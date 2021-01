Lopes: Musimy dawać z siebie więcej

Niedziela, 31 stycznia 2021 r. 21:26 Wiśnia, źródło: Legia.com

- Czasami wydaje się, że mecz będzie dla nas łatwy, jednak zawsze musimy dać na boisku z siebie wszystko. Jeszcze nikt nigdy nie wygrał spotkania przed jego rozpoczęciem. Musimy dawać z siebie więcej, nie zważając na to przeciwko komu gramy. Trzeba pokazać swoją wyższość podczas meczu - powiedział po porażce z Podbeskidziem Rafael Lopes.



- Czym nasi przeciwnicy nas zaskoczyli? Podbeskidzie kryło dzisiaj dobrze indywidualnie. W niektórych momentach gry Tomas Pekhart był osamotniony i dobrze kryty w polu karnym rywala. Trudno było wtedy stworzyć zagrożenie. W drugiej połowie byliśmy bardziej groźni, ale nie strzeliliśmy gola. Musimy więcej pracować nad tym, co dzisiaj nam nie wyszło. Nigdy nie jest tak, że jak przegrywasz to jesteś najgorszy, a jak wygrywasz to najlepszy. Trzeba zobaczyć co zrobiliśmy dobrze, a co źle. Od jutra zaczynamy pracę i przygotowania do meczu z Rakowem. Trzy punkty w następnym meczu są naszym celem.