Koszykówka

Walka o pierwszą czwórkę

Sobota, 6 lutego 2021 r. 10:22 źródło: Legiakosz.com

Przed Legią bardzo ważny mecz w kontekście rywalizacji o miejsca w czołowej czwórce Energa Basket Ligi po sezonie zasadniczym. W niedzielę, 7 lutego o godz. 17:35 podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego zmierzą się na wyjeździe ze Stalą Ostrów Wielkopolski.



Drużyna Stali, prowadzona od grudnia przez Igora Milicicia, po dwóch wyjazdowych porażkach na pewno będzie czuła zmęczenie, ale jednocześnie sportową złość i zrobi wszystko, aby kontynuować serię wygranych (aktualnie cztery z kolei) na własnym parkiecie. Legia nie jedzie jednak do Wielkopolski po najmniejszy wymiar kary. Wręcz przeciwnie – stołeczni koszykarze znają rangę meczu i zamierzają kolejny raz udowodnić swoją bardzo dobrą dyspozycję.



Zespół z Ostrowa Wlkp. w obecnym sezonie dokonał sporej liczby zmian w składzie i większość z nich miała miejsce już w 2021 roku. Pierwszy kontrakt - z Victorem Ruddem - rozwiązano już w połowie września. Na początku grudnia, po nie najlepszym ligowym starcie, zwolniony został dotychczasowy szkoleniowiec Stali, Łukasz Majewski. W jego miejsce zakontraktowano doskonale znanego w naszym kraju z sukcesów osiąganych z Anwilem, Igora Milicicia. W styczniu ostrowianie pożegnali się z trzema kolejnymi zawodnikami - Marcinem Dymałą, Shawnem Kingiem oraz Armanim Moorem. Ostatnią zmianą, która ogłoszona została dosłownie na trzy dni przed meczem z Legią, było rozwiązanie kontraktu z fińskim podkoszowym, Carlem Lindbomem - dzięki temu ostrowianie mogą skorzystać w każdym meczu z kompletu (sześciu) obcokrajowców.



„Stalówka” związała się umowami z nowymi koszykarzami. Klub pozyskał Marka Ogdena i Treya Kella. Drużyna dysponuje bardzo dobrze znanymi na polskich parkietach obcokrajowcami - rozgrywającym Jamesem Florencem, który grał wcześniej w Stelmecie i Arce oraz chorwackim środkowym, Josipem Sobinem, który miał okazję pracować z Miliciciem we Włocławku. W Stali bardzo ważne role odgrywają ponadto Chris Smith, Taurean Green, jak również Jakub Garbacz. Ten ostatni jest zresztą najlepszym strzelcem drużyny z Ostrowa w obecnym sezonie i jednym z najlepszych strzelców całej ligi, ze średnią 18,3 punktu na mecz. Coraz ważniejszym graczem w rotacji zespołu z Ostrowa Wlkp., staje się Jarosław Mokros.



W ostatnim czasie drużyna najbliższego rywala Legii miała bardzo mocno napięty terminarz. Oprócz trzech meczów FIBA Europe Cup, Stal w krótkim odstępie czasu, w tygodniu poprzedzającym spotkanie z Legią, zagrała jeszcze dwa wyjazdowe spotkania - w Szczecinie z Kingiem oraz we Wrocławiu ze Śląskiem. Zmęczenie może dać się we znaki drużynie z Ostrowa Wlkp. szczególnie, że w czwartek we Wrocławiu walka o wygraną (ostatecznie nieudana) trwała do ostatniej sekundy, a czołowi gracze spędzili na parkiecie ponad 30 minut. Legia z kolei po meczu z Polpharmą miała aż dziewięć dni na regenerację i przygotowania do kolejnego meczu. Niezwykle ważnego dla Zielonych Kanonierów pod względem lokaty na koniec sezonu zasadniczego. Zarówno Legia, jak i Stal rywalizować będą do końca rozgrywek o miejsce w czołowej czwórce ligi, które zapewni przewagę parkietu przed fazą play-off.



Legia kilka dni przed meczem wzmocniła pozycje 3-4-5, doskonale znanym trenerowi Stali zawodnikiem, Walerijem Lichodiejem. Rosjanin w środę po raz pierwszy trenował z naszym zespołem i jak zapewniał, chce walczyć z Legią o najwyższe cele. To, co wiadomo przede wszystkim, Walerij dysponuje bardzo dobrym rzutem z dystansu. Ważne, aby zawodnik wdrożył się przede wszystkim w system gry obronnej nowej drużyny, który jest z pewnością kluczem do sukcesów osiąganych przez Legię w obecnych rozgrywkach.



W pierwszym meczu obu drużyn w obecnym sezonie, podopieczni Wojciecha Kamińskiego, po bardzo dobrym spotkaniu, pokonali na Bemowie Stal - prowadzoną jeszcze przez Łukasza Majewskiego - 89:73. Aby dotrzeć do momentu ostatniej wygranej Legii w Ostrowie Wielkopolskim, należy cofnąć się do sezonu 2014/15, kiedy drużyny mierzyły się w fazie play-off I ligi. Wówczas legioniści wygrali drugi mecz serii półfinałowej, 26 kwietnia 2015 roku zwyciężając 79:67. W tamtej serii, zakończonej triumfem mającej przewagę parkietu Stali (3:2), emocji nie brakowało w każdym z pięciu rozegranych spotkań.



Niedzielne spotkanie Stali z Legią rozpocznie się o godzinie 17:35 i będzie transmitowane w Polsacie Sport Extra.



