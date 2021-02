Rezerwy

Sparing: GKS Jastrzębie 4-3 Legia II Warszawa

Sobota, 6 lutego 2021 r. 13:11 Woytek

W trzecim meczu sparingowym tej zimy Legia II Warszawa przegrała 3-4 z GKS-em Jastrzębie. Spotkanie zostało rozegrane w Siedlcach, gdzie pierwszoligowcy przygotowują się do rundy wiosennej.



Sparing: GKS Jastrzębie 4-3 (3-2) Legia II Warszawa

0-1 - 5' Patryk Pierzak

1-1 - 6' Daniel Feruga

1-2 - 16' Mikołaj Kwietniewski (karny)

2-2 - 25' Daniel Feruga

3-2 - 37' Aleksander Komor

3-3 - 54' Szymon Włodarczyk

4-3 - 60' Daniel Szczepan









Wyniki poprzednich sparingów Legii II:

Legia II 4-3 ŁKS Łódź

Legia II 0-3 Motor Lublin



Plan sparingów Legii II:

13.02. (SO) Legia II - Znicz Pruszków [LTC]

20.02. (SO) Legia II - Pogoń Grodzisk Mazowiecki [LTC]

27.02. (SO) Legia II - Ursus Warszawa [LTC]

06.03. (SO) Legia II - Zawisza Bydgoszcz [LTC]



Legia II w III lidze - wyniki, tabela, terminarz