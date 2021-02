Konferencja trenera

Michniewicz: 16 zawodników gotowych na sobotę

Piątek, 5 lutego 2021 r. 11:32 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Wiemy, co wydarzyło się w Bielsku. Musimy zmierzyć się z konsekwencjami i zastanowić się, co zrobić, żeby wyglądało to lepiej. Stąd też pomysł, żeby w spokoju poćwiczyć różne ustawienia i koncepcje. Chcieliśmy, żeby zawodnicy skupili się tylko na tym. Uznaliśmy, że ten tydzień będzie spokojniejszy od mediów. Najczęściej u nas jest tak, że wszystkie treningi są otwarte. Po meczu z Rakowem pewnie wrócimy do tego, ale przed tym szczególnym spotkaniem chcieliśmy optymalnie przygotować się w spokoju - mówi Czesław Michniewicz przed meczem z Rakowem.



- W Bielsku nie był problemem plan gry, ale nastawienie nie było właściwe. Nie wiem, z czego to wynikało, bo robiliśmy wszystko, żeby było jak najlepiej pod każdym względem, ale czegoś zabrakło. Gołym okiem było widać, że nie byliśmy sobą. Analizowaliśmy to spotkanie, rozmawialiśmy indywidualnie z zawodnikami na temat błędów, jakie popełnili. Ducha brakowało. Musimy tego ducha mistrzowskiego wyzwolić już w meczu z Rakowem, bo bez tego ciężko będzie nam wygrywać z kimkolwiek.



Krótka ławka, brak transferów



- Liczę na to, że ktoś do nas dołączy, bo sytuacja kadrowa nie jest najlepsza. Do meczu z Rakowem gotowych jest 16 zawodników, ale przed nami jeszcze jeden trening. Spośród nich będziemy wybierać podstawową jedenastkę. To bardzo niewielki wybór, biorąc pod uwagę kontuzje i kartki. Przydaliby się zawodnicy do rywalizacji i do grania, żeby nasza drużyna lepiej funkcjonowała. Nie wszytko jednak zależy ode mnie. Cały czas coś się dzieje na zapleczu, ale efektów na dziś nie ma.



- Kamila Grosickiego każdy sympatyk piłki nożnej zna doskonale. To wieloletni reprezentant Polski, zawodnik z dużym doświadczeniem, który umie asystować i strzelić gola. Doskonale radzi sobie z presją - bardzo dobry piłkarz. A czy trafi do nas... wiele składowych musi się w pewnym momencie spotkać, żeby transfer został sfinalizowany.



- Mateusz Wieteska jest wśród 16 zawodników, którzy są gotowi do gry. O składzie zdecydujemy w dniu meczu.



- Powrót Artura Jędrzejczyka jest bardzo ważny ze względu na rolę, jaką pełni w drużynie. Źle się z tym czuł, że nie będzie grał w pierwszym meczu, bo wszystkie mecze sparingowe rozpoczynał w drugiej połowie. Trenował solidnie, dobrze wyglądał w tym tygodniu. Liczę na jego agresywną, twardą grę, bo będzie z kim powalczyć. W Rakowie jest silny Gutkovskis, jest Oskar Zawada. „Jędza” bardzo się nam w tym meczu przyda.



- Walerian Gwilia i Kacper Skibicki nie zagrają. Młodemu jeszcze się nie zaleczył uraz. Szymon Włodarczyk na razie trenuje z rezerwami, dopiero później do nas wróci. O reszcie personaliów nie chciałbym mówić, bo nie po to zamykaliśmy cały tydzień treningi, żeby dziś powiedzieć kto trenował, a kto nie.



- Marko Vesović może pod koniec lutego zacząć trenować z drużyną. Na razie cały czas pracuje z boku. O tym jednak zdecydują lekarze.



- Mateusz Hołownia nie miał zbyt wiele pracy w defensywie. Kilka razy bardzo dobrze zachował się w rozegraniu, dobrze wprowadzał piłkę. Jeśli kogokolwiek można ocenić pozytywnie po ostatnim meczu, to może być jednym z tych piłkarzy, którzy nie zawiedli. Dał sygnał, że możemy na niego liczyć. W przyszłości zawodnik lewonożny daje dużo opcji w różnych ustawieniach. Mateusz ma swój czas i musi go wykorzystać. Może będzie to optymalna pozycja dla niego i jego kariera nabierze rozpędu.



Mentalność mistrza, kryzys, brak przewagi personalnej



- Jak chcesz byś mistrzem, to musisz myśleć jak mistrz i robić wszystko jak mistrz. Musimy do tego myślenia i działania wrócić. Legia to dobra drużyna, ma duży potencjał, ale musimy pokazywać to na boisku. Krótki okres przygotowawczy pokazał, że umiemy grać z teoretycznie lepszymi od siebie. Tak samo musimy zagrać w lidze. Nie możemy bazować na tym, że przeciwnik popełni błąd. Sami musimy kreować sytuacje. Naszym największym problemem w ostatnim meczu było strzelanie bramek. Kilka razy mieliśmy dobre sytuacje, ale złe przyjęcie lub zły wybór powodowały, że to nam uciekało.



- Nie mówiłbym jeszcze o kryzysie. Przegraliśmy mecz - przykra sprawa - ale to początek rundy rewanżowej. Wierzę w tę drużynę i pracę, którą wykonujemy na co dzień i wierzę, że mecz z Rakowem pokaże dużo lepsze oblicze naszej drużyny.



- Musimy zaakceptować jeden fakt: przewaga personalna Legii minęła. Na dziś, jeśli wszyscy są zdrowi, to trzon zespołu jest bardzo mocny, ale nie możemy wybierać po 2-3 zawodników na pozycji, jak to kiedyś bywało w Legii. Musimy się do tej sytuacji dostosować. Okienko otwarte jest do końca miesiąca. Czy i kiedy będą nowi piłkarze? Nie wiem, zobaczymy.



LEGIA WARSZAWA - RAKÓW CZĘSTOCHOWA

