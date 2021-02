Nowa piłka w Ekstraklasie

Ekstraklasa wspólnie z firmą adidas zaprezentowała nową piłkę, którą będą rozgrywane mecze począwszy od najbliższej kolejki. Piłka Conext 21 Ekstraklasa PRO jest dostępna w trzech wariantach: profesjonalna piłka meczowa Ekstraklasa PRO, piłka treningowa Ekstraklasa TRN oraz kolekcjonerska piłka mini Ekstraklasa MIN. Piłkarze Legii Warszawa będą mieli nowe futbolówki do swojej dyspozycji już podczas wtorkowego treningu.

Elquatro - 49 minut temu, *.6gnet.pl Może pomoże odpowiedz

adi2021 - 1 godzinę temu, *.10.101 Gwiazdy na piłce dostosowane do poziomu gwiazd z ekstraklasy jakieś takie koślawe odpowiedz

Piasek - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Może lepiej nowy prezes i dyrektor sportowy?? odpowiedz

Pacz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nowa wersja lepsza? Zbytek! odpowiedz

MARKUS - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Pacz: Pewnie sama będzie bramki strzelać odpowiedz

