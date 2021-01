Transmisja meczu Legia - Futsal Szczecin

O godzinie 14:00 w hali OSiR Włochy futsaliści Legii zmierzą się z drużyną Futsal Szczecin w ramach rozgrywek I ligi. Po 14. kolejkach "Wojskowi" zajmują 2. miejsce w tabeli ze stratą 1 punktu do AZS UG Gdańsk. Drużyna ze Szczecina znajduje się na drugim biegunie z zaledwie dwoma zwycięstwami w tym sezonie. Transmisja dostępna jest na facebook Legia Futsal. Zapowiedź meczu Legia - Futsal Szczecin

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Arek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl A ja kocham tanie wina! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.