Koszykówka

PP: Legia Warszawa 56-92 Trefl Sopot

Piątek, 12 lutego 2021 r. 19:46 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 1/4 finału koszykarskiego Pucharu Polski Legia Warszawa przegrała 56-92 z Treflem Sopot. Ten koszmarny wynik oznacza, że "Zieloni Kanonierzy" odpadli z turnieju finałowego.



Na samym początku legioniści objęli prowadzenie 6-3, ale później inicjatywę przejęli sopocianie i z minuty na minutę powiększali przewagę. Po ośmium minutach prowadzili już ośmioma punktami (18-10), a kwartę wygrali 20-15. W 12. minucie koszykarze Legii doprowadzili do remisu 20-20 i to był ostatni pozytyw w tym spotkaniu. Do przerwy Trefl wygrywał 45-30. Po powrocie z szatni dominacja rywali trwała i w trzeciej kwarcie różnica wzrosła do 25 oczek (64-39), a po ostatnich dziesięciu minutach zatrzymała się na 36 punktach...



Drużyna Legii zanotowała fatalne statystyki. Skuteczność rzutów za trzy punktów wyniosła 21% (na 28 rzutów), a rywale w tym elemencie zanotowali 44% trafień (25 rzutów). W rzutach za dwa punkty różnica także była duża. Legia miała skuteczność 30%, a Trefl 53%.



Kwarty: 15-20, 15-25, 9-19, 17-28



Legia Warszawa [punkty, za trzy]

3. J. Karolak

8. L. Medford Jr

14. G. Kulka

24. J. Morris

33. E. Watson

---

2. B. Didier-Urbaniak

5. N. Neal

11. W. Lichodiej

15. A. Linowski

31. G. Kamiński

91. D. Wyka

99. J. Sadowski



Trefl Sopot [punkty, za trzy]

1. Ł. Kolenda

7. M. Paliukenas

13. D. Olejniczak

22. D. Moten

33. K. Gruszecki

---

5. N. Omot

11. T. Haws

15. W. Kowalenko

23. M. Kolenda

29. P. Leończyk

31. Ł. Klawa



Komisarz: G. Ziemblicki

Sędziowie: W. Liszka, M. Nawrocki, T. Tybor



Mecz bez udziału publiczności.



