Miszta wrócił do treningów

Czwartek, 4 lutego 2021 r. 12:49 źródło: Legia Warszawa, Legionisci.com

Cezary Miszta, który w ostatnich dniach przebywał na izolacji z powodu zakażenia koronawirusem, wrócił do treningu. Przed powrotem bramkarz przeszedł testy na obecność wirusa SARS-CoV-2, które wykazały wynik ujemny. Czwartkowe zajęcia Miszta odbędzie pod okiem trenera Krzysztofa Dowhania. Golkiper przeszedł zakażenie bardzo łagodnie i jest szykowany do gry we wtorkowym meczu Pucharu Polski z ŁKS-em Łódź.