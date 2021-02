Koszykówka

Legia U-19 nie awansowała do ćwierćfinałów MP

Poniedziałek, 1 lutego 2021 r. 09:33 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi Legii (U-19) po raz pierwszy od kilku lat nie wywalczyli awansu do 1/4 finału Mistrzostw Polski. Podopieczni Krzysztofa Szablowskiego i Macieja Jankowskiego przegrali oba mecze turnieju barażowego, który w weekend zorganizowany został w hali przy Koncertowej na Ursynowie. Gospodarzem turnieju był najlepszy zespół na drugim etapie rozgrywek na Mazowszu, Gim 92 Ursynów.



W piątek Legia przegrała z Akademią Koszykówki Komorów 51-55 i właście ten mecz zdecydował o odpadnięciu z rywalizacji na szczeblu ogólnopolskim. Legioniści po trzech kwartach utrzymywali 6-punktową przewagę, ale to co stało się w ostatniej partii meczu jest trudne do wytłumaczenia. Legioniści, w dużej mierze z doświadczeniem w rywalizacji w rozgrywkach II ligi, w IV kwarcie zdobyli zaledwie pięć punktów i przegrali tę część gry 5-15, a całe spotkanie różnicą czterech punktów.



Aby zachować szansę na awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski, Legia musiała w sobotnie południe pokonać Gim. Losy meczu rozstrzygnęły się w drugiej kwarcie, wygranej przez gospodarzy aż 33-13. Zresztą każda kwarta tego meczu kończyła się na korzyść Gimu, a ursynowianie ostatecznie zwyciężyli aż 84-52.



Osiągnięty przez Legię wynik jest sporym zaskoczeniem, szczególnie wobec bardzo dobrych wyników osiąganych w tym roku przez nasz drugoligowy zespół Akademii Koszykówki Legii, oparty w dużej mierze o graczy U-19. Gra legionistów w półfinałach MP - wydawała się celem minimum na sezon 2020/21, z kolei brak awansu choćby do ćwierćfinałów, jest olbrzymim zaskoczeniem. Przed rokiem Legia awansowała do finałów PP i MP U-20, rok wcześniej awansowała do półfinałów MP U-20, a półfinały MP U-20 nasi juniorzy wywalczyli również w sezonie 2017/18.



29.01.2021, Warszawa-Ursynów: Legia Warszawa 51-55 (20-10, 15-19, 11-11, 5-15) Akademia Koszykówki Komorów

Legia: Aleksy Białowąs 14 (3), Mikołaj Jamiołkowski 7 (1), Jakub Sarna 7, Patryk Kordowiecki 5 (1), Jakub Janik 4, Patrick Benigni 4, Jakub Wasilewski 4, Marcin Składanowski 2, Jakub Siedlikowski 2, Jakub Śliwiński 2, Piotr Spigarski 0, Bartosz Podliński 0.

trener: Krzysztof Szablowski, as. Maciej Jankowski



Komorów: Janusz Ratowski 18, Filip Kowalczyk 13 (2), Franciszek Szular 5 (1), Maksymilian Oszako 5 (1), Leon Franczuk 4 (1), Maksymilian Kurowski 4, Michał Stelmach 2, Maciej Karolonek 2, Antoni Szular 2, Bartłomiej Jaworski 0, Mikołaj Zawrotniak 0, Jakub Łaniewski 0.

trener: Grzegorz Tomaszewski, as. Robert Sitek



30.01.2021, Warszawa-Ursynów: Gim 92 Ursynów 84-52 (16-13, 33-13, 16-13, 19-13) Legia Warszawa

Gim: Adam Anusewicz 19 (3), Krystian Śnieg 14 (3), Jan Tomaszewski 13, Paweł Staszelis 11 (1), Piotr Rejowski 7, Ahmed Kadir 6, Maksymilian Szefler 5, Kacper Szewczyk 4, Aleksander Garbacz 3 (1), Adam Świerzyński 2, Kaj Zarzycki 0, Adam Lisewski 0.

trener: Michał Tomaszewski



Legia: Aleksy Białowąs 16 (4), Patryk Kordowiecki 14 (2), Jakub Siedlikowski 5 (1), Jakub Sarna 4, Jakub Śliwiński 4, Jakub Janik 4, Mikołaj Jamiołkowski 3, Marcin Składanowski 2, Jakub Wasilewski 0, Bartosz Podliński 0, Piotr Spigarski 0.

trener: Krzysztof Szablowski, as. Maciej Jankowski



31.01.2021, Warszawa-Ursynów: Gim 92 Ursynów 98-52 Akademia Koszykówki Komorów