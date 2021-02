Janković znalazł nowy klub

Komentarze (17)

Wolfik - 23 minuty temu, *.mm.pl Podpisał, to podpisał. Teraz gdzie indziej będą się z nim męczyć lub z niego cieszyć, jak kto woli....



Gdyby coś tam grał mógłbym być zawiedziony, ale jak nie grał.... Może w Izraelu ktoś przeczytał laurkę wystawiona mu przez Michniewicza i uwierzył w ciemno... :). odpowiedz

emoka - 31 minut temu, *.centertel.pl Powodzenia Marko w nowym klubie... odpowiedz

WilyWarsaw - 42 minuty temu, *.chello.pl Czemu w wgl porównujecie Nasza Legie do jakiegoś Beitaru?! Jerozolime to my wciagamy jedna dziurka od Nosa jak Śp. Maradona odpowiedz

Johny Mc Kayne - 37 minut temu, *.vectranet.pl @WilyWarsaw: a jak by tak porównać nas do takiego PODBESKIDZIA ? :D odpowiedz

S3 - 21 minut temu, *.centertel.pl @Johny Mc Kayne: otóż Podbeskidzie jest ostatnie w tabeli I zakończy pewnie sezon gdzieś w dole tabeli A my na górze wszyscy piłkarze Podbeskidzia marzą o grze w Legii, co jeszcze chcesz porównać jeszcze?? odpowiedz

Książę Nocy - 6 minut temu, *.inetia.pl @WilyWarsaw: Wciągamy również Dudelange, Tiraspol, Astanę, Omonię, Karabach itd. Jestem pewien że w tym roku do tej haniebnej listy dołączy kolejny eurogigant. odpowiedz

jo - 6 minut temu, *.centertel.pl @Johny Mc Kayne: albo do klubu z Luxemburga.... odpowiedz

bum - 53 minuty temu, *.virginm.net od teraz jankovic zawsze w rubryce BYLI LEGIONISCI hahaha odpowiedz

Mlbets - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Myślenie polaczka

A) "nie przeszedł testów medycznych w Legii" skandal, powinni wiedzieć, że ich nie przejdzie i nie gadać z nim

B) "podpisał z inną drużyna" skandal, trzeba było to brać, klub ma słabe testy, skoro w Izraelu go wzięli odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Mlbets: A ty kim jestes? Eskimosem? To pakuj mandzur i wypad na lodowiec, dopoki jeszcze jest. odpowiedz

Oldskull - 29 minut temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: Nie widzisz różnicy między polaczkiem a Polakiem? A czemu nie używasz polskich liter? Za trudno i się nie chce nie? odpowiedz

Brat - 1 godzinę temu, *.chello.pl Woytek, Włodar pisał, że ponoć ogłosili ten transfer przed badaniami - tak jak u nas. Jeszcze może się okazać, że i tam nie podpisze kontraktu. odpowiedz

S3 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl No to chyba dobrze się stało placzki tak to byście narzekali że szrot zakontraktowany odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ale jaja hahahaha tu testów nie przeszedł a w Beitarze już wszystko ok hahaha szopka jakich mało odpowiedz

Sputnik 44 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Liga podobna do naszej tylko cieplej jest ;) odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl A taki podobno był chory. Zobaczył dziadostwo i dał nogę. odpowiedz

Dziad kudlaty - 22 minuty temu, *.plus.pl @Obcy: dokladnie tak pomyslal odpowiedz

