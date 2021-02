Grosicki na celowniku Legii

Po zamknięciu okienka transferowego w wielu ligach wrócił temat Kamila Grosickiego w Legii Warszawa. Według informacji portalu meczyki.pl stołeczny klub prowadzi rozmowy z 32-letnim pomocnikiem. Klub z Premier League jest gotowe oddać go za darmo na pół roku przed wygaśnięciem umowy, ale Grosicki zarabia w West Bromwich Albion 40 tysięcy funtów tygodniowo, co daje ok. 2 mln euro za rok gry. Czy Legii uda się dojść do porozumienia z zawodnikiem?

xaxa123 - 12 minut temu, *.114.196 za 400 tys juro plus podpis 250 tys juro na 2 lata mozna brac. inaczej niech spada. odpowiedz

Singspiel - 7 minut temu, *.plus.pl @xaxa123: problem z czytaniem? Grosik za darmo, bo WBA chce sie go pozbyć, by oszczedzic kasę odpowiedz

Piotr - 14 minut temu, *.chello.pl W WBA go nie chcą, bo po co im zawodnik który ma pary na 65 minut. Tam zasuwają po 90 minut i to co 3 -4 dni. W naszej ekstraklapie będzie błyszczał i znowu będą zachwyty że musi być w reprezentacji.

On powinien wrócić ale do jakiegoś beniaminka a nie drużyny z aspiracjami na LM odpowiedz

Singspiel - 6 minut temu, *.plus.pl @Piotr: akurat w tym klubie z zasuwaniem to jest spory problem odpowiedz

kalosz - 19 minut temu, *.mm.pl brac go...jkza darmo albo niech albion mu placi a w Legi bedzie grac:) odpowiedz

legijne € - 27 minut temu, *.chello.pl O wiele większe wrażenie na kibicach wywarłby dyr.ds.sport., gdyby tak ściągnął z USA Roberta Gadochę, oczywiście z historycznym pudełkiem po butach. Podejrzewam, że nawet puste trybuny zawyłyby z zachwytu. odpowiedz

Lipa - 41 minut temu, *.chello.pl Koleiny zbawca. odpowiedz

@Redi - 43 minuty temu, *.chello.pl Odmrożą knajpy i hotele nie będzie miał czasu na trening. odpowiedz

Zdzicho - 44 minuty temu, *.tpnet.pl Przyjdzie tylko wtedy jak nie dogada sie z olympiakosem a do dziwnej redakcji dodam, ze jak dałem ponad dwa tygodnie temu komentarz, ze grosik blisko klubu to usuneli moj komentarz. Niestety tym razem jest dalej od tego niz to bylo wtedy jak to pisałem odpowiedz

Cult⚽️Legia - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com #kucharskiout chce uratować ciepłá posade,zciágajác Grosika ,Grosik sprawy i problemòw w Legii nie załatwi,a #kucharskiout I tak już skończony u kibicòw. odpowiedz

Redi - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Warszawskie kasyna już zacierają ręce, Tomasz H. będzie miał od kogo pożyczać :D

Swoją drogą jak go chcą zatrudnić to niech Boruca do negocjacji wyznaczą :) odpowiedz

Alex Bielany - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ta.... za psi pędzel odpowiedz

Me(L)o - 1 godzinę temu, *.kabel-deutschland.de Przestańcie pisać brednie w Anglii koniec okienka Grosik odliczył już czas pisze że jutro czas na trening a Wy o tym że jest szansa na niego przecież nas nie stać na nic już napewno na jego wypłatę skoro nie dali rady Francuzi to jak My mu zapłacimy napewno... odpowiedz

MARKUS od 51 lat LEGIA - 14 minut temu, *.t-mobile.pl @Me(L)o: Koniec okienka oznacza, że nie może już nikt przyjść ale odejść do innej ligi może każdy. Ale głąby tu się wypowiadają... odpowiedz

Wiem co mówię - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pośmiewisko odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Parę tygodni temu napisałem do "Grosika" na twitterze wiadomość "Turbo dawaj do Legii, nic po Tobie w WBA" no i kto wie, czy nie rozważył mojej propozycji ;) Gdyby wrócił było by git. Kamil zawsze daje z siebie wszystko, a Legia to klub w którym może się solidnie przygotować do Euro grając regularnie w lidze. W WBA był skończony. Nie pomogła mu nawet niedawna asysta przy bramce. odpowiedz

Normalny człowiek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wszyscy myślący znają zakończenie tej bajki odpowiedz

R1958 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Prezes robi z klubu przedsiębiorstwo handlowe, wozac się na marce Legia będzie sprzedawał co bardziej ogarnięte go młodzika, cel sportowy się nie liczy tylko kasa że sprzedarzy do kieszeni odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jak będzie grał za grosze,to trzeba brać. odpowiedz

Semper Fi - 1 godzinę temu, *.112.19 Zajebiscie.

