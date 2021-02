Legia przygotowuje się do meczu z Rakowem

We wtorek o godzinie 11 piłkarze Legii rozpoczynają przygotowania do meczu z Rakowem Częstochowa. Po niespodziewanej porażce z Podbeskidziem Bielsko-Biała sztab szkoleniowy podjął decyzję, że wszystkie treningi w tym tygodniu będą zamknięte dla mediów. Czesław Michniewicz zamierza skupić się na kwestiach taktycznych przed spotkaniem z trzecią drużyną w ligowej tabeli. Mecz Legia - Raków odbędzie się w sobotę, 6 lutego o godzinie 20:00 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. LEGIA WARSZAWA - RAKÓW CZĘSTOCHOWA 1 2.12 X 3.50 2 3.65

lolo - 16 minut temu, *.Gawex.PL A trening 40 czy 45 minut?Przecież jest zimno! :) odpowiedz

Wsciek(L) y - 33 minuty temu, *.mm.pl Po co? odpowiedz

Co to da? - 38 minut temu, *.tpnet.pl Czy to sprawi ze Jedzą i Lewczuk ( którzy o zgrozo pewnie wystąpią jako para stoperów) nauczą się gry w piłkę? odpowiedz

L - 40 minut temu, *.tpnet.pl Czesiu nie zesraj się tylko z tym zamkniętym treningiem. Rozumiem ze przyczyną ostatniej porażki były otwarte treningi??? odpowiedz

(L)uki - 33 minuty temu, *.25.60 @L: nie , przyczyną było złe PBB które ograniczyło Legii grę środkiem i dośrodkowania do Czecha. Czesław był zaskoczony bo to była tajna taktyka. Podobno ktoś ją zdradził i dlatego teraz treningi zamknięte :) odpowiedz

Wojtek86 - 53 minuty temu, *.chello.pl Czarno widzę ten mecz z naszą obecną dyspozycją. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A nie można było utajnić treningow przed Podbeskidziem? Wtedy wygrana byłaby pewna, a tak dupa. Rozszyfrowali nasz plan taktyczny i wygrali. No ale teraz to co innego. Przy utajnionych treningach Raków nie będzie znał naszej nowoczesnej i mądrej taktyki i na pewno wygramy. Boję się tylko, że nasi panowie piłkarze mogą do meczu nie ogarnąć całości i wtedy znowu dupa. Ale co tam, idziemy po mistrza panie Prezesie. odpowiedz

Walerek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl To będzie trudny mecz... ale celem jest zwycięstwo. odpowiedz

PND - 1 godzinę temu, *.94.134 Niedługo jedyne puchary w jakich będziemy grać to Puchar Bałtyku (nazwa robocza) ligi: litewska, łotewska, estońska oraz polska. odpowiedz

Rytm - 2 godziny temu, *.atman.pl Już się do Podbeskidzia przygotowywali.

Dubaje. odpowiedz

Aster - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Pytanie z innej beczki;

-Podczas pierwszej przerwy covidowej prezes zamroził 50 % kontraktów które miał wypłacić do końca grudnia.

-Premia za Mistrzostwo Polski ugoda do końca grudnia

-wypłaty czy są płacone na czas?

Bo może słabsza forma jest przyczyna zaległosci w wypłatach bo nawet taka okrojona kadra spokojnie poradziłaby sobie ze Stala i Podbeskidziem może tu tkwi głowny problem skoro my nawet 200 tys euro nie mielismy na tego Sanicanina i limity na nowe kontrakty 300 tys euro rok to robi sie to mocno niepokojące odpowiedz

Nik - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Brakuje konkurencji i jakości. Kucharski śpi. odpowiedz

go ( L ) den - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Gdzie są transfery??!!?? odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.113.189 @go ( L ) den: No przecież są a że z klubu to nieważne :) odpowiedz

Odp - 1 godzinę temu, *.plus.pl @go ( L ) den: pierwszy z listy nie wypalił, boją się co może przy drugim i trzecim nazwisku. odpowiedz

Tagi - 2 godziny temu, *.centertel.pl Na stojąco, bez krycia i z taką dokładnością nie wygrają nawet z wieczystą Kraków. odpowiedz

