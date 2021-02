Kibice Legii w rocznicę zamachu na Kutscherę

Kibice Legii upamiętnili akcję żołnierzy Armii Krajowej, którzy 1 lutego 1944 roku zlikwidowali dowódcę SS, zbrodniarza wojennego, Franza Kutscherę. W wyniku akcji na Kutscherę zginęło czterech żołnierzy AK - Zbigniew Gęsicki "Juno" i Kazimierz Sott "Sokół". Otoczeni przez Niemców na moście Kierbedzia, skoczyli do Wisły, ginąc w jej nurcie. Z kolei ciężko ranni Bronisław Pietraszewicz "Lot" (dowódca akcji) oraz Marian Senger "Cichy" zmarli kilka dni po zamachu. W 77. rocznicę akcji żołnierzy Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej fani Legii zapalili legijne znicze w miejscu pamięci w Alejach Ujazdowskich.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.