12-14.02: Weekendowy rozkład jazdy

Koszykarze Legii w piątek o godzinie 18:00 w hali Globus w Lublinie, rozegrają spotkanie 1/4 finału Pucharu Polski z Treflem Sopot. W przypadku wygranej, legioniści w półfinale (w sobotę o 19:00) zagrają ze Śląskiem lub Spójnią. Finał PP rozegrany zostanie w niedzielę o godzinie 18:00. Wszystkie spotkania będą transmitowane w sportowych kanałach Polsatu. W niedzielę nasi piłkarze zagrają wyjazdowy mecz z Jagiellonią, zaś futsaliści Legii w hali OSiR Włochy podejmować będą Futbalo Białystok. Siatkarze naszego klubu, po tygodniowej przerwie, wracają do rywalizacji na końcówkę sezonu zasadniczego II ligi - legionistów czeka wyjazdowe spotkanie ze Spartą Grodzisk Mazowiecki. Rozkład jazdy: 12.02 g. 18:00 Legia Warszawa - Trefl Sopot [kosz, Lublin, 1/4 finału PP] 13.02 g. 10:00 Legia II Warszawa - Znicz Pruszków [LTC, boisko 7] 13.02 g. 16:00 Isetia Erzurum Warszawa - Legia II Warszawa [kosz, ul. Konwiktorska 5/7] 13.02 g. 18:00 Sparta Grodzisk Maz. - Legia Warszawa [siatka] 13.02 g. 18:45 FC Den Haag - PSV Eindhoven 13.02 g. 19:00 Legia Warszawa/Trefl Sopot - Śląsk Wrocław/Spójnia Stargard [kosz, Lublin, 1/2 finału PP] 14.02 g. 14:00 Legia Warszawa - Futbalo Białystok [futsal, ul. Gładka 18] 14.02 g. 17:30 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa Młodzież: 13.02 g. 11:00 Legia U15 - FASE Szczecin U15 [ul. Łazienkowska 3] 13.02 g. 12:00 Legia U18 - Stal Głowno (IV liga) [LTC, boisko 7] 13.02 g. 13:00 Legia U14 - FASE Szczecin U14 07 [ul. Łazienkowska 3] 13.02 g. 15:00 Legia U13 - FASE Szczecin U13 08 [ul. Łazienkowska 3] 13.02 g. 16:00 Legia U17 - Warta Poznań U17 [LTC, boisko 7] 13.02 g. 18:00 Legia U16 - Warta Poznań U16 [LTC, boisko 7] 14.02 g. 12:00 Legia U10 - Beniaminek Krosno 11 [ul. Łazienkowska 3] 14.02 g. 12:00 Legia U11 - Beniaminek Krosno 10 [ul. Łazienkowska 3] 14.02 g. 14:00 Legia U12 - Beniaminek Krosno 09 [ul. Łazienkowska 3]

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.