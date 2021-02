Projekt neonu Semper Invicta, Semper Heroica ponownie zgłoszony

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego dla miasta stołecznego Warszawa (na rok 2022) zgłoszone zostaną dwa legijne projekty. Pierwszym z nich jest boisko Lucjana Brychczego przy Zespole Szkół przy ulicy Urbanistów 3 na warszawskiej Ochocie . Drugim z kolei jest neon "Semper Invicta \ Semper Heroica" ("Zawsze niezwyciężona \ Zawsze bohaterska"), który miałby powstać po praskiej stronie mostu Gdańskiego. Autorem obu z nich jest kibic Legii, "Bobicz". O projekcie neonu informowaliśmy już w maju 2020 roku , ale ostatecznie miasto nie zdążyło z jego weryfikacją . Tym razem neon "Semper Invicta \ Semper Heroica" jest planowany w prawobrzeżnej części mostu Gdańskiego. - Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy. Po pierwsze wiem, iż da się tam powiesić tego typu konstrukcję, napis będzie doskonale widoczny dla warszawiaków i turystów spacerujących po bulwarach w okolicach Zamku Królewskiego, a dzielnica przy której ma powstać silnie związana jest z historią naszego miasta. Powodzenie projektu neonu zależy z kolei głównie od mieszkańców Pragi, którym przy okazji dziękuję za pomoc przy formalnościach i już teraz proszę o głosy w czerwcowym głosowaniu - mówi pomysłodawca inicjatywy. Skąd sam pomysł takiego neonu inspirowanego historią naszego miasta, do którego nawiązywała jedna z opraw zaprezentowanych przez kibiców Legii? - Inspirację stanowiła tutaj patriotyczna oprawa pokazana na starym stadionie Wojska Polskiego przy ulicy Łazienkowskiej 3. Sentencja "Semper Invicta Semper Heroica" widoczna była wzdłuż całej długości boiska na tle warszawskiej Syrenki i napisu "Varsovia". Hasło do dziś obecne jest w wielu miejscach na nowym obiekcie, a przez wiele sezonów znajdowało się także na oficjalnych, piłkarskich koszulkach. Łacińska sentencja "Semper Invicta" to dewiza miasta stołecznego Warszawy. 9 listopada 1939 decyzją naczelnego wodza generała dywizji Władysława Sikorskiego, została wraz z orderem Virtuti Militari dodana do herbu Warszawy "w uznaniu bohaterskiego, wytrwałego męstwa dowiedzionego przez ludność stołecznego miasta Warszawy w obronie przeciw najazdowi niemieckiemu" - mówi "Bobicz". Informacje nt. głosowania na wspomniane legijne projekty w Budżecie Obywatelskim dla Warszawy na rok 2022 będziemy publikować na naszej stronie w odpowiednim czasie.

Pacz - 47 minut temu, *.t-mobile.pl Czyli, że na neon mogą głosować tylko mieszkańcy Pragi, a na boisko Brychczego - Ochoty? odpowiedz

elooo - 1 godzinę temu, *.com.pl Ta kreska pomiędzy jest genialna, niby nic nie znaczy a każdy Legionista wie o co cho, trochę jak tag pod grafem , sztosik odpowiedz

Rafał 78 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Legia bawi i uczy :) Fajny pomysł choć jestem ciekawy kto to skuma... Ja sam nie wiedziałem że my to w herbie mamy a mieszkam w Warszawie całe swoje życie. Faktycznie kojarzę to z oprawy. Niezła inspiracja odpowiedz

odpowiedź - 1 godzinę temu, *.com.pl @Rafał 78: nie martw się stary, ja też . troche wstyd więc chętnie zagłosuje bo temat ważny a forma do mnie przemawia odpowiedz

Szacunek - 1 godzinę temu, *.com.pl Brawo chłopie i cała nadzieja w patriotach z Pragi! odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl super, jedyna dobra wiadomość ostatnich dni. odpowiedz

