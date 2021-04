Biblioteka legionisty: Jak oni komentują?!

Czyte(L)nia

Wtorek, 13 kwietnia 2021 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed trzema laty Tomasz Gawędzki wydał skromną książkę poruszającą kwestię komentatorów sportowych różnych dyscyplin. Autor już we wstępie zaznaczył, że jego celem nie było wcale wybieranie śmiesznych czy też wyrwanych z kontekstu powiedzonek, z których telewidzowie bądź też radio słuchacze mogli zaśmiewać się.



"Ciężki jest żywot komentatora sportowego, o czym doskonale wiedzą wszyscy, których nazwiska znalazły się w tej książce. Nie wiedzą tego kibice. Oni myślą, że robota faceta w słuchawkach, który siedzi za mikrofonem i gada co mu ślina na język przyniesie, to najłatwiejsze zajęcie na świec.e I to jest pierwszy błąd... (...) Komentatorzy się mylą, bo są nieprzygotowani? Drugi błąd... Jeśli się mylą, to nie z braku wiedzy, ale od jej natłoku. Ci goście to chodzące encyklopedie i zawsze starają się przekazać widzowi jak najwięcej. (...) Ta książka nie ma i nigdy nie miała w zamyśle nikogo obrazić, wyszydzić, czy napiętnować. Wpadki, lapsusy, pomyłki i przejęzyczenia są wpisane w zawód komentatora sportowego tak samo jak ryzyko odniesienia kontuzji przez zawodowego sportowca" - pisze we wstępie autor książki zatytułowanej "Jak oni komentują?!".



Każdy z czternastu rozdziałów poświęcony jest innemu komentatorowi (lub parze). W nich zaś na początku poznajemy charakterystykę ogólną, jak choćby ta: "Wiadomo nie od dziś, że od ponad dwóch dekad najbardziej rozpoznawalnym głosem polskiej piłki nożnej jest Dariusz Szpakowski. Jego barwa głosu jest tak charakterystyczna jak ta, którą dysponuje Krzysztof Cugowski. Nie sposób 'Szpaka' pomylić z kimś innym, ale z kolei 'Szpak' potrafi pomylić piłkarzy lub wymyślić nazwisko gracza. Zdarzało mu się też nieraz zrobić 'zbitkę' imienia i nazwiska dwóch różnych osób, przekręcić nazwę drużyny czy podać nazwę stadionu innego niż ten, na którym się akurat znajdował".



Następnie na kilku stronach przytoczone zostały różne cytaty danego "bohatera". Oprócz Szpakowskiego, przedstawieni zostali Włodzimierz Szaranowicz, Andrzej Zydorowicz, Tomasz Zimoch, Maciej Kurzajewski, Andrzej Kostyra, Mateusz Borek, Przemysław Babiarz, Tomasz Hajto, Tomasz Jaroński i Krzysztof Wyrzykowski, Andrzej Janisz, Jacek Laskowski, Jacek Banasikowski oraz Jan Ciszewski.



"Taka sytuacja zdarzyła się kiedyś w Szczecinie, co nie uciekło uwadze redaktora Janisza: 'Najśmieszniejszy moment to trener Pogoni Leszek Jezierski, który na plecach trenera bramkarzy uciekał z boiska, bo nie można było przejść przez kałuże'. Nie pamiętam, czy Pogoń grała wówczas z Legią, ale jeden tekst pochodzi właśnie z meczu stołecznej ekipy, podczas którego kłopoty miała... futbolówka: 'Piłka ugrzęzła gdzieś tam, w ciałach warszawskich zawodników" - czytamy w rozdziale poświęconym Andrzejowi Janiszowi.



Całą, dość krótką, niespełna 150-stronicową, w dodatku niewielkiego formatu, publikację czyta się bardzo szybko, łatwo i przyjemnie.



Tytuł: Jak oni komentują?!

Autor: Tomasz Gawędzki

Wydawnictwo: Arena

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 148



