Bramki i skrót meczu z Rakowem

Bramki Luquinhasa i Tomasa Pekharta zagwarantowały Legii trzy punkty w meczu z Rakowem. Brazylijczyk wykorzystał dobre podanie ze skrzydła od Wszołka, a z kolei Czech okazał się pewnym egzekutorem "jedenastki". Zapraszamy do obejrzenia bramek i skrótu z sobotniego spotkania. Luquinhas otwiera wynik Gol Pekharta z karnego Skrót z meczu Skrót z meczu na ŁączyNasPiłka.pl

