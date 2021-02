Nikodem Niski został wypożyczony do końca sezonu z Legii Warszawa do Chrobrego Głogów. 18-letni obrońca jesienią znajdował się w kadrze stołecznego zespołu, ale nie zagrał w żadnym spotkaniu Ekstraklasy.

1909 - 26 minut temu, *.media.pl Na TAPECIE mamy trzy nazwiska: Karbownik, Rosołek, Niski. KUCHARSKI PRAWDĘ CI POWIE... To się nazywa transfery!!! głupio mi... odpowiedz

SF - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Dobrej gry w Chrobrym G.! Powodzenia !!! odpowiedz

GL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jak widac LEGII mlodziezowcy za bardzo nie sa potrzebni tylko pilkarze po 30-stce !! odpowiedz

Pacz - 37 minut temu, *.t-mobile.pl @GL: Właśnie to jest dziwne, szukamy podstarzałych graczy po marnych ligach, a młodzi wychowankowie są wypożyczani do innych klubów. Wystarczyłoby wdrożyć do pierwszego składu młodego piłkarza, który dla Legii "gryzłby trawę", niż kupować kolejnego do odbudowy. Casus Majeckiego, Karbownika, czy Szymańskiego. odpowiedz

Al - 1 godzinę temu, *.com.pl Wincyj młodzieżowców oddajcie. odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Al: dobre! ; ) odpowiedz

