Futsal

W sobotę o ligowe punkty w Obornikach

Piątek, 5 lutego 2021 r. 11:24 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po wygranej Legii z Futsalem Szczecin i jednoczesnej stracie punktów przez AZS UG, futsaliści Legii ponownie wskoczyli na pierwsze miejsce w tabeli grupy północnej pierwszej ligi. W najbliższą sobotę nasz zespół czeka bardzo trudne zadanie, a mianowicie rywalizacja z ekipą, która nie zwykła przegrywać na własnym parkiecie, Futsalem Oborniki.



Najbliższy rywal Legii tegoroczne rozgrywki, po kilkutygodniowej przerwie, rozpoczął od wygranej na własnym parkiecie z Orlikiem Mosina 3:1, po bramkach Dariusza Rychłowskiego, Mikołaja Wicbergera i Piotra Kubiaka. Bardzo dobrze w bramce gospodarzy zaprezentował się Daniel Szepczyński, którego zespół z Mosiny zdołał pokonać tylko raz. Zaledwie trzy dni później zagrali kolejne bardzo dobre spotkanie, tym razem w rozgrywkach Pucharu Polski. Gracze z Wielkopolski byli bliscy sprawienia niespodzianki, w wyjazdowym meczu z AZS-em UG Gdańsk. Po trafieniu Jakuba Goździńskiego (pierwszy gol w obecnym sezonie i bardzo dobry występ w Gdańsku), zespół z Obornik doprowadził do wyrównania, a ostatecznie zwycięskiego gola gdańszczanie strzelili 10 minut przed końcem spotkania. Zresztą również w rozgrywkach ligowych, oborniczanie byli bliscy niespodzianki, ale wtedy przegrali w Trójmieście 3:4. W ostatni weekend, Futsal Oborniki zwyciężył na wyjeździe Dragona Bojano 7:5. Do przerwy wydawało się, że spotkanie skończy się wysoką wygraną gospodarzy, którzy prowadzili w pełni zasłużenie 5:2. Jeszcze na 11 minut przed końcem, przy stanie 5:3, nic nie wskazywało na to, by to gracze z Wielkopolski mieli mieć powody do radości. Tymczasem w ciągu trzech minut, przyjezdni strzelając dwie kolejne bramki, doprowadzili do remisu, a w końcówce, po wycofaniu bramkarza i grze w przewadze w polu, strzelili dwa kolejne gole, zapewniając sobie trzy punkty. Trzy bramki w tym spotkaniu zdobył Bartosz Banasik.



W spotkaniu PP w Gdańsku, w bramce obornickiego zespołu wystąpił Michał Mielniczek, choć ostatnio pewne miejsce między słupkami miał chwalony za swoją postawę Daniel Szepczyński. Drużyna prowadzona przez duet Mikołaj Wicberger (grający trener) - Paweł Hoeft, udowodniła niejednokrotnie, że potrafi walczyć do końca. Tak było nie tylko we wspomnianym, wyjazdowym meczu z Dragonem, ale również m.in. w grudniowym spotkaniu z Futbalo Białystok, gdzie gracze z Obornik wygrali 2:1, strzelając zwycięską bramkę (za sprawą Marcina Marcinkowskiego), na sześć sekund przed końcową syreną.



Najbliższy rywal Legii zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli I ligi i jest niezwykle groźny na własnym parkiecie. Zespół z Obornik, wygrał tam pięć z siedmiu spotkań. W Obornikach punkty traciły takie zespoły jak Victoria Sulejówek, Dragon Bojano, KS Gniezno, wspomniane Futbalo oraz Orlik Mosina. W meczach w roli gospodarza, najbliższy rywal Legii posiada bilans bramkowy 21:11. W pierwszym meczu z Legią w hali przy ulicy Gładkiej, legioniści zwyciężyli 4:0, ale wygrana w tamtym meczu wcale nie przyszła legionistom łatwo. Do 25. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis, i dopiero wtedy wynik spotkania otworzył Mateusz Gliński, który później ustalił wynik meczu na 4:0. Dwie bramki zdobył wówczas również Grzegorz Och. Glińskiego na pewno zabraknie na boisku w najbliższym meczu obu drużyn - nasz zawodnik będzie musiał pauzować za żółte kartki.



Najlepszym strzelcem Futsalu Oborniki jest Mariusz Sawicki, zdobywca 11 bramek w dotychczasowych spotkaniach, który nie zagrał w dwóch ostatnich spotkaniach wielkopolskiej drużyny. Po siedem trafień na koncie mają Bartosz Banasik oraz Mikołaj Orczykowski.



Sobotnie spotkanie w hali OCS przy ulicy Obrzyckiej w Obornikach rozpocznie się o godzinie 17:00.



FUTSAL OBORNIKI

Bilans (wygrane-remisy-porażki): 6-5-4

Bilans u siebie: 5-0-2

Bramki zdobyte/bramki stracone: 45-38



Skład: Wojciech Pers, Michał Mielniczek, Marek Gonda, Seweryn Sawiński, Daniel Szepczyński (bramkarze), Marcin Antczak, Bartosz Banasik, Jakub Goździński, Jakub Krzyżanowski, Piotr Kubiak, Przemysław Michalski, Mikołaj Orczykowski, Szymon Piasek, Dariusz Rychłowski, Jacek Sander, Mariusz Sawicki, Szymon Turostowski, Tomasz Wicberger, Mikołaj Wicberger.

trener: Mikołaj Wicberger i Paweł Hoeft



Ostatnie wyniki: Orlik Mosina (w, 3:3), Victoria Sulejówek (d, 5:1), Widzew Łódź (w, 2:2), Dragon Bojano (d, 3:2), Legia Warszawa (w, 4:0), KS Gniezno (d, 5:1), Futsal Szczecin (w, 2:2), AZS UG Gdańsk (w, 4:3), Futbalo Białystok (d, 2:1), Best Drive Piła (w, 4:4:), UMKS Zgierz (w, 3:3), TAF Toruń (d, 1:2), Orlik Mosina (d, 3:1), PP: AZS UG Gdańsk (w, 2:1), Dragon Bojano (w, 5:7).



Strzelcy bramek: Mariusz Sawicki 11, Bartosz Banasik 7, Mikołaj Orczykowski 7, Mikołaj Wicberger 4, Przemysław Michalski 4, Marcin Marcinkowski 3, Piotr Kubiak 2, Jacek Sander 2, Dariusz Rychłowski 2, Jakub Krzyżanowski 1, Tomasz Wicberger 1.



Termin meczu: sobota, 6 lutego 2021 roku, g. 17:00

Adres hali: Oborniki, ul. Obrzycka 88 (hala OCS)

Pojemność hali: 300 miejsc (mecz bez udziału publiczności)



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal