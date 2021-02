Papszun: Zagraliśmy na miarę możliwości

Marek Papszun (trener Rakowa): Gratuluję Legii zwycięstwa, a swojej drużynie postawy. Zagraliśmy dzisiaj na miarę możliwości. Może nie do końca tak, jak byśmy chcieli grać, ale zmierzamy w tym kierunku. To jest optymistyczne. Grać przy Łazienkowskiej z Legią nigdy nie jest łatwo. Mają duże umiejętności indywidualne i to zadecydowało dziś o wyniku. Mam nadzieję, że w przyszłości ten wynik w Warszawie będzie inny.

Munez - 2 godziny temu, *.virginm.net Papszun serio gratulujesz postawy druzynie za porazke? serio to jest optymistyczne ?ze przegraliscie z tak slaba jak nigdy Legią przy pustych trybunach? taka wypowiedz to jak oddac mecz walkowerem.w sumie jaka liga taka wypowiedz. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Czegoś tutaj nie rozumiem. Trener gratuluje ...postawy??? Serio??? Przecież zagrali gorzej niż z Pogonią. To w zamyśle mieli nie biegać, nie strzelać i nie walczyć? Dziwna ta wypowiedź.... odpowiedz

w_jar - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Wolfik: To jest wypowiedź dla prasy. W szatni pewnie było co innego. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @Wolfik: Kolego, tak wlasnie mowi (zawsze!) inteligentny trener. Dla newsajadow jedno, a w szatni (konkretnie) drugie. Zaden szanujacy sie trener NIGDY nie nawymysla swoim zawodnikow w prasie, czy "na zewnatrz", bo tak sie wlasnie traci druzyne. Papszun ta madry gosc, na pewno nie jedno swoim podwladnym wytknie. W niekompromisowy sposob :-)) odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Nie chodzi mi o to, by krytykował czy "nawymyślał" swoich zawodników. Ale gratulować "postawy"??? Wypowiedział się krótko i ogólnie. Równie dobrze swój wywiad mógł skończyć słowami "Zagraliśmy najlepiej jak mogliśmy". Sorry, ale pier... o "postawie" nie kupuje. odpowiedz

