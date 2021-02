Koszykówka

Lichodiej koszykarzem Legii

Wtorek, 2 lutego 2021 r. 17:29 źródło: Legiakosz.com

Walerij Lichodiej został zawodnikiem Legii Warszawa po tym jak rozwiązał kontrakt z Anwilem Włocławek. 34-letni Rosjanin ma za sobą bogatą karierę, w przeszłości reprezentował barwy wielkich klubów takich jak CSKA Moskwa, Unics Kazań, Lokomotiw Kubań czy Chimki Moskwa, bronił także barw reprezentant Rosji.



W trwającym sezonie Energa Basket Ligi doświadczony skrzydłowy zagrał we wszystkich 23 meczach Anwilu, notując średnio 7.8 punktów, 1.8 zbiórki, 1.3 asysty podczas 20 minut gry jakie spędzał zazwyczaj na parkiecie. Wojciech Kamiński, szkoleniowiec Zielonych Kanonierów będzie mógł skorzystać z umiejętności swojego nowego podopiecznego już w najbliższym meczu stołecznego zespołu - w niedzielę, 7 lutego Legia na wyjeździe zmierzy się ze Stalą Ostrów Wielkopolski.



Walerij Lichodiej

Data i miejsce urodzenia: 23.10.1986, Rostów nad Donem

Wzrost: 205 cm

Pozycja: niski skrzydłowy/silny skrzydłowy



Dotychczasowe kluby:



2020/21: Anwil Włocławek (EBL i FIBA Europe Cup) w EBL: 23 mecze, śr. 20.3 min. gry, 7.8 pkt., 1.8 zb., 1.3 as. | w FIBA Europe Cup: 2 mecze, śr. 14.6 min. gry, 8.5 pkt., 1.5 zb., 1.0 as.

2019/20: Unics Kazań (VTB i EuroCup) w VTB: 17 meczów, śr. 14.2 min. gry, 4.3 pkt., 1.2 zb., 0.9 as. |w EuroCup: 12 meczów, śr. 9.2 min, gry, 3.0 pkt., 12 zb., 0.5 as.

2018/19: Anwil Włocławek (EBL i Liga Mistrzów FIBA) w EBL: 42 mecze, śr. 23.3 min. gry, 3.3 zb., 1.9 as. | w Lidze Mistrzów: 10 meczów, śr. 24.3 min. gry, 13.3 pkt., 4.2 zb., 1.7 as.

2017/18: Orlandina Basket (Lega A – Włochy) – 10 meczów, śr. 28.7 min. gry, 12.7 pkt., 4.2 zb., 1.5 as.

2017/18: Nevezis Kadainai (LKL – Litwa i EuroCup) w LKL: 23 mecze, śr. 29.3 min. gry, 12.1 pkt., 4.9 zb., 2.4 as. | w EuroCup: 12 meczów, śr. 14.0 pkt., 5.0 zb., 2.0 as.

2016/17: Chimki Moskwa (VTB i EuroCup) w VTB: 11 meczów, śr. 8.5 min. gry, 2.5 pkt., 1.5 zb., 0.2 as.| w EuroCup: 9 meczów, śr. 9.7 min. gry, 3.5 pkt., 1.7 zb., 0.4 as.

2015/16: Unics Kazań (VTB i EuroCup) w VTB: 23 mecze, śr. 19.1 min. gry, 8.7 pkt., 3.0 zb., 1.1 as.| w EuroCup: 17 meczów, śr. 19.4 min. gry, 5.1 pkt., 2.8 zb., 0.8 as.

2014/15: Unics Kazań (VTB, Euroliga i EuroCup)

2013/14: Lokomotiv Kubań (VTB i Euroliga)

2012/13: Lokomotiv Kubań (VTB i EuroCup)

2011/12: Spartak St. Petersburg (VTB i EuroCup)

2008/09-10/11: Triumph Lubiercy (PBL – Rosja, EuroCup i EuroChallenge)

2004/05-07/08: CSK VVS Samara (PBL – Rosja i Eurochallenge)

2003/04: CSKA Moskwa (PBL – Rosja i Euroliga)