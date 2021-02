Oceny legionistów za mecz z Rakowem

Bartosz Kapustka i Paweł Wszołek otrzymali najwyższe noty za sobotni mecz z Rakowem Częstochowa. Występ pomocników oceniliście na 4,6 w skali 1-6. Minimalnie niższe oceny uzyskali Luquinhas i Tomas Pekhart. W sumie oceniało 1265 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 4,0. Kapustka 4.6 Wszołek 4.6 Luquinhas 4.5 Pekhart 4.5 Boruc 4.3 Andre Martins 4,0 Jędrzejczyk 4,0 Mladenović 3.9 Slisz 3.7 Wieteska 3.6 Hołownia 3.6 Kisiel 3.3 Rafael Lopes 3.2

xa2323 - 2 godziny temu, *.206.52 Lopes to nieporozumienie pilkarz. Raz z Lechem i każdy mu to będzie pamiętał, ale on jest za słaby. Gdzie tam nawet do Kante w najlepszym momencie. odpowiedz

Fan Legii - 3 godziny temu, *.multimetro.pl Ja bym podniósł Luquiniasowi i Wszołkowi odpowiedz

SF - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Jest lepiej a mamy nadzieje bedzie jeszcze lepiej odnosnie ocen druzyny i pikarzy !! odpowiedz

L - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Mnóstwo komentujących tu osób jechała po kapustce a prawda jest taka, że bez niego Legia nie umie grać w piłkę w tym momencie. Jest jednym z dwóch zawodnikow który wprowadza jakąś dynamikę i nieprzewidywalność, pokazuje się do gry, dużo biega, ma nie najgorszą technikę, szuka strzałów i kluczowych podań. Wiem że na razie nie zrobił jakiegoś szału w Legii ale próbuje dawać coś ekstra czego nie ma reszta naszych człapaków typu Gvillia, Slisz, Wszołek czy Lopes. On i Luquinhas to jedyni kreatywni piłkarze w Legii w tym momencie i takich zawodników powinniśmy sprowadzać a "solidnych ligowców" się pozbywać tak jak zrobiliśmy z antoliciem bo ci "solidni ligowcy" (może powinniśmy na nich mówić słabi?) gówno wnoszą do gry. odpowiedz

Jerry - 6 godzin temu, *.centertel.pl @L: Czytając twój wpis, myślałem, że jesteś z rodziny opisanego kopacza, ale gdy zobaczyłem, że piszesz nazwisko małą literą to chyba jednak nie. No chyba, że się w rodzinie nie szanujecie. odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @Jerry: Konkluzja z tego taka, że chciałeś się przy...ebać ale nie wiedziałeś do czego dlatego po długim namyśle zdecydowałeś, że wytkniesz mi literówkę. Ty z kolei za dużo przecinków użyłeś mądralo. Nie powiem ci w którym miejscu żebyś miał rozkminę do końca dnia. Wycieczki na temat mojej rodziny nie będę komentował... odpowiedz

