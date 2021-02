16. kolejka Ekstraklasy. Pogoń pozostaje liderem

Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl Już w listopadzie pisałem, że to może być bardzo ciekawy i radosny sezon dla szczecińskich kibiców. Runjaić pięknie ich poukładał, praktycznie nie tracą bramek, chociaż wygrywają skromniutko. Moim zdaniem to w tej chwili to główny kandydat na MP 2021. odpowiedz

Arek - 39 minut temu, *.tpnet.pl @Wolfik: tam wytrzymali ciśnienie i teraz mają efekty. U nas to już tego Runjaicia dawno by nie było. odpowiedz

alach jebbar - 10 godzin temu, *.net.pl Piast zremisuje , Pogoń wygra , My zremisujemy z Rakowem tyle w temacie:) postawiono 30 zł :) tak jak Jędrzejczyk :) odpowiedz

atmosferic - 05.02.2021 / 22:30, *.orange.pl Rakow bez problemu z 3 punktami - wynik wysoki bedzie 0-5 - Papszun pokaze grubasowi gdzie raki zimuja. odpowiedz

Cult ⚽️ Legia - 05.02.2021 / 22:51, *.252.22 @atmosferic: tu niebiega, nie skacze, gruby trener ,słaba Legia! odpowiedz

ZGL - 05.02.2021 / 10:29, *.tpnet.pl W LEGIE trzeba wierzyc ! LEGIA 2-0 Rakow !! Powodzenia LEGIO !!! odpowiedz

SEBO(L) - 05.02.2021 / 10:19, *.centertel.pl Może remis wyszarpany w końcówce? Byle uniknąć kompromitacji jak w ostatnich dwóch meczach,bo nawet 0:1 z taką drużyną grającą sezon życia jak Raków,to zwykły wstyd i żenada... Nie ma co liczyć na więcej i oczekiwać zwycięstwa, żeby znowu się nie rozczarować. Ale może się uda jeden raz wrzucić do Pekharta... odpowiedz

Siwy - 05.02.2021 / 10:08, *.02.net Pogoń Szczcin odpowiedz

WAWA Orbitek - 05.02.2021 / 09:43, *.vectranet.pl Legia-Raków 0:3 odpowiedz

Typek - 05.02.2021 / 09:12, *.play-internet.pl Mecz Stali z Wisłą Płock to z kategorii cud miód i orzeszki pysznie ???? odpowiedz

Tomek - 05.02.2021 / 09:15, *.113.189 @Typek: W tym jednym meczu będzie zdecydowanie więcej walki, ambicji i zapier.... niż zobaczymy do końca sezonu w Legii łącznie od wszystkich zawodników odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.