu karnego)



Strzały (celne): Legia 16 (5) - Widzew 9 (3)



Legia: gracz testowany - Kacper Stankiewicz, Ignacy Morawski, Igor Szostek (46' Kajetan Pysz [06]), Maciej Bochniak - Filip Borowski, Filip Rejczyk [06], Oskar Lachowicz (Kpt), Roman Żuk [06] (46' Kacper Rojkowicz), Lucio Ceci (86' Roman Żuk), Tomasz Rojkowski [06](46' Gracjan Gawroński). Rezerwa: Hubert Nowak [06]

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



Legia U15 4-4 (1-1) Lotos Gdańsk UKS U15 (2007)

0-1 3 min. Bartosz Pituch (as. Hubert Leopold)

1-1 31 min. Piotr Zieliński (as. Przemysław Mizera)

1-2 48 min. Daniel Mikołajewski

1-3 54 min. Jakub Oleksiewicz

1-4 65 min. Florian Wiśniewski

2-4 66 min. Kacper Bogusiewicz (rzut wolny)

3-4 71 min. Piotr Zieliński (as. Jakub Kowalski)

4-4 80 min. Kacper Bogusiewicz (dobija własny strzał)



Strzały (celne): Legia 22 (12) - Lotos 14 (10)



Legia: gr. testowany - Mikołaj Kotarba [07] (53' Maciej Złotkowski), gr. testowany, Rafał Boczoń, Dawid Foks Ż (53' Adam Bąkiewicz) - Maciej Saletra, Fryderyk Misztal (53' Jakub Kowalski), Kacper Bogusiewicz - Mateusz Szczepaniak [07] (66' Fryderyk Misztal), Przemysław Mizera, Piotr Zieliński;

Rezerwa: Miłosz Kaniasty [06](ng)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U14 4-3 (1-1) Lotos Gdańsk UKS U14 (2007)

Gole:

0-1 12 min. Igor Szyszło

1-1 21 min. Igor Busz (as. Alex Cetnar)

1-2 39 min. Natan Jóskowski

2-2 51 min. Aleksander Iwańczyk (as. Aleks Płoszka)

3-2 74 min. Michał Korba (z karnego na Stanisławie Gierobie)

3-3 76 min. Wiktor Winiarski (z rzutu karnego)

4-3 80+1 min. Stanisław Gieroba (as. Michał Korba)



Strzały (celne): Legia 27 (16) - Lotos 14 (8)



Legia: Dawid Ostrowski- Mateusz Różański, Stanisław Gieroba, Antoni Wasiak-Libiszowski, Maciej Jaroszewski, Alex Cetnar, Kuba Solecki, Leon Falecki, Macej Jeleński, Konrad Kraska, Igor Busz, Aleksander Iwańczyk, Leon Ziętek Ż, Aleks Płoszka, Michał Korba

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko