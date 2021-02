Plotki transferowe: Ziljkić proponowany Legii

Wtorek, 2 lutego 2021 r. 18:02 źródło: meczyki.pl

Jak informuje serwis meczyki.pl, do Legii Warszawa wpłynęła propozycja dotycząca transferu Almedina Ziljkicia. Lewoskrzydłowy z FK Borac Banja Luka ma 24 lata i kontrakt ważny do 2022 r. W tym sezonie zagrał w 17 meczach - strzelił 6 goli i zaliczył 6 asyst. Jest reprezentantem Bośni i Hercegowiny.



Według mediów, zawodnikiem interesują się inne kluby, m.in. tureckie i z MLS. Piłkarz jest ponoć jednak zdecydowany, by zostać w Europie. Według informacji meczyki.pl, miałby kosztować ok. 250 tysięcy euro. Nie wiadomo, czy Legia byłaby skłonna wyłożyć taką kwotę za tego zawodnika.



"Legia ma mocno okrojony budżet transferowy. Pytała o wielu zawodników, ale ze swoimi ofertami po prostu odbijała się od drzwi." - czytamy w artykule.