Dawaj Kamil do Nas, kur a rozj emy ta lige...

Pytanie do ogarnietych?

Albo do redakcji?

Od kiedy krążą pogloski o rzekomym zadluzeniu Legii?

Ile w tym prawdy?

Czy moge liczyc na rzetelne informacje na ten temat?

Prosze redakcje o pomoc... odpowiedz

Andrzej Krzywanoga - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pudel źle prowadzi to wszystko. Zgred ściąga emerytów do klubu a pod nosem za darmo ma pełno utalentowanych chłopaków którzy chcą grać i dawać rezultaty. Grochu się skończył i wątpię żeby był taki dobry jak kiedyś, oczywiście życzę mu jak najlepszej formy i zdobywanie sukcesów w piłce. Ale nie ma co się oszukiwać , on sam wie że do stołecznego klubu nie pójdzie. A co do trenera Michniewicza , jest on dobrym trenerem i zawsze go chwaliłem ale po meczu z benjaminkiem Podbeskidzkim odczuwam wielką złość na niego za ten pomysł z Hołownią i taktyką meczową. Rozgrywanie od bramki modne ale co z tego jak nie ma komu tej piłki pociągnąć dalej ;) Takie moje zdanie na temat Pozdrawiam odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Andrzej Krzywanoga: benjaminkiem xd odpowiedz

Arek - 28 minut temu, *.tpnet.pl @Andrzej Krzywanoga: a co Ty się Hołowni czepiasz? On w tym syfie to najlepszy był. A przecież grał nie na swojej pozycji. odpowiedz

R1958 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Szukają bóg wie gdzie a w Polsce grają bardzo zdolni chlopacy z Warszawy i okolic co to niby do Legii się nie nadają, podobnie jak kiedyś Lewandowski. odpowiedz

alach jebbar - 2 godziny temu, *.net.pl czy tych ludzi w tym klubie to już dokumentnie pojechało na łeb , nie stać nas nawet na kontrakt dla jendzejczyka a oni grosickiego zatrudnią hahah odpowiedz

Rado - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No tu na pewno się odbuduje przed euro... buahahahaha odpowiedz

Szymon - 2 godziny temu, *.chello.pl Jedno wielkie g...... z tego będzie. Pudel to bankrut i tyle. Najlepiej jakby udziały sprzedał. On po prostu nie ma pomysłu na prowadzenie klubu piłkarskiego, jest na to za głupi i tyle w temacie. Jedna wielka prowizorka, która trwa od lat. Nikt nic nie wie, piłkarze nie wiedzą co z ich kontraktami, wzmocnień nie będzie i coroczny eurowpier....... od potęg gruzińskich, luksemburskich itp. Moje motto to PUDEL WON odpowiedz

Stifman - 2 godziny temu, *.inetia.pl Dno i kompromitacja na najwyższym szczeblu zero transferów, skauting z dupy. Jeszcze jeden taki mecz jak w niedzielę i można zapomnieć o mistrzostwie jak już nie jest za późno, następny meczu z medalikami nie wróży nic dobrego

Boguś come back Miodulski out odpowiedz

PO CHU...????? - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Ani on w naszym zasięgu ani nie zbawi nas sportowo. Mioduski konsekwentnie co sezon pokazuje kibicom Legii że zawsze może być gorzej niż było. Jedyne na czym się skupia to marketing i pijar(dla przykładu na wiosnę najpierw zwalnia po cichu 50 ludzi z klubu a później robi wielką i nagłośnioną akcję charytatywną pomagania starszym ludziom). A piłkarsko jest taka tragedia jakiej nie było od dawna. To tez ma byc pewnie taki zabieg żeby pokazać jacy to my jesteśmy wielcy gracze na rynku transferowym a Grosicki nawet poważnie na oferty z Legii nie patrzy. MIODUSKI OUT I ZABIERAJ TYCH SWOICH KORPO PAJACY Z TEGO KLUBU!!!! odpowiedz

