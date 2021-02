Mecz o siatkarską karierę - zabieg Daniela Rosy coraz bliżej

Wtorek, 2 lutego 2021 r. 15:05 Hugollek, źródło: Legionisci.com

Niedawno informowaliśmy Was o tym, że jeden z najbardziej doświadczonych siatkarzy Legii, środkowy Daniel Rosa, który występuje w zespole „Wojskowych” nieprzerwanie od reaktywacji sekcji w 2014 roku, musi przejść artroskopię stawu kolanowego. Z powodu problemów finansowych, z jakimi borykają się włodarze siatkarskiej Legii, nie mogą oni opłacić zawodnikowi niezbędnego do jego dalszych występów zabiegu chirurgicznego.



Z tego względu uruchomiono specjalną stronę internetową, dzięki której każdy może dorzucić się choćby minimalną ilością pieniędzy na zabieg młodego legionisty. Do tej pory, dzięki ofiarności legijnej i siatkarskiej społeczności, w ciągu niespełna dwóch tygodni udało się zebrać ponad 75% wymaganej kwoty. Akcję promuje hasło #wspierajRossiego.



W rozmowie z nami zawodnik nie krył radości z takiego obrotu sprawy: „Aż trudno mi uwierzyć, że udało się zebrać taką sumę pieniędzy; jestem megazadowolony z przebiegu zbiórki. Obecnie jestem w trakcie dopinania formalności odnośnie artroskopii, ale jeśli wszystko pójdzie dobrze, to na 90% zostanie ona przeprowadzona już niebawem”.



Gorąco zachęcamy Was do wsparcia zbiórki na operację stawu kolanowego naszego siatkarza. Wspólnie pozwólmy „Rossiemu” jak najszybciej powrócić na boisko, by mógł ponownie reprezentować barwy Legii.



Kliknij, by wspomóc legionistę!