Futsal Oborniki 1-1 Legia Warszawa

Sobota, 6 lutego 2021 r. 18:25 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 18. kolejki i ligi futsalu Legia Warszawa zremisowała 1-1 z drużyną Futsal Oborniki. Wszystkie bramki padły do przerwy.



W Obornikach w barwach Legii nie mógł wystąpić pauzujący za żółte kartki Mateusz Gliński. Najbliższy mecz legioniści rozegrają w niedzielę, 14 lutego o godzinie 14:00 z Futbalo Białystok.



Po niezbyt udanym początku pierwszej połowy, legioniści szybko pozbierali się i uzyskali optyczną przewagę. Bardzo dobrą sytuację miał Rafał Polakowski, który oddał strzał z prawej strony z bliskiej odległości, ale świetną interwencją popisał się Daniel Szepczyński. Gościom udało się doprowadzić do wyrównania w 12. minucie. Krzysztof Jarosz zagrał piętką, strzał oddał Michał Szymczak, a Mateusz Olczak z bliskiej odległości wpakował piłkę do siatki. Warto zaznaczyć, że głównie bardzo dobrej postawie bramkarza gospodarze zawdzięczają korzystny rezultat w tej części gry.



W drugiej połowie legioniści nie zwalniali tempa. Efektowną przewrotką popisał się Polakowski, ale uderzył niecelnie. Sporo szczęścia mieli gospodarze w tej części spotkania, ale to zdecydowanie był dzień ich bramkarza. W ostatnich minutach do gry obydwu zespołów wkradło się sporo nerwowości. Legioniści do końca próbowali wywalczyć zwycięstwo. Bardzo groźnie uderzał Mariusz Milewski, jednak piłka przeleciała ponad bramką. 20 sekund przed końcem o czas poprosił trener Legii, ale bramki już nie padły.





I liga: Futsal Oborniki 1-1 (1-1) Legia Warszawa

1-0 - 4' Przemysław Michalski

1-1 - 12' Mateusz Olczak



Legia: 88. Adam Świątkowski - 14. Krzysztof Jarosz, 23. Mateusz Olczak, 49. Michał Szymczak, 81. Mariusz Milewski

Rezerwa: 95. Paweł Wysocki, 10. Rafał Polakowski, 11. Bartłomiej Świniarski, 17. Buzurgmehr Yusupov, 19. Adam Grzyb, 21. Grzegorz Och, 27. Konrad Rusiecki



Futsal Oborniki: 28. Daniel Szepczyński - 8. Jakub Goździński, 10. Mikołaj Orczykowski, 17. Marcin Antczak, 25. Jacek Sander

Rezerwa: 21. Marek Gonda, 5. Mikołaj Wicberger, 19. Dariusz Rychłowski, 77. Przemysław Michalski, 7. Mariusz Sawicki, 9. Jakub Krzyżanowski, 16. Szymon Turostowski



żółta kartka: Michał Szymczak



