Z obozu rywala

Raków przed meczem z Legią

Piątek, 5 lutego 2021 r. 19:16 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W sobotę legioniści zmierzą się z trzecim zespołem polskiej Ekstraklasy - Rakowem Częstochowa. Będzie to pierwsze spotkanie warszawiaków w ramach rundy rewanżowej sezonu 2020/21.



Raków sezon rozpoczął od porażki 1-2 z Legią. "Wojskowi" w końcówce spotkania wyszarpali trzy punkty za sprawą trafienia Tomasa Pekharta. Potem naszemu najbliższemu rywalowi szło znacznie lepiej. Częstochowianie mogli się pochwalić passą trzynastu meczów bez porażki (wliczając dwa mecze pucharowe). Przerwał ją dopiero Śląsk Wrocław, który skromnie 1-0 ograł Raków. Porażka z Legią oraz wrocławianami byłyby jedynymi przegranymi, gdyby nie ostatnia kolejka, w której poległ z Pogonią Szczecin. Raków ma na swoim koncie osiem zwycięstw i cztery remisy. Do lidera traci trzy oczka, za to do drugiej Legii jedynie punkt. Warto dodać, że wśród ekstraklasowych ekip podopieczni Marka Papszuna mają najwięcej goli strzelonych, bo aż 27 (cztery więcej od Legii) oraz 16 bramek straconych (tyle samo co Legia). Jest to świetnie ułożony zespół, który może napsuć "Wojskowym" krwi w sobotę.



Najlepszym strzelcami częstochowian są łotewski snajper Vladislavs Gutkovskis oraz Hiszpan Ivi López. Na swoich kontach mają po pięć trafień, a warto dodać, że do Rakowa trafili minionego lata. Imponująco wyglądają liczby Marcina Cebuli, który zdobył trzy bramki oraz zanotował pięć asyst. Jedną z większych gwiazd naszego rywala jest Czech Petr Schwarz, który dotychczas zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty. Warto dodać, że w kadrze Rakowa jest kilka bardzo ciekawych nazwisk, takich jak 20-letni stoper Kamil Piątkowski, który w ostatnich dniach został sprzedany do Red Bulla Salzburg. Piątkowski wiosnę spędzi w Polsce, po czym uda się do Austrii. "Czerwono-biało-niebiescy" za młodego Polaka zapłacili 6 milionów euro. Niezłą formę prezentują również Słoweniec David Tijanic (cztery bramki, trzy asysty) oraz Chorwat Fran Tudor (trzy asysty)



Legioniści z częstochowianami rywalizowali 15 razy i aż dziesięciokrotnie odnosili zwycięstwo. Cztery razy padał remis, a raz górą był Raków, który zwyciężył w roku 2019 podczas meczu Pucharu Polski. Kiedy ostatni raz obie ekipy spotkały się w stolicy Legia wygrała 3-1, po trzech trafieniach Jarosława Niezgody. Ostatnie dwie rywalizacje odbyły się w województwie łódzkim. Najpierw legioniści zremisowali 2-2, a następnie wygrali 2-1.



LEGIA WARSZAWA - RAKÓW CZĘSTOCHOWA

1 2.16 X 3.50 2 3.60