Legioniści zbierają dary dla dzieci z Kresów Wschodnich

Sobota, 6 lutego 2021 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii z Otwocka, wraz ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen Oddział Mazowiecki, prowadzą zbiórkę zabawek, artykułów szkolnych oraz ubranek dla dzieci z Kresów Wschodnich. "Sytuacja materialna wielu polskich rodzin na Kresach jest bardzo zła, dlatego warto naszym Rodakom pomagać stale, ale nie tylko poprzez zbiórki żywności - warto pomyśleć także o dziecięcej radości, zabawie, uśmiechu i edukacji. Rzeczy nie muszą być nowe, mogą być używane, ale w dobrym stanie" - informują organizatorzy akcji.



Dary można przekazywać do 16 lutego w Otwocku (Klub Batory przy ul. Stefana Batorego 34 od poniedziałku do piątku w godzinach 13-19), Karczewie (Serwis Gumfel przy ul. Bohaterów Westerplatte 57 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18) oraz wysłać na adres SON Mazowsze, ul. Bema 9, 05-071 Sulejówek.