Olo - 2 godziny temu, *.200.230 @PO CHU...?????: To kto Nas zbawi. Niektórym juz się ostro w du... poj....... odpowiedz

Pazie - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wam to ku...nic i nikt nie pasuje !! Kup klub jeden z drugim i pokaż jakie gwiazdy ściągniesz odpowiedz

dziad kudłaty - 2 godziny temu, *.net.pl @Leśny Dziadek: już biorę :) odpowiedz

Mrok - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pazie - na razie odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.chello.pl Po tapecie Kucharski teraz bierze na celownik.Drżyjcie .... odpowiedz

Mrok - 2 godziny temu, *.chello.pl Grosik ma 33 lata, zarabia tyle, że musiałby zejść jakieś 80% aby Ebenezer Scrooge z Legii go zatrudnił. Na dalszą karierę specjalnego potencjału zatem nie ma, wiec nie oszukujmy się. Na jego miejscu wszyscy pojechaliby zarobić przed nieuchronną emeryturą w ciepłym Dubaju.



Temat jest rozdmuchany pewnie tylko po to aby przysypać wczorajszą transferową wtopę "mistrza transferów" i jego trzech nazwisk na tapecie . G... z tego b... odpowiedz

MARKUS - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wątpię w to nie dojdą do porozumienia , to tylko mydlenie oczu , to jest latanie dziury , a nie budowa zespołu odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Celownik Legii ma tylko jeden wybór - cel SZROT pal. odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl @Hiszpan: jak dla mnie nie ma lepszego skrzydlowego w eklapie niz grosicki. odpowiedz

kolumbus blu dżakets - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Przydałby się i to bardzo.Grosik to Grosik.Wciąż duża dynamika i wielkie doświadczenie tylko czy to jest w ogóle realne? Podobno transfery lubią ciszę więc raczej wątpię. odpowiedz

antek - 3 godziny temu, *.centertel.pl To są żarty następny za 200 tys za miesiąc emeryt odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl a po co nam były pijak i hazardzista przed emeryturą????



Legia potrzebuje zdolnych , perspektywicznych 18-23 latków żeby ich wypromować a potem sprzedać (kasa, Misiu, kasa ; (



Grosik (jak sama nazwa wskazuje ; )) i tak wybierze coś co daje więcej grosza, pewnie Arabów : O odpowiedz

1909 - 3 godziny temu, *.plus.pl Bierzemy Miekiszona na rok i za pół roku go sprzedajemy do Wieczystej pa miłej lektury odpowiedz

word!up - 3 godziny temu, *.net.pl Mioduski i spółka powinni otworzyć skup złomu . To są mistrzowie w kupowaniu szrotu. odpowiedz

Maniek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @word!up: Dopiero by było "Najlepszy szrot w Warszawie". Może by się prezes odkuł? odpowiedz

Gość niedzielny - 2 godziny temu, *.centertel.pl @word!up: Ej ja sobie wypraszam ????prowadzę skup złomu i mam najlepszy towar w mieście A takie odpady to utylizuje w Mpo ???? odpowiedz

S3 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nawet jakby to prawda to placzkom na Tym forum I tak będzie mało. Pewnie dopiero w temacie Lewandowskiego byłalby jakaś szansa żeby wszyscy byli zadowoleni chociaż nie wiadomo że o wtedy mógłby być komentarze w stylu " co nam po lewym jak z 10 amatorami gra " ;) odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl @S3: Ale z ciebie psotnik, Kwiatkosiu... odpowiedz

Karo(L) 1981 - 3 godziny temu, *.chello.pl Bla bla bla, a za dwa dni "Grosicki" nie dla Legii. Panie prezesie transferów, transferów...czy nie ma naprawdę kogoś młodego, perspektywicznego, już nie mówię w Polsce, ale Brazylia czy Ghana np. odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Karo(L) 1981: już testowaliśmy Sulleya, Shapiro-Tomsona, Iloskiego... Był jeszcze jakiś Hiszpan, teraz też mamy jakiegoś Lionela... Nawet jak kupili czołowego napastnika 3 ligi (Warchoł) to też dostał 1 szanse w eklasie, strzelił 1 bramkę i w nagrodę olali temat... Ja już od Prezesa i Dyrektora NICZEGO nie oczekuje, po co sie denerwować.... odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.com.pl Legia pomogła Grosickiemu i mając na uwadze jego zdrowie nawet na nim specjalnie nie zarobiła, choć powinna. Ale on nigdy nie był z Legią związany, więc pewnie rozmowy rozbiją się o pieniądze. odpowiedz

