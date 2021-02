Rezerwy

Sparing: Lech II Poznań 2-0 Legia II Warszawa

Sobota, 13 lutego 2021 r. 15:29 Redakcja, źródło: 90minut.pl

W czwartym sparingu podczas przygotowań do rundy wiosennej rozegranym w Popowie niedaleko Wronek Legia II Warszawa przegrała 0-2 z Lechem II Poznań. Poznaniacy w obecnym sezonie występują w II lidze.



Sparing: Lech II Poznań 2-0 (0-0) Legia II Warszawa

1-0 - 67' Antoni Kozubal

2-0 - 81' Ołeksandr Jacenko





Wyniki poprzednich sparingów Legii II:

Legia II 4-3 ŁKS Łódź

Legia II 0-3 Motor Lublin

GKS Jastrzębie 4-3 Legia II



Plan sparingów Legii II:

20.02. (SO) Legia II - Pogoń Grodzisk Mazowiecki [LTC]

27.02. (SO) Legia II - Ursus Warszawa [LTC]

06.03. (SO) Legia II - Zawisza Bydgoszcz [LTC]