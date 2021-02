Wieteska: Gra trójką z tyłu nie była nam obca

Sobota, 6 lutego 2021 r. 22:46 Wiśnia, źródło: sport.tvp.pl

- Podeszliśmy do tego meczu skupieni i skoncentrowani. Wiedzieliśmy, że Raków to silna drużyna, która potrafi grać w ustawieniu z trzema obrońcami, a ponadto jest agresywna. Byliśmy w tym meczu przygotowani na takie granie. Udało nam się zneutralizować mocne strony przeciwnika i dlatego dzisiaj wygraliśmy - powiedział po meczu z Rakowem Mateusz Wieteska.





- Gra z trzema obrońcami nie była dla nas obca. Na obozie trenowaliśmy takie ustawienie niejednokrotnie. Myślę, że dzisiaj nasza gra wyglądała dobrze i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w przyszłości.



- Nowe stroje bardzo mi się podobają. To fajna inicjatywa klubu i mam nadzieję, że będą nam przynosiły szczęście w kolejnych meczach.