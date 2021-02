W meczu 25. kolejki Energa Basket Ligi Legia Warszawa przegrała 81-89 na wyjeździe ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Jest to ósma porażka "Zielonych Kanonierów" w bieżącym sezonie. Legia zajmuje 3. miejsce w tabeli ligowej, do końca fazy zasadniczej pozostało pięć kolejek i zapowiada się zacięta walka o miejsce w pierwszej czwórce przed fazą play-off. Spotkanie w Ostrowie Wielkopolskim od od początku do samego końca nie układało się po myśli warszawiaków. Już po czterech minutach Stal objęła 10-punktowe prowadzenie (13-3), a pierwsza odsłona zakończyła się wynikiem 23-10. W drugiej kwarcie gospodarze konsekwentnie odskakiwali legionistom i w 18. minucie przewaga urosła do 19 oczek (41-22). W samej końcówce podopiecznym Wojciecha Kamińskiego udało się odrobić 4 punkty - do przerwy gospodarze prowadzili 43-28. Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie. Stal utrzymywała bezpieczną różnicę punktową, a nawet udało im się zwiększyć w pewnym momencie do 24 punktów (62-38). Na ostatnie dziesięć minut spotkania gospodarze wychodzili prowadząc 69-50 i nic nie zapowiadało, że losy tego spotkania mogą zostać odmienione. Zawodnicy do końca ze stolicy starali się zmeniejszyć rozmiary porażki. Na minutę przed końcem, po trafieniach Medforda i Kulki, udało im się zbliżyć na 7 punktów. Następnie gospodarze celnie wykonywali rzuty osobiste, szybko celną trójką odpowiedział Medford. Przy drugim takim podejściu zawodnik Stali ponownie wykonał dwa udane rzuty wolne, a kolejne dwie próby za trzy Medforda były niecelne. W kolejny weekend legioniści będą rywalizowali w turnieju finałowym Pucharu Polski. Mecz ćwierćfinałowy z Treflem Sopot odbędzie się w piątek, 12 stycznia o godzinie 18. Ewentualny mecz półfinałowy w sobotę, a finał w niedzielę. PLK: Stal Ostrów Wielkopolski 89-81 Legia Warszawa Kwarty: 23-10, 20-18, 26-22, 20-31 Stal Ostrów Wielkopolski [punkty, za trzy] 34. C. Smith 20 (2) 7. T. Kell 14 (1) 13. J. Sobin 9 12. J. Mokros 8 (2) 30. J. Garbacz 1 --- 11. T. Green 16 (2) 35. M. Ogden 13 0. J. Florence 8 (2) 8. S. Ryżek 0 3. Ł. Wojciechowski - 4. M. Pławucki - 18. K. Nawrot - Legia Warszawa [punkty, za trzy] 14. G. Kulka 14 (2) 3. J. Karolak 11 (3) 8. L. Medford Jr 10 (2) 33. E. Watson 9 24. J. Morris 5 (1) --- 11. W. Lichodiej 15 (3) 31. G. Kamiński 8 (2) 91. D. Wyka 7 5. N. Neal 2 99. J. Sadowski - 2. B. Didier-Urbaniak - 15. A. Linowski - Komisarz: L. Rakoczy Sędziowie: W. Liszka, A. Kom Njilo, J. Pietrzak Mecz bez udziału publiczności.

Ziba - 6 godzin temu, *.centertel.pl Wedle kwart to zdobyli 79pkt odpowiedz

p10 - 6 godzin temu, *.centertel.pl Zryw w końcówce pozwalający wygrać dwumecz ze Stalą to na plus. Wynik lepszy niż gra. Mecz pod kontrolą Stali. Nam nie szło nic. Przeciętnie w obronie i przez większość meczu jeszcze gorzej w ataku. Przegrane zdecydowanie zbiórki. Dodatkowo jedno z najsłabszych spotkań w sezonie Morrisa. To nie był jego dzień.



Odnośnie Lichodieja, to on trójki rzuca jak automat. Ręka ułożona niesamowicie. Jak będzie przygotowane więcej akcji na niego to może i 20 pkt w meczu wyciągać, bo gra na wysokiej skuteczności. Sporo widzi w grze w ataku. Niestety, w obronie nie radzi sobie zbyt dobrze, zarówno przy kontrach, jak i w grze jeden na jeden. Słabo też przy zbiórkach. Ledwie 3 w meczu. Ale z przodu robi różnice. Mimo sporej liczby punktów również Kulki, uważam że nie warto rezygnować z Linowskiego z rotacji bo mógł by się on przydać choćby na te 5 minut. Mógłby trochę pomóc w obronie. odpowiedz

grzesiek - 7 godzin temu, *.centertel.pl Tak czy siak brawo drużyna

CZY WYGRYWASZ CZY NIE ..... :) odpowiedz

grzesiek - 7 godzin temu, *.centertel.pl bardzo słabe wejście w mecz.





należałoby się zastanowić czy warto tak uparcie rzucać te 3 kiedy nie wpadają. Ale z drugiej strony Stal to mocna drużyna i to była chyba dobra taktyka. Gdyby rzuty wpadły mogło by być zdecydowanie lepiej dziś.

odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @grzesiek: to jakbyś powiedział, że w piłce nie ma co z dystansu strzelać, skoro nie wpada. A moim zdaniem, próbować zawsze warto. odpowiedz

Xxxxx - 7 godzin temu, *.centertel.pl Szkoda bo mecz do wygrania odpowiedz

1909 - 7 godzin temu, *.media.pl Dlaczego dopiero w 4 kwarcie zaczęli grać... Mecz był do wygrania odpowiedz

