1/8 finału Pucharu Polski. Męczarnie Lecha

Trwa 1/8 finału Pucharu Polski. Puszcza Niepołomice niespodziewanie wygrała z Lechią Gdańsk, a Warta przegrała z Cracovią. Do kolejnej rundy awansowała Legia. W środę Piast okazał się lepszy od Pogoni, a Raków od Górnika. Zagłębie Lubin przegrało po serii rzutów karnych z Chojniczanką. W czwartek o awansie w dwóch meczach decydowały rzuty karne. Chojniczanka wyeliminowała Zagłębie, a Lech w ten sposób pokonał Radomiaka, choć to pierwszoligowcy mieli okazję, by wygrać serię jedenastek 4-3. Spotkania 1/4 finału zaplanowano na początek marca. 1/8 finału: Puszcza Niepołomice 3-1 Lechia Gdańsk Warta Poznań 0-1 Cracovia ŁKS Łódź 2-3 Legia Warszawa Pogoń Szczecin 1-2 Piast Gliwice Raków Częstochowa 4-2 Górnik Zabrze Zagłębie Lubin 0-0, k. 5-6 Chojniczanka Chojnice Radomiak Radom 1-1, k. 3-4 Lech Poznań 16.02. godz. 18:00 Arka Gdynia - Górnik Łęczna (Polsat Sport) 1 2.00 X 3.55 2 3.85 Terminarz i wyniki Pucharu Polski

Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

dodaj

Elka w sercu ..jeb..ć KSP - 5 minut temu, *.chello.pl Sabotażyści! odpowiedz

AAA - 11 minut temu, *.chello.pl Dwa ostatnie zj..karne to chyba nasi ex Miłosz Kozak i Mateusz Cichocki tak? odpowiedz

...z krainy kwitnącej bulwy - 14 minut temu, *.chello.pl Brawo Gienek.

Jeden normalny, chociaż odpowiedz

...z krainy kwitnącej bulwy - 16 minut temu, *.chello.pl Ch..ja wart ten Radomiak

Mieli szmatę poznańską na deskach,frajerzy





P.s Czekam na hejcik zaślepionych braci dilerów odpowiedz

Gienek - 16 minut temu, *.vectranet.pl Radomiak sfrajerzył na maxa. Mogli skonczyć sezon łachowi... odpowiedz

Groch - 20 minut temu, *.orange.pl Zobaczcie po wynikach jaka jest minimalna różnica między ekstraklasą, A pierwsza ligą, o ile w ogóle jakąś jest po za nazwą odpowiedz

Wolfik - 16 minut temu, *.mm.pl @Groch : Wysądowałeś to po meczach PP na zmrożonych boiskach? To gratuluję. A teraz prześledź losy beniaminków i ich miejsca zajmowane w ex przez ostatnie kilka sezonów. Łącznie z obecnym. Zobaczysz tą "minimalną różnicę". odpowiedz

Groch - 3 minuty temu, *.orange.pl @Wolfik: ty zobacz wyniki poprzedniej rundy pp, w październiku idealne warunki do gry jakby co

Olimpia Grudziądz - Lechia 0-1

Znicz - Lech 2-3

Widzew - Legia 0-1

KSZO- Górnik 2-3

To nie wina pogody, przejrzyj na oczy

odpowiedz

P - 10.02.2021 / 20:29, *.play-internet.pl Mocno Radomiak !!! odpowiedz

syrenka - 09.02.2021 / 15:45, *.orange.pl Legio...bądź zawsze! odpowiedz

SF - 09.02.2021 / 13:21, *.tpnet.pl Radomiak R. 2-1 Lech !! odpowiedz

Rafał - 10.02.2021 / 18:20, *.tpnet.pl @SF: oby odpowiedz

Władeczek - 09.02.2021 / 10:50, *.netfala.pl Liczę na Legię i na Radomiaka faken. odpowiedz

L - 09.02.2021 / 13:56, *.tpnet.pl @Władeczek: Faken ja też. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.