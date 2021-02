Rugbiści Legii uratowali małą dziewczynkę

Środa, 3 lutego 2021 r. 09:44 Woytek

We wtorek w Parku Szczęśliwickim doszło do wypadku. Dwuletnia dziewczynka wykorzystała chwilę nieuwagi matki i weszła na lód, który się pod nią załamał. Na szczęście w pobliżu była osoba, która natychmiast podjęła akcję ratunkową - wyciągnęła dziecko z wody i reanimowała.



- Szedłem z psem przy Jeziorku Szczęśliwickim, po drugiej stronie górki. Zauważyłem, że jakaś pani szukała dziecka i krzyczy. Zdecydowałem, że podejdę i pomogę. Ta pani zeszła tam, gdzie jest lód. Podbiegłem, wyciągnąłem i reanimowałem dziewczynkę. Mówiłem: "nie rób mi tego" i zaczęła oddychać. Najważniejsze, że się udało – opowiedział bohater na łamach tvnwarszawa.pl.



Okazuje się, że życie dwulatki uratował Wojtek, zawodnik Legia Rugby, o czym poinformowała legijna sekcja. Po udzieleniu pierwszej pomocy dziewczynka trafiła do szpitala, gdzie zajął się nią... były zawodnik Legia Rugby, Maciej, który cały czas wspiera sekcję od strony medycznej podczas meczów.



- Nie ukrywamy, że jesteśmy dumni, mając prawdziwych bohaterów w naszych szeregach, to dla nas zaszczyt! - informuje Legia Rugby.