Gruby` - 4 godziny temu, *.plus.pl hahahahahaha xDDDDD



Chociaż Najlepszy na świecie Prezes i Najlepszy na Świecie DErektor z pomocą NAJNOWSZEJ aparatury Legia Trening Senter stwierdzą, że ma tarczycę kolan i w ogóle to jednak słaby jest odpowiedz

lob - 4 godziny temu, *.chello.pl Bujdy na resorach.........jak już by miał gdzieś grać w Polsce to tylko w Pogoni Sz. Rok temu tak mówił w wywiadzie.............A tak po za tym z czego bankrut miał by mu zapłacić za podpis o pensji nie wspominając............Pewnie wyląduję gdzieś w Grecji lub w Turcji........... odpowiedz

Ja1916 - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Nasz scouting to dno dna. Do znalezienia Kapustki, Boruca, Grosika itp nie potrzeba żadnego skautingu, więc za co oni kasę biora? Za znalezienie jednego piłkarza, ktory do niczego się nie nadawał i nawet testow nie przeszedł? Zamknąć caly ten pion bo i tak się do nieczego nie przydaje, a tylko kasa leci. odpowiedz

Rytm - 4 godziny temu, *.atman.pl Już to widzę. Temat zastępczy rzucony, aby przykryć nieudolność Mioduskiego i Kucharskiego.

On tam w 2-3 miesiące ma tyle, ile miałby w Legii przez rok. odpowiedz

Maniek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Było podane że, że na tapecie (chyba), mają być 3 nazwiska. Jeden odpadł a pozostała 2? Zmieniło się cuś? odpowiedz

Filip - 44 minuty temu, *.orange.pl @Maniek:



1. Mendoza -

2. Osher Davida -

3. Jankovic -

4. Grosicki +-





Grosicki nawet jako 4 nazwisko :D. Kucharski nawet sie nie spodziewal tylu nieudanych transferow xD



Za dwa dni mozna do listy dopisac



5.Ziljkić +- odpowiedz

Pójde boso - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Desperacji chyba notes dyrektorowi sportowemu zaginoł albo mu zwineli skoro chca Grosickiego kabaretu ciąg dalszy w Legii. odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Po pierwsze marnujemy czas na gościa który ewentualnie mógłby przyjść tylko na pół roku. Po drugie nie zapłacimy mu takiego hajsu jak w Anglii. Po trzecie on sam nie chce do nas. Po czwarte ma 32 lata i sił tylko na jedną połowę. Po piąte wychodzi na to że jakby kuchy został te 2 lata temu to teraz nie byłoby problemu braku skrzydłowego... odpowiedz

Herman Brudner - 2 godziny temu, *.lukman.pl @L: 32 lata to dla ciebie siły tylko na pierwszą połowę?! Zamiast pitolić takie głupoty na klawiaturze sprawdź jego minuty z ostatnich meczy reprezentacji. Lewandowski też ma 32 lata! odpowiedz

Mdread - 4 godziny temu, *.co.uk Nie uda sie. Grochu ma za dobrze na West bromie polski sklep pod nosem, piekarnia I zenon od czasu do czasu wpadnie. odpowiedz

Juri - 4 godziny temu, *.inetia.pl Przyszłościowy grajek. odpowiedz

Autor - 4 godziny temu, *.235.158 Desperaci! To jeszcze Krychowiaka dawaj Dariusz! odpowiedz

beniaminekPS - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Autor : Krzynówka na drugie skrzydło i Żurawskiego do ataku. odpowiedz

andreas - 4 godziny temu, *.net.pl Tak ma wyglądać budowanie Legii to raczej łatanie dziur na dziś a o europejskich pucharach zapomnijmy. W LTC wybudujmy szpital dla zawodników (np Lopez, Kante itd, itp) i przytułek dla wracających z zagranicy graczy taki Dom Pomocy Społecznej Piłkarzom . odpowiedz

Obcy - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Chyba na tapecie Kucharskiego,a nie na celowniku. odpowiedz

miko - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl nie ten pułap finansowy, choć jest nadzieja ze względu na euro...przydałby się odpowiedz

Kokosz - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Coś mi się wydaje, że warszawskie kasyna chętnie się dołożą odpowiedz

