Główny trener Akademii zwolniony

Czwartek, 4 lutego 2021 r. 18:35 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja koszykówki Legii Warszawa rozwiązała dziś umowę z głównym trenerem Akademii Koszykówki Legii Warszawa, Krzysztofem Szablowskim. Popularny "Szabla" był trenerem drugoligowych rezerw naszego klubu, zespołu juniorów starszych (U-19), a także odpowiadał za program szkoleniowy w całej legijnej Akademii. Funkcję tę pełnił od lipca 2019 roku.



O ile wyniki naszych drużyn młodzieżowych w sezonie 2019/20 stały na niezłym poziomie, to w sezonie obecnym były one zdecydowanie poniżej możliwości. Przed rokiem zespół U-20 dobrze zaprezentował się w Mistrzostwach Polski (siódme miejsce w turnieju w Katowicach) i wystąpił w finałach Pucharu Polski w Warszawie. W obecnym sezonie drugoligowe rezerwy Legii notują bardzo dobre wyniki, ale juniorzy starsi nie odgrywają w nich zbyt dużej roli. Wydaje się, że o rozwiązaniu umowy z Krzysztofem Szablowskim przesądził fatalny występ drużyny U-19 w mazowieckich barażach o awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. Legia przegrała oba mecze (z Gimem 92 Ursynów i Akademią Koszykówki Komorów) i z trzeciego miejsca na Mazowszu nie awansowała do rywalizacji na arenie ogólnopolskiej po raz pierwszy od kilku lat.



Do końca sezonu 2020/21, drugoligowy zespół rezerw Legii poprowadzi aktualny trener koszykarskiej drużyny U-17, Łukasz Pacocha.