Xxx - 3 godziny temu, *.net.pl Będą uczyć Wszołka dośrodkowywać tak, żeby piłka minęła pierwszego obrońcę... odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl Lepiej już zgłosić nieprzygotowanie... odpowiedz

odp - 1 godzinę temu, *.plus.pl @SEBO(L): albo - brak stroju odpowiedz

Gienek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Z Rakowem będzie spodziewana porażka. odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Gienek: A z z Podbeskidziem to była niespodziewana? Pod info,że sędziuje ten mecz Marciniak pisałem,że pewna 1 lub X będzie, i nie przez wzgląd na sędziego... odpowiedz

Tomek - 3 godziny temu, *.113.189 A co tu ukrywać? Coś gadali że w Dubaju trenowali nowe rozwiązania a w meczu z Podbeskidziem dalej milion wrzutek na Pekharta i dośrodkowania z rogu do nikogo. Nic k.. się nie zmieniło a Ci będą rozwiązania taktyczne ukrywać. Jprd Mioduski weź chłopie spakuj się, zabierz co tam chcesz zabrać i idź w pi....u odpowiedz

Norbi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Tomek: A co oni innego mają grać? Wszystko przez to, że rok temu ściągnęliśmy Pekharta. To jest napastnik, który strzela głównie po wrzutkach, nie nauczysz go wychodzenia na prostopadłe piłki. odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.113.189 @Norbi: Wydaje mi się, że nawet słabe drużyny mają ze 2-3 pomysły na rozegranie akcji a nie tak jak u nas 90 % akcji to wrzutka na Pekharta i czasami coś tam w padnie. Jakoś nie widać żeby były strzały z dystansu, a jak już się jakiś zdarzy to lepiej to przemilczeć. Nie wiem może ja wymagam za dużo ale to tak ciężko na treningach poćwiczyć rozegranie rzutów rożnych, a nie bezsensowne kopanie w pole karne gdzie nie ma z tego żadnego pożytku od początku sezonu. Kopią aby kopać. Tak samo jak to wiecznie granie do Boruca i notoryczne zagrywanie Boruca do obrońców nawet w najgorszych sytuacjach. Po takich zagraniach jest mnóstwo przechwytów przez przeciwnika i mi wydaje się że lepsze byłoby wykopywanie piłki daleko przed siebie Boruca i możliwość jej odebrania 40-50 metrów przed bramka a nie strata na 20-30 metrze przed swoją bramką bo Boruc bardzo często nie ma do kogo zagrać (nie bronie Artura bo te zagrania są też delikatnie mówiąc takie od niechcenia) ale nasi obrońcy stoją jak prostytutki przy trasie i czekają aż klient (piłka) na nich trafi. Po co oni trenują, jak w meczu nie potrafią wymienić 3-4 podań i zgubić dwóch rywali jednym zagraniem. W meczu z Podbeskidziem jeszcze jedno dało się zauważyć, otóż jak Kapustka oddał strzał i pretensje od niego miał o to Pekhart, który stał po drugiej stronie pola karnego. Kapustka strzelał z około 13 metra a więc decyzja słuszna (inna sprawa wykonanie) ale Pekhart miał pretensje że Kapustka nie dośrodkował do niego. Coś tutaj jest nie halo w rozegraniu akcji i chyba wszystkie piłki mają grać do Pekharta nawet jak ktoś jest na 15 metrze to ma wrzucać do napastnika z Czech... odpowiedz

morf - 3 godziny temu, *.com.pl droga redakcjo, "po niespodziewanej porażce"? odpowiedz

Dom_Rembsky - 3 godziny temu, *.chello.pl Hahaha na jakich kwestia, Czesiek tu nie ma co trenować tu trzeba dzwonić! a przecież znasz się na tym jak nikt inny :P odpowiedz

dino - 3 godziny temu, *.vtelecom.pl Z Rakowem piłkarzyki poczują strach, więc zepną się na maxa, a jak stoją pod ścianą to zwykle wygrywają, za tydzień we wtorek gramy w Pucharze Polski z ŁKSem także też pewnie wygramy i znowu będzie wszystko fajnie i łubu-dubu. Proponuje jednak, żeby obok licznika wstydu prezesa dodać licznik długów narobionych przez Mioduskiego, niech nawet ci najbardziej zatwardziali jego zwolennicy w końcu otworzą oczy. odpowiedz

Boa - 3 godziny temu, *.centertel.pl Noo, z tym Podbeskidziem to rzeczywiście takie skomplikowane rozwiązania taktyczne pokazywali, że aż strach, żeby Papszun nie rozczytał tej gry w postaci ten co ma piłkę biegnie, reszta stoi. odpowiedz

