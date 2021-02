Odchodzi dietetyk pierwszej drużyny

Komentarze (6)

aa - 3 minuty temu, *.korbank.pl Wystarczy popatrzeć na Czesia... z dietą nie ma nic wspólnego :)))) odpowiedz

Remino - 49 minut temu, *.orange.pl dlaczego ? odpowiedz

SEBO(L) - 32 minuty temu, *.centertel.pl @Remino: zapytaj Boruca... odpowiedz

Tomek - 19 minut temu, *.113.189 @Remino: Mioduski szuka pieniędzy na wynagrodzenie dla Grosickiego... odpowiedz

Kylu - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Niedługo i sprzątać na Łazienkowskiej nie będzie komu, sami piłkarze w nagrodę za wyniki będą to robić odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl teraz na obiad będą schabowe z kapustą i seta do tego i gra się na 100 % poprawi.......... odpowiedz

